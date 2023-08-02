التِهابُ القضيب

يُمكن أن ينجُم التهابُ القضيب عن حالاتٍ من العدوى، مثل عدوى الخمائر والعدوى المنتقلة بالجنس والجرب.عندما تعلَق المُفرَزات تحت القلفة، قد تُصاب بالعَدوى، ممَّا يُؤدِّي إلى التهاب القلفة posthitis.

تنطَوي الأسبَابُ اللاعَدوائيَّة على اضطرابات الجلد، بما فيها التفاعُلات التحسُّسية (على سبيل المثال، التفاعُلات التحسُّسية مع الواقي الذكريّ المطاطي أو سوائل أو هُلام تنظيم الحمل) والحزاز المسطح lichen planus والصَّدفية والتهاب الجلد المثِّي seborrheic dermatitis والتهاب الحشفة الجفافي المُسدّ balanitis xerotica obliterans.

يبدأ التهابُ الحشَفة والقلَفة بالتِهاب الحشَفة عادةً،ويُصبِحُ أكثر شُيوعاً في الحالات التالية: