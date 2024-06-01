منطقة الحوض هي المنطقة السفلية من البطن.تحتوي منطقة الحوض على الأمعاء، والحالبين السفليين، والمثانة.تحتوي منطقة الحوض عند الأنثى أيضًا على المبيضين، وقناتي فالوب، والرحم، وعنق الرحم.يمكن للنواسير أن تتشكل في أي من هذه الأعضاء.تكون كتل الحوض غير شائعة عند الرضع والأطفال الصغار، ولكنها تحدث في بعض الأحيان.

التشريح التناسلي الأنثوي الداخلي

نناقش هنا الكتل الحوضية عند الرضع والأطفال.انظر الكتل الحوضية عند الإناث للاطلاع على نقاش حول كتل الحوض عند النساء البالغات.

يمكن لكتلة الحوض أن تسبب أعراضًا وقد لا تسببها.تتضمن بعض الأعراض التي قد تحدث عند الأطفال على:

يختلف النوع الأكثر شيوعًا من كتلة الحوض لدى الإناث بحسب الفئة العمرية.

قد يظهر لدى حديثي الولادة والرضع نوع من الكتل الحوضية يُسمى الكيسة المبيضية الجرابية والتي قد تكون ناجمة عن هرمونات تمر إلى الأم من الجنين في أثناء الحمل.يمكن أن تحدث كيسة لدى الجنين، ويمكن اكتشافها في أثناء التصوير بالأمواج فوق الصوتية عند المرأة الحامل، أو قد تتشكل كيسة ويمكن اكتشافها بعد الولادة.

عند الأطفال، يمكن للكتل المبيضية أن تكون أكياسًا مبيضية جرابية أو في حالات نادرة، أورامًا غير سرطانية (حميدة) أو سرطانية (خبيثة).

تتكوَّن الكيساتُ الجريبية من أجواف مليئة بسائل في المَبيضين (جُريبات).

تنمو الكتل المبيضيَّة الحميدة ببطءٍ عادةً، ونادرًا ما تصبح سرطانيَّة.

تبدأ أورام الخلايا الإنتاشية من الخلايا التي تنتج البيويضات وهي النوع الأكثر شيوعًا من الأورام المبيضية عند الأطفال.

تُحرِّر بعض الكيسات والأورام الهرمونات وقد تُسبِّبَ البلوغ المبكر.

تقييم الكتل الحوضية عند الإناث الأطفال التاريخ المرضي يستفسر الطبيب عن الأعراض عند الطفل بما في ذلك الأعراض المرتبطة بالكتلة (مثل الألم، والضغط، والنزف المهبلي، والحمى).وبستفسر الطبيبُ كذلك عن التاريخ الطبي للطفلة.يتم الحصول على التاريخ الطبي من الوالدين (أو مقدم الرعاية) ومن الطفل، إذا كان في عمر مناسب.بالنسبة إلى الرضع، يسأل الطبيب عما إذا كانت هناك أية مُضاعَفات في أثناء الحمل أو الولادة.يُعد التاريخ العائلي للسرطان مهمًا. الفحص السريري يقوم الأطباء بإجراء فحص سريري عام. إذا كان فحص الحوض ضروريًا، فسوف يتحدث الطبيب مع الوالدين والطفلة حول الفحص لكي يعرفوا ما هو المتوقع ولبناء الثقة بين الطفلة والطبيب.ينبغي أن يكون الهدف من الفحص هو الحصول على المعلومات اللازمة دون التسبب في خوف أو انزعاج غير ضروري للطفلة.قد يُجرى فحصٍ خارجيٍّ للحوض (الفرج [الأشفار]) وفتحة المهبل، وإذا كانت هناك حاجة إلى فحص داخلي للحوض، فعادةً ما تعطى الطفلة التخدير بحيث يمكن إجراء الفحص دون التسبب بالانِزعَاج. التشريح التناسلي الأنثوي الخارجي الاختبارات غالبًا ما تشير المعلومات المستمدة من التاريخ الطبي والفحص السريري إلى السبب والاختبارات الإضافية التي قد تكون ضرورية. عادةً ما تُجرى فحوصات تصويرية لتقييم الكتلة الحوضية.عادةً ما يكون الفحص بالأمواج فوق الصوتية للحوض هو أول اختبار تصوير يتم إجراؤه.إذا كانت التصوير بالأمواج فوق الصوتية غير حاسم، قد يكون هناك حاجة إلى اختبار تصوير آخر، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI). يُجرى تعداد الدم الكامل إذا اشتبه الطبيب بعدوى في الحوض. في حال وجود الحكة التناسلية، فسوف يقوم الطبيب بجمع عينة منها باستخدام طرق مناسبة للأطفال.يَجري اختِبارُ العينة لتحرِّي حالات العدوى المهبلية الشائعة.في حال الاشتباه باعتداء جنسي تُجرى اختبارات التحري عن العدوى المنتقلة بالجنس عن طريق اختبارات الدَّم وعينات من البول أو المهبل. إذا كانت هناك علامات بلوغ مبكر، تُجرى اختبارات هرمونية.

علاج الكتل الحوضية عند الإناث الأطفال قد لا تحتاج بعض الكتل الحوضية إلى العلاج (مثل بعض كيسات المبيض الحميدة). إذا بدا أن الورم سرطاني، فينبغي إجراء جراحة لتقييم الورم واستئصاله. قد يكون من الضروري إجراء عمل جراحي لإزالة الكتلة التي توقف تدفق الطمث الطبيعي أو تتداخل معه.