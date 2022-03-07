خلل الانتصاب erectile dysfunction (ED) هو عدم القدرة على بلوغ الانتصاب أو المحافظة عليه بشكل مُرضٍ للممارسة الجنسية.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن خلل الأداء الجنسي عند الرجال)

يعاني جميع الرجال من مشاكل في بلوغ الانتصاب من حين لآخر، ولا يُعد ذلك مرضيًا.تُعد الحالة خللاً في الانتصاب إذا كان الرجل:

غير قادر مطلقًا على تحقيق انتصاب القضيب

قادرًا على تحقيق الانتصاب المتكرر لفترة وجيزة غير كافية لممارسة الجنس

يصل إلى الانتصاب الفعال ولكن بشكل غير مستمر

يُعد خلل الانتصاب أوليًا إذا لم يتمكن الرجل أبدًا من تحقيق الانتصاب أو الحفاظ عليه.

ويُعد خلل الانتصاب ثانويًا إذا أصيب الرجل به في مراحل لاحقة من حياته، في حين أنه لم يشكو مسبقًا من مشكلة في بلوغ الانتصاب أو الحفاظ عليه.

يكون خلل الانتصاب الثانوي أكثر شيوعًا بكثير من خلل الانتصاب الأولي.

تشير الإحصائيات إلى أن ما نسبته 50% من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 40-70 سنة في الولايات المتحدة الأمريكية يعانون من خلل الانتصاب الثانوي بشكل أو بآخر، وتزداد تلك النسبة مع التقدم في العمر.ولكن، قد لا يكون خلل الانتصاب الثانوي دائمًا جزءًا طبيعيًا من التقدم في السن، وقد يُعالج بشكل فعال في أي عمر.

أسباب خلل الانتصاب لبلوغ الانتصاب، يحتاج القضيب إلى كميات مناسبة من الدم المتدفق إليه، وتباطؤ تصريف الدم منه، وكفاءة وظيفة الأعصاب الواردة والصادرة عن القضيب، وكميات مناسبة من الهرمون الذكري التستوستيرون، ورغبة جنسية كافية، وبالتالي فإن أي خلل في أي مما سبق قد يؤدي إلى ضعف الانتصاب. تنجم معظم حالات خلل الانتصاب عن شذوذات في الأوعية الدموية أو أعصاب القضيب.وتشمل الأسباب الأخرى الاضطرابات الهرمونية، والشذوذات التشريحية للقضيب، واستخدام أدوية محددة، والمشاكل النفسية (انظر جدول الأسباب والسمات الشائعة لخلل الانتصاب).أما الأسباب النوعية الأكثر شيوعًا فتشمل: تصلب الشرايين atherosclerosis الذي يؤثر في شرايين القضيب

داء السكّري

مضاعفات جراحة البروستات

بعض الأدوية، مثل تلك المُستخدمة في علاج ارتفاع ضغط الدم أو تضخم البروستات، والأدوية التي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي، مثل أدوية الاكتئاب هل تعلم... غالبًا ما تساهم العديد من العوامل في الإصابة بخلل الانتصاب.على سبيل المثال، يمكن لشخص مُصاب بخلل بسيط في الانتصاب بسبب السكّري أو داء الأوعية المحيطية أن يُصاب بخلل انتصاب شديد بعد البدء بتناول دواء جديد أو الإصابة بشدة نفسية. اضطرابات الأوعية الدموية يمكن لتصلب الشرايين أن يعيق جزئيًا تدفق الدم إلى الساقين (داء الأوعية المحيطية).عادةً ما يؤدي ذلك إلى إعاقة تدفق الدم في شرايين القضيب أيضًا، مما يؤدي بالتالي إلى الإصابة بخلل الانتصاب.ويمكن للإصابة بداء السكّري، أو ارتفاع مستويات الكولسترول في الدم، أو ارتفاع ضغط الدم، أو التدخين أن يساهم في الإصابة بتصلب الشرايين، ومن ثم خلل الانتصاب. قد يتسرب الدم خارج الأوردة في القضيب بشكل سريع، مما يُقلل من ضغط الدم في القضيب، ويؤثر سلبًا في الانتصاب (خلل الانتصاب المُسد للوريد veno-occlusive dysfunction). اضطرابات الأعصاب قد ينجم خلل الانتصاب عن خلل في الأعصاب التي تُرسل الإشارات إلى القضيب.يمكن للإصابة بداء السكّري أن تُؤثر في الأعصاب التي تُعصّب القضيب، فضلاً عن التسبب بتصلب الشرايين.وبما أن أعصاب القضيب تسير على طول غدة البروستات، فيمكن لجراحة البروستات (بسبب سرطان أو تضخم البروستات) أن تُسبب خلل الانتصاب. تتضمن الاضطرابات العصبية التي يمكن أن تُسبب خلل الانتصاب بشكل أقل شيوعًا كلاً من إصابات الحبل الشوكي، والتصلب المُتعدد، والسكتة الدماغية.كما يمكن للضغط المُطول على الأعصاب في المؤخرة أو المنطقة التناسلية، كما هيَ الحال في الجلوس المُطول على مقعد الدراجة الهوائية، إلى الإصابة بخلل انتصاب مؤقت. الاضطرابات الأخرى يمكن للاضطرابات الهرمونية (مثل انخفاض مستويات التستوستيرون) أن تُقلل من الرغبة الجنسية، وقد تؤدي إلى خلل الانتصاب. وعند الإصابة بداء بيروني peyronie disease فقد تتطور نسج تندبية داخل القضيب، مما يؤدي إلى التواء القضيب، والشعور بالألم عند الانتصاب، ومن ثم الإصابة بخلل الانتصاب. يمكن للأدوية، بما في ذلك المخدرات والعقاقير غير المسموحة مثل الكوكايين والأمفيتامينات، أن تُسبب أو تساهم في خلل الانتصاب. كما يمكن للمشاكل النفسية (مثل قلق الأداء الجنسي أو الاكتئاب) أو العوامل التي تُقلل من طاقة الرجل (مثل المرض، أو الإرهاق، أو الشدة النفسية) أن تُسبب أو تساهم في الإصابة بخلل الانتصاب.يمكن لخلل الانتصاب أن يكون موقفيًا، بمعنى أنه يتعلق بموقف أو حالة معينة، سواءً كانت المكان، أو التوقيت، أو الشريك الجنسي. يمكن للانتصاب المُطول والمؤلم (القُساح أو بقاء الإنعاظ priapism) أن يُلحق الضرر بالنسيج الانتصابي للقضيب، مما يؤدي إلى خلل الانتصاب. ما هُوَ داء بيروني؟

تقييم خلل الانتصاب من الشائع حدوث نوبة عرضية من ضعف الانتصاب، ولكن ينبغي على المريض الذي يشتكي بشكل مستمر من عدم القدرة على تحقيق الانتصاب أو الاحتفاظ به لوقتٍ كافٍ أن يستشير الطبيب، لأن خلل الانتصاب قد يكون علامةً على مشاكل صحية خطيرة، مثل تصلب الشرايين أو مشكلة عصبية.يمكن علاج معظم حالات خلل الانتصاب.يمكن للمعلومات التالية أن تساعد المرضى على تحديد مدى الحاجة لزيارَة الطَّبيب، وتوقع ما الذي سوف يحدث في أثناء التقييم. العلامات التحذيرية يمكن لبعض الأعراض والعلامات التي تظهر عند الرجال المصابين بخلل الانتصاب أن تكون مثيرة للقلق.ويشمل ذلك: غياب الانتصاب في أثناء الليل أو عند الاستيقاظ صباحًا

الإحساس بخدر أو تنميل في المؤخرة أو المنطقة التناسلية أو المنطقة المحيطة بها

تشنجات مؤلمة في عضلات الساقين، تحدث في أثناء ممارسة النشاطات الجسدية، وتهدأ مؤقتًا في حالة الراحة (عرج claudication) متى تستدعي الحالة زيارة الطبيب على الرغم من أن خلل الانتصاب قد يؤثر سلبًا في جودة حياة الرجل، إلا أنه ليس حالةً خطيرةً بحد ذاتها.ولكن من جهةٍ أخرى، قد يكون خلل الانتصاب عرضًا لمشكلة صحية خطيرة.بما أن الخدر في المنطقة التناسلية أو الساقين قد يكون علامةً على أذية الحبل الشوكي، فإن الإصابة بخدر مفاجئ تستدعي استشارة الطبيب بشكل فوري.كما ينبغي على الرجال الذين تظهر لديهم أي من العلامات التحذيرية التالية استشارة الطبيب، وسؤاله عن الحاجة لزيارته والخضوع للفحص الطبي على نحو عاجل. ما الذي سيقومُ به الطبيب سوف يقوم الطبيب في البداية بتوجيه بضعة أسئلة للاستفسار عن أعراض المريض وتاريخه الطبي.ثم يقوم الطبيب بإجراء الفحص السريري.من شأن ما يجده الطبيب في أثناء تحري التاريخ الطبي والفَحص السَّريري أن يشير غالبًأ إلى سبب خلل الانتصاب، وتحديد الاختبارات الواجب إجراؤها (انظر جدول الأسباب والسمات الشائعة لخلل الانتصاب). سوف يسأل الطبيب عن: الأدوية التي يستخدمها المريض وما إذا كان يشرب الكحول

تاريخ التدخين

تاريخ الإصابة بالسكّري

تاريخ الإصابة بارتفاع ضغط الدم

تاريخ الإصابة بتصلب الشرايين

العمليات الجراحية السابقة (على سبيل المثال، بسبب تضخم البروستات، أو جراحة البروستات والسرطان الشرجي، أو اضطرابات الأوعية الدموية)

تاريخ الإصابات (مثل كسر عظم الحوض أو أذيات الظهر)

أعراض اضطرابات الأوعية الدموية (مثل الألم في الحوض في أثناء المشي أو التعرض للبرودة، أو الخدر، أو ازرقاق لون القدم)

أعراض الاضطرابات العصبية (مثل الخدر، أو التنميل، أو الوهن، أو السلس، أو السقوط)

أعراض الاضطرابات الهرمونية (مثل تدني الرغبة الجنسية، زيادة حجم الثديين، تراجع الإحساس بالذوق، تدني أشعار الجسم، الارتجاف، تبدلات الوزن أو الشهية، صعوبة تحمل الحرارة أو البرودة)

أعراض الاضطرابات النفسية، وخاصة الاكتئاب

الرضى عن العلاقات الجنسية

اضطراب الوظيفة الجنسية (مثل الجفاف المهبلي أو الاكتئاب) عند الشريكة الجنسية على الرغم من أن الرجال قد يشعرون بالحرج عند الحديث للطبيب عن هذه المواضيع، إلا أن معرفة تلك المعلومات ضروري لتشخيص حالة خلل الانتصاب. يُركز الفحص السريري على المنطقة التناسلية والبروستات، كما يبحث الطبيب عن علامات اضطرابات هرمونية أو عصبية أو وعائية دموية، ويقوم بفحص المستقيم. قد يتمكن الطبيب من اكتشاف السبب من خلال تحري التاريخ الطبي للمريض.على سبيل المثال، قد يحدث خلل الانتصاب بشكل مباشر بعد جراحة البروستات أو البدء بتناول دواء جديد.ولعل أحد العلامات الهامة في تشخيص المرض ما إذا كان الانتصاب يحدث في الليل أو عند الاستيقاظ أم لا.في حال كان الانتصاب يحدث عند الاستيقاظ أو في أثناء الليل، فغالبًا ما ينفي ذلك وجود سبب جسدي لخلل الانتصاب، وإنما يكون السبب نفسيًا غالبًا، وذلك لأن الإصابة الجسدية تُعطل الانتصاب في جميع الأوقات.تشمل العوامل الأخرى التي تقترح وجود أسباب نفسية كلاً من تطور الإصابة بشكل مفاجئ عند الشباب الذين يتمتعون بصحة جيدة، وحدوث الأعراض في حالات معينة فقط، وتعافي خلل الانتصاب دون أي علاج.قد يُشير العَرج أو البرودة أو ازرقاق أصابع القدم أو القدم نفسها إلى وجود مشكلة في الأوعية الدموية، مثل داء الأوعية الدموية المحيطي أو وجود مشكلة وعائية ناجمة عن الإصابة بالسكّري. الجدول الأسباب والسمات الشائعة لخلل الانتصاب الجدول بعض الأدوية الشائعة التي يمكن أن تُسبب خلل الانتصاب الاختبارات عادةً ما يكون من الضروري إجراء اختباراتتشمل الفحوصات المخبرية كلاً من قياس مستوى التستوستيرون في الدم.إذا كان مستوى التستوستيرون منخفضًا، فسوف يقوم الطبيب بتحري مستويات المزيد من الهرمونات.بناءً على تحري التاريخ الطبي للمريض ونتائج الفَحص السَّريري، قد يطلب الطبيب إجراء المزيد من الفحوص الدَّموية بهدف التحقق من وجود إصابة غير مشخصة بالسكّري، أو اضطرابات في الغُدَّة الدرقية، أو اضطرابات في مستويات الدهون.عادةً ما توفر هذه الاختبارات للأطباء معلومات كافية لرسم خطة المعالجة. يمكن للطبيب أحيانًا أن يعمد إلى حقن مادة دوائية ضمن القضيب تُحفز الانتصاب، وبعدها يستخدم التخطيط بالصدى ultrasonography لقياس الجريان الدموي في شرايين وأوردة القضيب.يمكن للأطباء في حالات نادرة بأن يُوصوا باستخدام جهاز مراقبة منزلي يكشف حالات الانتصاب في أثناء النوم ويسجلها.

علاج خلل الانتصاب علاج الحالات المُستبطنة

التثقيف والاستشارات

تناول مثبطات فسفودايستراز phosphodiesterase عن طريق الفم

في بعض الأحيان أدوية أخرى، أو أجهزة ميكانيكية، أو الجراحة تُعالج أية حالات مستبطنة، وغالبًا ما يُوقف الطبيب أية أدوية قد تسبب خلل الانتصاب، أو يستبدلها بأدوية أخرى.ينبغي التأكيد على عدم توقف المريض عن استخدام أي دواء قبل استشارة الطبيب. تُعد زيادة الوزن من عوامل الخطر للكثير من الأمراض التي قد تُسبب خلل الانتصاب، وبالتالي فإن خسارة الوزن الزائد قد تُساعد على تحسين وظيفة الانتصاب.كما إن التدخين هو عامل خطورة للإصابة بتصلب الشرايين، وبالتالي فإن الإقلاع عن التدخين قد يُساعد أيضًا على تحسن وظيفة الانتصاب.وفي حال كان المريض يُسرف في تناول الكحول، فقد يُساعد التوقف عن تناول المشروبات الكحولية أو الحدّ منها على تحسين خلل الانتصاب. حتى خلل الانتصاب الناجم عن مشكلة جسدية قد يكون له جانب نفسي، وبالتالي يمكن للطبيب تقديم مواد تثقيفية تساعد المريض (وشريكته الجنسية) على علاج الحالة.يمكن للاستشارات النفسية المُقدمة من اختصاصي علاج جنسي أن تساعد الزوجين على تحسين التواصل بينهما، وتقليل الضغط النفسي والقلق المتعلق بالأداء الجنسي، وحل المشاكل الزوجية التي تساهم في حدوث خلل الانتصاب. يمكن لمُكملات التستوستيرون أن تساعد على استعادة وظيفة الانتصاب عند الرجال المُصابين بتدني مستويات هرمون التستوستيرون.يمكن استخدام مستحضرات التستوستيرون هذه بشكل لصاقات أو هلام يُطبق على الجلد.كما قد يُوصي الطبيب أحيانًا باستخدام التستوستيرون بشكل بخاخات أنفية وزرعات تحت الجلد.قد يحتاج المرضى المصابون بانخفاض شديد في مستويات التستوستيرون إلى استخدام حقن التستوستيرون بمعدل مرتين كل شهر. ينبغي في البداية تجريب الطرق غير الباضعة (الأجهزة الميكانيكية والأدوية).ينبغي على المريض تجريب الطريقة عدة مرات قبل أن يقرر الطبيب ما إذا كانت فعالة أم لا.عادةً ما تُجرب الأدوية أولاً.غالبًا ما تكون الحقن الدوائية التي تُعطى قُبيل المعاشرة الجنسية في داخل القضيب فعالة، وتُستخدم مرة ثانية.ومع أن معظم الرجال يُفضلون الخيارات الدوائية على الخيارات العلاجية الأخرى لخلل الانتصاب، فإن الأجهزة الميكانيكية تتميز بفعاليتها العالية، وعدم وجود التأثيرات الجانبية التي ترافق استخدام الأدوية عادة، وبهامش أمانها المرتفع جداً.تُعد جراحة الزرعات القضيبية المزودة بتركيبات قابلة للنفخ الخيار الأخير، والأكثر فعالية، لتحقيق الممارسة الجنسية. الأجهزة الميكانيكة والإجراءات يمكن للمرضى الذين يمكنهم تحقيق الانتصاب مع عدم المحافظة عليه استخدام حلقات التضييق constriction ring.حالما يحدث الانتصاب، تُستخدم حلقة بلاستيكية حول قاعدة القضيب، فتمنع الدم من العودة مرة أخرى، وتحافظ على صلابة القضيب.إذا لم يتمكن الرجل من تحقيق الانتصاب، فقد يُستخدم جهاز شفط على القضيب للمساعدة على تحقيق ذلك.يقوم الجهاز بشفط الدم إلى داخل القضيب عن طريق تطبيق شفط خفيف، وبعد ذلك توضع الحلقة البلاستيكية عند قاعدة القضيب للمحافظة على الانتصاب.ومن الآثار السلبية لهذه الطريقة تكدم القضيب، وبرودة رأسه، وفقدان عفوية العملية الجنسية.يمكن في بعض الأحيان المشاركة بين حلقات التضييق وجهاز الشفط مع المعالجات الدوائية. الأدوية العلاج الرئيسي لخلل الانتصاب هو مُثبطات فوسفوديستيراز phosphodiesterase inhibitors التي تؤخذ عن طريق الفم.وتتضمن الأدوية الأخرى كلاً من البروستلاغلاندينات التي تُحقن داخل القضيب أو يجري إدخالها ضمن الإحليل.تُستخدم مُثبطات فوسفوديستيراز التي تؤخذ عن طريق الفم على نحو أكبر من الأدوية الأخرى، لأنها سهلة الاستخدام، وتسمح بالعفوية في الممارسة الجنسية.تتوفر في الصيدليات بعض العلاجات العشبية التي لا يحتاج صرفها إلى وصفة دوائية، ولكنها غالبًا ما تكون غير فعالة، وقد تحتوي على جرعات غير مُصرح عنها من مُثبطات فوسفوديستيراز.يمكن لوجود جرعات خفية من مثبطات فوسفويستيراز إلى تعريض المريض إلى تأثيرات جانبية. تزيد مُثبطات فوسفوديستيراز التي تؤخذ عن طريق الفم. (مثل سيلدينافيل، و فاريدينافيل، و آفانافيل، و تادالافيل) من التدفق الدموي نحو القضيب.تعمل هذه الأدوية بنفس الآلية، ولكنها تختلف في ديمومة فعاليتها، وتأثيراتها الجانبية، وتفاعلاتها مع الدم.يستمر تأثير التادالافيل لفترة أطول من بقية الأدوية (حتى 36 ساعة)، وهو ما يُفضله بعض الرجال. تعمل مُعظم مثبطات الفسفوديستيراز بشكل أعظمي عندما تؤخذ على معدة فارغة، وقبل ساعة واحدة على الأقل من النشاط الجنسي.ينبغي على المرضى الذين يتناولون النترات (النتروغليسيرين غالبًا من أجل علاج الذبحة الصدرية، والمدمنين الذين يتعاطون أميل النترات amyl nitrate) عدم تناول مثبطات الفسفوديستيراز، لأن المشاركة بينها وبين النترات قد تُسبب انخفاض ضغط الدم إلى مستويات غير آمنة.تتضمن التأثيرات الجانبية الأخرى لمُثبطات الفوسفوديستيراز كلاً من احمرار الوجه، واضطرابات الرؤية (بما في ذلك عدم إدراك الألوان بشكل صحيح)، والصداع.يحدث القُساح (أو بقاء الإنعاظ أو الانتصاب المُطوّل priapism) في حالات نادرة جدًّا، وقد يتطلب المعالجة الطارئة.في حالات نادرة، أبلغ بعض المرضى عن الإصابة بالعمى أو مشاكل السمع بعد تناول مثبطات الفوسفوديستيراز، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت مثبطات الفوسفوديستيراز هي السبب أم لا. قد يقوم الطبيب بحقن ألبروستاديل alprostadil (البروستلاغلاندين PGE1) بمفرده أو بالمشاركة مع البابافيرين papaverine والفينتولامين phentolamine وذلك بشكل مباشر في القضيب باستخدام إبرة رفيعة جدًا، مما يُساعد على الانتصاب بشكل جيد عند مُعظم الرجال.قد تُستخدم تحاميل ألبروستاديل في الإحليل باستخدام جهاز يُشبه القشة.قد تُسبب هذه المعالجات القُساح والألم في القضيب.عادةً ما يُدرب الطبيبُ المريضَ على حقن الدواء بنفسه في أثناء زيارته لعيادة الطبيب.بعد ذلك، يتمكن الرجل من حقن نفسه بهذه الأدوية في المنزل.قد تجري المشاركة بين ألبروستاديل ومثبطات الفوسفوديستيراز الفموية عند الرجال الذين لا تكفي الأدوية الفموية بمفردها لعلاج حالاتهم. الجراحة قد لا تكون الأدوية فعالة أو مُتقبلة عند بعض الرجال.قد تُجرى لدى هؤلاء عملية جراحية لزرع تركيبات في القضيب penile prosthesis.قد تأخذ التركيبات شكل قضبان السيليكون الصلبة أو الأجهزة الهيدروليكية التي يمكن نفخها أو تنفيسها.يشتمل كلا النوعين على مخاطر التخدير العام، والعدوى، وخلل التركيبات.

بعض الأمور الأساسية التي تخص كبار السن: ضعف الانتصاب على الرغم من أن معدلات الإصابة بضعف الانتصاب تتزايد مع التقدم في العمر، ولكن ينبغي عدم القبول بها على أنها جزء طبيعي من الشيخوخة.ولكن، بما أن احتمال الإصابة بحالات طبية تؤثر في الأوعية الدموية يزداد مع التقدم في العمر، فإن احتمال خلل الانتصاب يزداد أيضًا.يتمتع العديد من الأزواج المتقدمين في السن بحياة جنسية مُرضية دون أية مشاكل في الانتصاب، ودون طلب المعالجة من أي نوع.وبغض النظر عن ذلك، فإن معالجة خلل الانتصاب قد تكون مناسبة لكبار السن.