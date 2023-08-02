تشوُّهات الجلد التي تُؤثِّرُ في القضيب

يُمكن أن تُؤثِّر تشوُّهات مُختلفة في جلد القضيب،وينطوي بعضها على اضطرابات الجلد التي تنتشر في أنحاء الجسم وتُؤثِّرُ في القضيب بالإضافة إلى أجزاء أخرى من الجلد.تنطوي الأمثلة على الصَّدفية والحَزاز المُسطَّح والتهاب الجلد المثِّي.تؤثر بعض التشوهات في القضيب فقط، أو تؤثِّر في القضيب قبل أن تؤثِّر في مناطق أخرى.كما يُمكن أن يتأثر جلد القضيب بالسرطان أيضًا.
حالات العَدوى في القَضيب
تنجُم الزوائد على القضيب عن حالات العدوى أحياناً، خُصوصًا العدوى المنتقلة بالجنس،ومن الأمثلة على ذلك الزُّهري، حيث يُؤدِّي هذا المرض إلى ظهور زوائد مُسطَّحة بلونٍ ورديّ أو رماديّ (الأورام اللُّقميَّة المُسطَّحة condylomata lata).كما يُمكن أن تُؤدِّي أنواع مُعيَّنة من العدوى الفيروسيَّة إلى ظُهور واحدةٍ أو أكثر من الزوائد الجلديَّة الصغيرة الصلبة البارزة (الثآليل التناسلية genital warts، أو الأورام اللقميَّة المستدقة condylomata acuminata)، أو زوائِد صغيرة مَتينة مُدمَّلة dimpled (المُلَيساء المُعدِية molluscum contagiosum).يُمكن أن يُؤدِّي الجرب إلى تشكُّل عُقيدات صغيرة تُسبِّبُ الحكَّةَ.
الحَزاز المُسطَّح في القضيب
يُمكن أن يُؤدِّي الحزاز المسطح إلى تشكُّل بُقع صغيرة مُسطَّحة أو بارزة على رأس أو جَذع القضيب،وهي تُسبِّبُ الحكَّة عادةً.في بعض الأحيان، تحدُث قرحات مُؤلمة على القضيب وفي اللثَّة (المُتلازِمة القضيبيَّة اللثويَّة peno-gingival syndrome).يزُول الحَزاز المُسطَّح من تلقاء ذاته عادة،ولا تحتاجُ الحالة إلى أيَّة مُعالَجة إلّا إذا كانت الحكَّة مُزعِجةً،ويُمكن التخفيفُ من الحكَّة عن طريق استخدام رُهيماتٍ تحتوي على ستيرويداتٍ قشريَّة.
حَطاطات القضيب اللؤلؤيَّة
حَطاطات القضيب اللؤلؤيَّة هي زوائد غير طبيعيَّة تنشأ في الأوعية الدمويَّة للقضيب،وهي تبدو كزوائد صغيرة، بلون الجلد عادة، وعلى شكل قبب أو أشعار على جذع القضيب،وهي غير ضارَّة وشائعة، حيث تصل نسبة الرِّجال الذين لديهم مثل هذه الزوائد إلى 10%،ولا تحتاجُ إلى مُعالَجة.
التِهابُ الحشفة الجَفافيّ المُسدّ Balanitis xerotica obliterans
يحدُث التِهاب الحشفة الجَفافيّ المُسدّ والذي يُسمَّى أيضًا الحزاز المُتصلِّب والضموريّ (lichen sclerosus et atrophicus)، عندما يُؤدِّي التِهاب مُزمن إلى تصلُّب الجلد بالقرب من رأس القضيب ويجعله بلونٍ أبيض.يُحيط هذا النسيج القاسي الأبيض بفتحة الإحليل عادةً، ممَّا يُؤدِّي في نهاية المَطاف إلى انسِداد مجرى البول والمني.قد تُخفِّفُ الرُّهيمات التي تحتوي على مُضادّ للبكتيريا أو ستيرويد قشري أو مُضادّ للالتِهاب من الالتهاب، ولكن إذا لَزِم الأمر أن يُعاد فتح الإحليل، يَجري هذا جراحيًا.
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التهابُ الجلد التماسيّ للقضيب
ينجُم التهاب الجلد التماسيّ غالبًا عن استخدام الواقي الذكريّ المطاطي من قِبل رجل لديه حساسية تجاه المطَّاط،وتظهر بُقَع حمراء تُسبِّبُ الحكَّةَ عادة؛وفي بعض الأحيان، يتشقَّق الجلد أو يتسرَّب سائل من حول هذه البُقَع.ينبغي على الرِّجال المُصابين استخدام واقٍ ذكري غير مطاطي اصطناعيّ بدلاً من الواقي الذكري المطاطيّ.ولكن، لا يُؤمِّنُ الواقي الذكري الطبيعيّ وِقاية كافية ضدَّ عَدوى فيروس العَوز المناعيّ البشريّ،وإذا لَزم الأمر، يُمكن التخفيف من الأعراض عن طريق استخدام رُهيم يحتوي على ستيرويد قشريّ، مثل رُهيم الهيدروكورتيزون بتركيز 1% (يُباع من دُونِ وصفةٍ طبيةٍ).
سَرطانات الجلد الموضعيّة in situ في القضيب
يُمكن أن تَنطوي سرطانات الجلد المَوضعيَّة في القضيب على:
التنسُّج الأحمَر بِحَسب كيرات erythroplasia of Queyrat
دَاء بوين في القضيب
كَثرة الحطاطات البوينيَّة الشَّكل أو الكَشميَّة Bowenoid papulosis
السَّرَطانة الغديَّة adenocarcinoma
التنسُّج الأحمَر بِحَسب كيرات ودَاء بوين في القضيب هُما مناطق واضحة المعالم لتصبُّغ مُحمَرّ مخمليّ على الحَشفة (التنسُّج الأحمَر بِحَسب كيرات erythroplasia of Queyrat)، أو مناطق مُتثخِّنة بلونٍ رماديّ أبيض على جذع القضيب (داء بوين)، وهي تظهر بشكلٍ رئيسيّ عند الرِّجال غير المختونين.التنسج الأحمر بحسب كيرات هو كارسينومة حرشفية الخلايا في الموقع (سرطان جلد سطحي) تصيب حشفة القضيب أو القلفة؛ داء بوين في القضيب هو كارسينومة حرشفية الخلايا في الموقع تصيب جلد جذع القضيب.
تنطوي كَثرة الحطاطات البوينيَّة الشَّكل أو الكَشميَّة على عُقيدَات (حَطاطات) أصغَر، وتكون مُتعدِّدة على جذع القضيب عادة.وكثيرًا ما يحدُث عند المصابين بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري.
دَاء باجيت الحلمة (مرض يختلِفُ عن داء باجيت في العظام) هُوَ سَرطان نادِرٌ يحدُث في مواضع من غير الثديين، بما فيها القضيب.
يقُوم الأطباءُ بإزالة عَيِّنَة من النَّسيج لتفحُّصها (خزعة) وتحديد نَوع السَّرطان، وللتأكُّد من أنَّه لم ينتقل إلى أبعَد من الجلد.
قد يجرِي استخدام رُهيم يحتوي على الفلورويوراسيل fluorouracil أو إجراء جراحيّ أو المُعالجة بالليزر لاستئصال السَّرطان،وينبغي مُراقبة الرجال المُصابين بشكلٍ مُنتَظمٍ حول عودة السرطان أو انتقاله إلى إجزاء أخرى من الجسم لأن هذه الآفات يمكن أن تصبح سرطانات أكثر عدوانية.