حالات عدوى الجهاز العصبي المركزي الفيروسيَّة عند الأطفال

تشبه أعراض التهاب السحايا الفيروسي والتهاب الدماغ عند الأطفال الأكبر سنًا والمراهقين الأعراض عند البالغين، وتتضمن: الحُمَّى، والسعال، وآلام العضلات، والقيء، ونَقص الشَّهية، والصُّدَاع، تليها أعراض التهاب السحايا (الصُّدَاع، والحُمَّى، وتيبُّس الرقبة) أو التهاب الدماغ (الحُمَّى، أو الصداع، أو تغيُّرات الشخصية، أو التَّخليط الذهنِي، أو الاختلاجات، أو الشلل أو الخدر والنعاس).

يؤدي عدم قدرة الرُّضَّع على التَّواصل المباشر إلى جعل فهم أعراضهم صعبًا.ولكنَّ الرُّضَّعَ المُصابين بحالات عدوى الجهاز العصبي المركزي يُعانون عادةً من بعض الأعراض المُوَضَّحة لاحقًا.

تبدأ حالات عدوى الجهاز العصبي المركزي الفيروسيَّة عند حديثي الولادة والرُّضَّع بحدوث حُمَّى عادةً.قد لا يُعاني حديثو الولادة من أيِّ أعراضٍ أخرى وقد لا يبدو عليهم المرض في البداية.حيث يصبح الرُّضَّع الذين تزيد أعمارهم عن شهر أو نحو ذلك مُتهيِّجين عادةً ويَصعُبُ إرضاؤهم ويرفضون تناول الطعام.يُعدُّ القيء من الأعراض الشائعة الحدوث.تبرز بقعة رخوة على رأس الطفل حديث الولادة (اليافوخ) عندما يكون حديث الولادة منتصبًا في بعض الأحيان، ممَّا يُشير إلى وجود زيادةٍ في الضَّغط على الدِّماغ.ونتيجةً لتفاقم التَّهيُّج النَّاجم عن التهاب السَّحايا عند الحركة، فقد يزداد بكاء الطفل المصاب بالتهاب السحايا بدلًا من أن يهدأ عند حمله وهزِّه.يحدث عند بعض الرُّضَّع بكاءٌ غريبٌ ذو نبرة حادة.

يعاني الرُّضَّع المصابون بالتهاب الدماغ غالبًا من اختلاجاتٍ أو من غيرها من الحركات غير الطَّبيعيَّة.يمكن أن يصبح الرُّضَّع المُصابون بالتهاب الدِّماغ الشديد خاملين ويدخلون في غيبوبة ثمَّ يتوفَّون.

يمكن أن تؤدِّيالعدوى بفيروس الهربس البسيط ، والتي غالبًا ما تتركز في أحد أجزاء الدماغ؛ إلى حدوث إختِلاجَاتٍ أو ضَعفٍ يقتصر ظهوره على أحد أجزاء الجسم .كما قد يعاني الرَّضيع المُصاب بالتهاب الدِّماغ النَّاجم عن العدوى بفيروس الهربس البسيط من طفحٍ جلديٍّ على الجلد أو في العينين أو في الفم.يتكوَّن الطَّفح الجلديُّ من بقعٍ حمراءَ مع بثورٍ مملوءة بسائل والتي تتقشَّر بشِدَّة أو تندمل قبل الشفاء (انظر عدوى فيروس الهربس البسيط (HSV) عند الأطفال حديثي الولادة).

يمكن أن يتسبَّبَالتِهابُ الدِّماغِ والنُّخاعِ التَّالِي للعَدوَى في حدوث الكثير من المشاكل العصبية، وذلك بحسب جزء الدِّماغ المُتضرِّر.قد يعاني الأطفال من ضَعفٍ في الذراع أو الساق أو الرؤية أو من نقصٍ في السَّمَع أو صعوبة المشي أو من تغيُّرٍ في السُّلُوك أو إعاقة فكريَّة أو اختلاجات مُتكرِّرة.يمكن ملاحظة بعض هذه الأَعرَاض مباشرةً.قد لا تتمُّ ملاحظة أعراضٍ أخرى إلَّا لاحقًا، كما يحدث مثلًا عند خضوع الطفل لاختباراتٍ روتينيَّة للسمع، و/أو الرؤية، و/أو الذَّكاء.تزول الأَعرَاض مع مرور الوقت غالبًا، ولكنَّها تستمرُّ في بعض الأحيان.