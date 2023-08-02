تشوُّهات الجلد التي تُؤثِّرُ في القضيب

يُمكن أن تَنطوي سرطانات الجلد المَوضعيَّة في القضيب على:

التنسُّج الأحمَر بِحَسب كيرات erythroplasia of Queyrat

دَاء بوين في القضيب

كَثرة الحطاطات البوينيَّة الشَّكل أو الكَشميَّة Bowenoid papulosis

السَّرَطانة الغديَّة adenocarcinoma

داء باجيت الحلمة

التنسُّج الأحمَر بِحَسب كيرات ودَاء بوين في القضيب هُما مناطق واضحة المعالم لتصبُّغ مُحمَرّ مخمليّ على الحَشفة (التنسُّج الأحمَر بِحَسب كيرات erythroplasia of Queyrat)، أو مناطق مُتثخِّنة بلونٍ رماديّ أبيض على جذع القضيب (داء بوين)، وهي تظهر بشكلٍ رئيسيّ عند الرِّجال غير المختونين.التنسج الأحمر بحسب كيرات هو كارسينومة حرشفية الخلايا في الموقع (سرطان جلد سطحي) تصيب حشفة القضيب أو القلفة؛ داء بوين في القضيب هو كارسينومة حرشفية الخلايا في الموقع تصيب جلد جذع القضيب.

تنطوي كَثرة الحطاطات البوينيَّة الشَّكل أو الكَشميَّة على عُقيدَات (حَطاطات) أصغَر، وتكون مُتعدِّدة على جذع القضيب عادة.وكثيرًا ما يحدُث عند المصابين بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري.

دَاء باجيت الحلمة (مرض يختلِفُ عن داء باجيت في العظام) هُوَ سَرطان نادِرٌ يحدُث في مواضع من غير الثديين، بما فيها القضيب.

يقُوم الأطباءُ بإزالة عَيِّنَة من النَّسيج لتفحُّصها (خزعة) وتحديد نَوع السَّرطان، وللتأكُّد من أنَّه لم ينتقل إلى أبعَد من الجلد.

قد يجرِي استخدام رُهيم يحتوي على الفلورويوراسيل fluorouracil أو إجراء جراحيّ أو المُعالجة بالليزر لاستئصال السَّرطان،وينبغي مُراقبة الرجال المُصابين بشكلٍ مُنتَظمٍ حول عودة السرطان أو انتقاله إلى إجزاء أخرى من الجسم لأن هذه الآفات يمكن أن تصبح سرطانات أكثر عدوانية.