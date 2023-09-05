سلس البول عند الأطفال

يُساعِدُ نموذج سلس البول الطبيبَ على تحديد السبب المُحتَمل،وإذا استمرّ سلس البول عند الطفل في أثناء النهار بحيث لم ينعم بفترةٍ ثابتةٍ من الجفاف، قد يأخذ الأطباء في اعتبارهم احتمال وجود عيب خلقيّ أو تشوُّه تشريحيّ أو أنواع مُعيَّنة من السلوك التي يُمكن أن تُؤدِّي إلى سلس البول.

هناك العديد من الاضطرابات غير الشائعة ولكن المهمَّة والتي تُؤثِّرُ في التشريح الطبيعيّ أو وظائف المثانة، ممَّا يُمكن أن يُؤدِّي إلى سلس البول،فعلى سبيل المثال، يُمكن أن يُؤدِّي عيب في الحبل الشوكيّ مثل السنسنة المشقوقة spina bifida إلى خلل في وظائف أعصاب المثانة ويُسبِّب سلس البول.يُعاني بعض الرضَّع من عيب خلقيّ يحول دُون تخلُّق المثانة أو الإحليل بشكلٍ كاملٍ، ممَّا يُؤدِّي إلى فقدان مستمرّ تقريبًا للبول (سلس البول الكُلِّي).يُؤدِّي نوع آخر من العيوب الخلقية إلى أن ينتهي الأنبوبان اللذان يصلان الكُلى بالمثانة (الحالبان) في موضعٍ غير طبيعيٍّ في المثانة، أو حتى خارجها (مثل المهبل أو الإحليل أو على سطح الجسم)، مما يُؤدِّي إلى سلس البول (انظر الحالبان في الموضع الخاطئ).يُعاني بعض الأطفال من فرط نشاط المثانة التي تتشنَّج أو تنقبض بسهولة وتُؤدِّي إلى سلس البول، بينما قد يواجه آخرون صُعوبة في إفرَاغ المثانة.

يُمكن أن تُؤدِّي أنواع مُعيَّنة من السلوك إلى سلس البول النهاريّ، خُصوصًا عند البنات،وتنطوي مثل هذه الأنواع من السلوك على التبوُّل بشكلٍ نادرٍ وعلى التبوُّل باستخدام وضعية غير صحيحة (الساقان قريبتان جدًا من بعضهما بعضاً)،حيث يُمكن أن تُؤدِّي مثل هذه الوضعيات إلى تراكُم البول في المهبل في أثناء التبوُّل، ومن ثم تقاطره من بعد الوُقوف.تُعاني بعض البنات من تشنُّج المثانة عند الضَّحكِ، ممَّا يُؤدِّي إلى سلس بول القهقهة.

إذا بقي الطفل جافاً لفترةٍ طويلةٍ وكان سلس البول أمراً جديداً، يأخذ الطبيب في اعتباره الحالات التي يُمكن أن تُسبِّب فقدان حصر البول،وتنطوي هذه الحالات على الإمسَاك والعَدوى والنظام الغذائيّ والشدة النفسية والتحرُّش الجنسيّ.يُمكن أن تُؤدِّي بعض الحالات الطبية التي يُصاب بها الأطفال إلى سلس بوليّ جديد،

ويُعدُّ الإمساك الذي هُو عبارة عن صُعوبة ومشقَّة في التبرُّز وفي فترات متباعدة، السبب الأكثر شُيوعًا للتغيُّرات المفاجئة في حصر البول عند الأطفال.

تُعدُّ العدوى البكتيرية في السبيل البوليّ (UTIs) والعدوى الفيروسية التي تسبب تهيج المثانة (التهاب المثانة الجرثومي أو الفيروسي)، من الأَسبَاب المُعدِيَة الشائعة.

للوِقاية من تسرُّب البول، يتعلَّم الأطفال الذي يُعانون من سلس البول كيف يُباعدون بين سيقانهم أو يستخدمون وضعيات أخرى (مناورات حصر البول)، مثل الإقعَاء (أحيانًا مع ضغط اليد أو عقب القدم بين الساقين).قد تزيد مناورات حصر البول هذه من فرص الإصابة بعَدوى السبيل البوليّ.

يُمكن أن يُعاني المراهقون الناشطون جنسياً من صعوبات بولية تنجُم عن أنواع مُعيَّنة من العدوى المنتقلة بالجنس.

تنطوي الأَسبَاب الغذائية على الكافيين والعصائر الحمضية، مثل البرتقال وعصير الطماطم، والتي يمكنها أن تهيج المثانة وتؤدي إلى تسرب البول.

يُمكن أن تُؤدِّي الأحداث التي تُسبِّب الشدَّة، مثل طلاق أو انفِصال الوالدين، والانتقال للعيش في مكان آخر أو فقدان أحد أفراد العائلة، إلى أن يُصاب الطفل بسلس البول (بشكل مؤقت عادةً).

قد يُصاب الأطفال الذين تعرَّضوا إلى التحرُّش الجنسيّ بسلس البول.

يمكن للأطفال المصابين بداء السكري أو عوز الأرجينينفاسوبريسين (السكري المركزي الكاذب)، أو السكري كلوي المنشأ الكاذب يمكن أن يصابوا بسلس البول لأن هذه الاضطرابات تنتج كميات زائدة من البول.