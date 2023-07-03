مُتلازمة شَفط أو استنشاق العِقي

متلازمة شفط أو استنشاق العقي meconium aspiration syndrome هي ضائقة تنفسيَّة تُصيبُ المولود الجديد الذي استنشق العقي إلى الرئتين قبلَ موعد الولادة أو قريبًا منه.

على الرغم من أن الأجنة لا تأكل، إلا أنّ الأمعاء تحتوي على مادة عقيمة تسمى العقي meconium.

قد يقوم الأجنة بتمرير البراز (العقي) إلى السائل الأمنيوسي بشكل طبيعي أو كردَّة فعلٍ على الإجهاد أو الشدَّة، مثل نقص الأكسجين.

كما يمكن أن تؤدي الشدَّة إلى جعل الأجنة يلهثون بشكلٍ انعكاسي، وبذلك يستنشقون العقي إلى الرئتين.

يكون الجلد والشفتان عندَ حديثي الولادة المُصابين بلون أزرقّ أو رمادي، ويتنفسون بسرعة، ويشخرون في أثناء الزَّفير.

يعتمد التَّشخيصُ على وجود العقي في السَّائِل الأمنيوسي عند الولادة، ومعاناة حديث الولادة من الضَّائقة التَّنفُّسيَّة، ونتائج الأشعة السينية غير الطَّبيعيَّة للصدر.

يحتاج حديثو الولادة المُصابون إلى أكسجين إضافي، وقد يحتاجون إلى المساعدة باستخدام المُنَفِّسَة.

يبقى معظمُ حديثي الولادة المصابين على قيد الحياة، ولكن قد تؤدي المتلازمة إلى الوفاة إذا كانت شديدة.

(انظر لمحة عامّة عن المشكلات العامّة عندَ الأطفال حديثي الولادة أيضًا).

العقي هو مادةٌ برازيَّة عقيمة خضراء داكنة يجري إنتاجها في الأمعاء قبل الولادة.ينتقل العِقي بعدَ الولادة عادةً عندما يبدأ المواليد بالتغذية، ولكن في بعض الأحيان يَجرِي تمريره إلى السائل الأمنيوسي قبلَ أو حول وقت الولادة.قد يكون مرورُ العقي طبيعيًا قبل الولادة، وخصوصًا قبل أو بعدَ الموعد المحّدد لها.ولكن في بعض الأحيان، يحدث مرور العقي كردَّة فعلٍ على الشدّة، مثل العدوى أو بسبب نقص مستوى الأكسجين في الدَّم.على الرغم من أنّ مرور العقي قد يكون طبيعيًا في الجنين المولود في أوانه أو بعد أوانه، لكن من غير الطبيعي أبدًا أن يُلاحظ وجود العقي عند ولادة طفل خديج.غالبًا ما يعني خروج العقي عند الطفل الخديج أن الطفل قد أُصيب بعدوى في الرحم.

تحدث متلازمة استنشاق العقي عندما تؤدي الشدّة إلى جعل الجنين يلهث بقوة، بحيثُ يتنفَّس السائل الأمينوسي المحتوي على العقي (يستنشقه) إلى الرئتين.وبعدَ الولادة، قد يؤدي العقي المُستنشق إلى انسداد المسالك الهوائية لدى حديثي الولادة، ويتسبَّبُ في حدوث انخماص في مناطق من الرئتين.وفي بعض الأحيان، يحصل انسداد الممرّات الهوائية جزئيًا فقط، مما يسمح للهواء بالوصول إلى أجزاء الرئة التي تتجاوز الانسداد، لكن، مع منعه من الخروج.وبذلك، قد تُصبح الرئة المصابة مُتمدِّدة بشكلٍ كبير.عندما يستمرّ جزء من الرئة بالتوسّع بشكلٍ مفرط، يمكن أن يتمزَّق ومن ثمَّ تنخمص الرئة.قد يتجمَّع الهواءُ بعدَ ذلك داخل تجويف الصدر حول الرئة (استرواح الصدر pneumothorax).

متلازمة شفط العقي فيديو

كما يُسبِّبُ العقي المُستنشق إلى الرئتين حدوث التهابٍ في الرئتين (الالتهاب الرئوي)، ويزيد من خطر إصابة الرئة بالعدوى.

ويكون حديثو الولادة المصابون بمتلازمة شفط العقي مُعرَّضين لخطرٍ مرتفع للإصابة بارتفاع ضغط الدم الرئوي المستمر لحديث الولادة.

أعراض مُتلازمة شَفط العِقي يُعاني حديثو الولادة المُصابون بهذه المشكلة من الضَّائقة التَّنفُّسيَّة، حيث يتنفَّسون بسرعة وينسحب أو يرتدّ الجزء السفلي من جدار الصدر في أثناء التنفس، ويشخرون في أثناء الزَّفير. وقد تكون بشرتهم أو شفاههم زرقاء (تُسمَّى الحالة الازرقاق) إذا انخفضت مستوياتُ الأكسجين في الدم.بالنسبة إلى الأطفال حديثي الولادة، قد يتغيَّر لون الجلد إلى ألوان مثل الأصفر الرمادي، أو الرمادي، أو الأبيض.يمكن رؤية هذه التغيرات بسهولة أكبر في الأغشية المخاطية المُبطِّنة للفم، والأنف، والجفون. كما قد يُصاب حديثو الولادة أيضًا بانخفاض ضغط الدَّم. ويمكن للحبل السري للمولود ،أو أسرَّة الأظفار، أو الجلد أن تكون متصبغة بالعقي، مما يعطيه لونًا أصفر مخضرًا.

تشخيص متلازمة شَفط العِقي العقي في السائل الأمنيوسي

صعوبة في التنفُّس

الأشعّة السينية للصدر يشتبه الأطباء بالإصابة بمتلازمة شفط العقي إذا كان المولود الجديد يعاني من صعوبة في التنفس، وشوهد العقي في السائل الأمنيوسي وعلى المولود الجديد وقت الولادة. يؤكد الأطباءُ تشخيص الحالة عن طريق تصوير الصدر بالأشعَّة السينيَّة. قد يستخدم الأطباءُ الزروع Cultures للتحري عن بعض حالات العدوى.

علاج متلازمة شَفط العِقي شفط المَسالِك الهَوائيَّة في بعض الأحيان

تدابير لدعم التنفُّس

يمكن استعمال السرفكتانت (الفاعل بالسطح) والمضادَّات الحيوية في بعض الأحيان

معالجة أي اضطراب كامن اعتاد الأطباء على القيام بالشفط كلما رأوا العقي في السائل الأمنيوسي أو في فم المولود، ولكن لا يبدو هذا مفيدًا وقد يُسبب اختلاطات.ولكن، إذا بدا أنَّ المجرى التنفُّسي عند الوليد مسدود بسبب العقي، يحاول الأطباء شفطه. قد يحتاج حديثو الولادة الذين يُعانون من مشاكل في التنفُّس بعدَ الولادة إلى وضع أنبوب تنفُّس في الرغامى أو وضعهم على جهاز التهوية ventilator (جهاز يساعد الهواء على دخول الهواء وخروجه من الرئتين)، أو يمكن وضع المولود على جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر (CPAP).يسمح جهاز الضغط الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP) لحديثي الولادة بالتنفُّس من تلقاء أنفسهم في أثناء إعطاء الهواء المضغوط قليلًا ، مع أو بدون أكسجين إضافي ، من خلال القوابس التي توضع في فتحتي الأنف.يجري إدخال حديثي الولادة إلى وحدة الرعاية المركزة للولدان (NICU) عندَ الضرورة. إذا كان استعمالُ المُنفِّسة أو الأكسجين ضروريًا جدًا، فيجب أن يتمَّ استعمالهما بالطاقة الدُّنيا لتفادي إصابة الرئتين.يمكن إعطاءُ الأطفال حديثي الولادة الذين يستخدمون جهاز التنفس الاصطناعي مادة الفاعل بالسطح (مادة تغلّف باطن الحويصلات الهوائية، وتسمح بالحفاظ على الأكياس الهوائية في الرئتين مفتوحة)، مع مراقبتهم عن كثب بحثًا عن المضاعفات الخطيرة مثل استرواح الصدر أو ارتفاع ضغط الدَّم الرئوي المستمر عند حديثي الولادة.يُستَحسن إيقافُ استعمال المُنفِّسة والأكسجين عندَ حديثي الولادة في أبكرِ وقتٍ ممكن. كما يمكن معالجة حديثي الولادة بالمضادَّات الحيوية التي تُعطَى عن طريق الوريد إذا كان يُعتقد أنَّ العدوى البكتيرية هي التي سبّبت ضائقة الجنين قبل الولادة.