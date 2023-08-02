التِهابُ القضيب

يُمكن أن يحدُث التهابٌ في قلفة القضيب وحشفة القضيب (النهاية المخروطيَّة الشَّكل للقضيب)،
التهاب الحشفة هو التهاب في ذروة القضيب، ويكون أكثر شُيُوعًا عند إهمال النظافة الشخصية.
بينما التهاب القلفة هو التهابُ قلفة القضيب،
أمَّا التهاب الحشفة والقلفة فهو التهاب حشفة القضيب وقلفته معاً.
بالنسبة إلى الرِّجال الذين يُعانون من التهاب الحشفة والقلفة، تزداد فُرص إصابتهم لاحقًا بالشَّبَم (تضيُّق القلفة phimosis) أو الجلاع (التهاب جلد القلفة المُضيِّق paraphimosis) (من المشاكل المرتبطة بسرطان القلفة) وسرطان القضيب.
أسباب التهاب القضيب
يُمكن أن ينجُم التهابُ القضيب عن حالاتٍ من العدوى، مثل عدوى الخمائر والعدوى المنتقلة بالجنس والجرب.عندما تعلَق المُفرَزات تحت القلفة، قد تُصاب بالعَدوى، ممَّا يُؤدِّي إلى التهاب القلفة posthitis.
تنطَوي الأسبَابُ اللاعَدوائيَّة على اضطرابات الجلد، بما فيها التفاعُلات التحسُّسية (على سبيل المثال، التفاعُلات التحسُّسية مع الواقي الذكريّ المطاطي أو سوائل أو هُلام تنظيم الحمل) والحزاز المسطح lichen planus والصَّدفية والتهاب الجلد المثِّي seborrheic dermatitis والتهاب الحشفة الجفافي المُسدّ balanitis xerotica obliterans.
يبدأ التهابُ الحشَفة والقلَفة بالتِهاب الحشَفة عادةً،ويُصبِحُ أكثر شُيوعاً في الحالات التالية:
إذا كانت القلفة مشدُودةً،
إذا كان الرَّجل يعاني من السكَّري
أعراض التهاب القضيب
يُؤدِّي التِهاب القضيب إلى:
ألم
حكَّة
احمِرار
تورُّم
مفرزات من تحت القلفة
تبدأ الأعراض خلال يومين أو 3 أيام من بعد الجماع غالبًا.ويُمكن أن تحدُث قرحات على القضيب وتتورَّم العقَد اللمفيَّة في منطقة أعلى الفخذ (الأربيَّة groin).
تشخيص التهاب القضيب
تقييم الطبيب
يقُومُ الأطباء عادة بتشخيصِ التِهاب القضيب عن طريق فحص القضيب ومنطقة الأعضاء التناسليَّة،وقد يسألون حول ما إذا استخدَم الرَّجل واقيًا ذكريًا.
قد يجري قياس سكَّر الدَّم للتحرِّي عن السكَّري، بالإضافة إلى اختبارات التحرِّي عن عَدوى الخمائر والعدوى المنتقلة بالجنس.
علاج التهاب القضيب
النَّظافة الجيِّدة
مُعالَجة سبب الالتِهاب
الخِتان في بعض الأحيَان
يحتاجُ الأطباءُ أحيانًا إلى تنظيف المنطقة تحت القلفة، ويطلبون من الرَّجل الالتزام بتعليمات النظافة الجيِّدة.وتجري مُعالَجَةُ سبب الالتهاب.قد يقُوم الأطباءُ بِختان الرَّجل إذا بقيت القلفة مشدودةً جدًا حول الحشفة.