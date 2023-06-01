النُّكاف هو عدوى فيروسيَّة مُعدية تُسبِّبُ تضخُّمًا مؤلمًا في الغدد اللُّعابيَّة.كما قد تُصيبُ العدوى الخُصيَتين والدِّماغ والبنكرياس وخصوصًا عند المراهقين والبالغين.

ينجم النُّكاف عن عدوى فيروسيَّة.

تنطوي الأَعرَاض على القشعريرة والصُّدَاع ونَقص الشَّهية والحمَّى والشُّعور بالتَّوعُّك، يتلوها تورُّم الغدد اللُّعابيَّة.

يعتمد وضع التَّشخيص على الأعراض النَّموذجيَّة.

تهدف المعالجة إلى تخفيف شدَّة الأَعرَاض.

يتعافى معظم الأطفال دون مشاكل؛ ولكنَّ العدوى قد تؤدي إلى حدوث التهاب السَّحايا أو التهاب الدِّماغ.

يمكن للتَّطعيم الروتيني أن يمنع الإصابة بالعدوى.

يلتقط الأطفال عدوى النُّكاف عن طريق تنفُّس قطراتٍ صغيرةٍ محمولةٍ في الهواء خرجت مع السعال الرَّطب لشخصٍ مُصابٍ بالعدوى أو من خلال الاتصال المباشر مع الأشياء المُلوَّثة بلعاب شخص مصابٍ بالعدوى.

ولا تحدث العدوى عادةً عند الأطفال الذين تقلُّ أعمارهم عن سنتين، وخصوصًا أولئك الذين لم يتجاوزوا عامهم الأوَّل.

تؤدِّي الإصابة بعدوى فيروس النُّكاف عادةً إلى توفير مناعةٍ دائمة من هذا الفيروس، وهو ما يعني أن الشخص قد أصيب ذات مرة بالنكاف ومن غير المحتمل أن يصاب به مرة ثانية.

تكون نسبة انتقال العدوى بالنُّكاف أقل من نسبة انتقال عدوى الحصبة.يحدث في المناطق المكتظَّة بالسكان على مدار السنة ولكن من الشَّائع حدوثه في أواخر الشتاء وأوائل الربيع.

تحدث فاشيات المرض بشكلٍ رئيسي بين الأشخاص الذين لم يجرِ تطعيمهم ولم يُصابوا بالنكاف من قبل.ولكن، حدثت فاشيات بين الأشخاص الذين تمَّ تطعيمهم، ربَّما نتيجةً لعدم حدوث مناعة عند بعض الأشخاص بعد التطعيم، وفي بعض الحالات الأخرى، نتيجة تراجع المناعة مع مرور الوقت.بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن بعض الأشخاص لم يحصلوا على العدد الموصى به من جرعات التطعيم.كان النكاف أكثر شيوعًا بين الأطفال في سنِّ المدرسة قبل توفر التطعيم الرُّوتيني.أمَّا الآن، فقد أصبحت العدوى أكثر شُيُوعًا بين المراهقين والبالغين نتيجة تراجع المناعة.

أدى التطعيم إلى انخفاض كبير في عدد حالات النكاف في الولايات المتحدة.إلَّا أنَّه مازالت تحدث حالات عدوى بالنُّكاف بمعدلات قليلة.تَسبّبَ تفشي النُكاف في عام 2006 في الولايات المتَّحدة في حدوث 6,584 حالة.ومنذ ذلك الوقت، أسهمت حالات تفشي المرض المتفرقة والتي حدثت بشكل رئيسي في حرم الجامعات وفي مجتمعات أخرى منغلقة، في تذبذب الحالات من 229 في عام 2012 إلى ارتفاع آخر وصل إلى 6,369 حالة في عام 2016.أظهرت هذه الفاشيات الحاجة إلى الاستمرار في استعمال التَّطعيم.

وكما هيَ الحال مع الحصبة، قد ينتشر النكاف عن طريق الأشخاص الذين يسافرون من مناطق يكون النكاف فيها أكثر شُيُوعًا ويُصابون بالنكاف في أثناء وجودهم في الخارج قبل العودة إلى الولايات المتحدة.ينقل هؤلاء المسافرون المصابون العدوى، وخاصة في الأماكن التي يجتمع فيها الكثير من الأشخاص (مثل حرم الجامعات) أو بين الأشخاص في المجتمعات المنغلقة التي يعيش أفرادها في ظروف مزدحمة أو يحدون من التواصل مع الناس خارج تلك المجتمعات.

تحديد مواقع الغدد اللعابية الرئيسية

أعراض النكاف تبدأ أعراض النُّكاف بالظُّهور بعد 12 - 24 يومًا من التقاط العدوى.يُعاني معظم الأشخاص من قشعريرة، وصداع، وضَعف شهية، وشعور عام بالتَّوعُّك، وحُمَّى منخفضة إلى متوسِّطة الشِّدَّة.ويتلو حدوث هذه الأَعرَاض خلال 12 - 24 ساعة ظهورَ تورُّمٍ في الغدد اللُّعابيَّة (التهاب النكفية)، والذي يبرزُ بشكلٍ أكبر في اليوم الثاني ويستمرُّ من 5 إلى 7 أيَّام. تقتصر أعراض الحالة عند بعض الأطفال على حدوث تورُّم في الغُدد اللُّعابيَّة دون ظهور أعراضٍ أخرى.يؤدي التَّورم إلى الشُّعور بالألم عند المضغ أو البلع، ولاسيَّما عند ابتلاع السوائل الحامضة، مثل عصائر الحمضيَّات.تكون الغدد مؤلمةً عند لمسها.في هذه المرحلة، ترتفع درجة الحرارة عادةً إلى حوالى 39.5 أو 40 درجة مئوية وتستمرُّ من 1 إلى 3 أيَّام. لا تظهر أعراض عند حوالى 25 إلى 35% من الأشخاص. النُكاف إخفاء التفاصيل يتميز النكاف بتضخم مؤلم في الغدد اللعابية. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Sylvan Stool, MD. التهاب النكفية بالنكاف الصورة DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY مُضَاعَفات النُّكاف قد يُصيبُ النُّكاف أعضاءً أخرى غير الغدد اللُّعابيَّة، مثل: الخُصيَتان

الدِّماغ والأنسجة التي تُُغطِّيه.

البنكرياس بعد البلوغ، يصاب حوالي 30% من الذكور المصابين غير المطعمين و6% من الذكور المطعمين المصابين بالعدوى بالتهاب في إحدى الخصيتين أو كلتيهما (التهاب الخصية).يُسبِّبُ التهاب الخُصيَتين تورُّمًا وألمًا شديدًا.وعند الشِّفاء، قد يكون حجم الخصية المُصابة قد أصبحَ أصغر، ولكنَّ إنتاج هرمون التستوستيرون والخُصُوبَة لا يتأثَّران عادةً. عند النساء، يكون التهاب المبيض أقلُّ شيوعًا وألمًا ولا يُضعِفُ الخصوبة. يؤدي النكاف إلى التهاب طبقات الأنسجة التي تغطي الدِّماغ (التهاب السَّحايا) عند 1 إلى 10٪ من الأشخاص الذين لديهم تورم في الغدد اللعابية.يؤدي التهاب السحايا إلى الشُّعور بالصُّدَاع والقيء وتيبُّس الرَّقبة. كما يتسبَّب النكاف في حدوث (التهاب الدِّماغ) عند شخصٍ واحدٍ من كلِّ 1,000 شخص.يتسبَّب التهاب الدِّماغ في الشُّعور بالنُّعاس أو الغيبوبة أو حدوث اختِلاجَات.يتعافى معظم الأشخاص بشكلٍ كامل، ولكن يُعاني بعضهم من ضررٍ دائمٍ في الأعصاب أو الدِّماغ، مثل الصَّمم أو شلل عضلات الوجه، ويُصيب الضَّرر أحد جانبي الجسم عادةً.يُعتقد أنَّ النكاف سببٌ رئيسيٌّ للصَّمم أحادي الجانب عند الأطفال في أجزاء العالم التي تكون مُعدَّلات التطعيم فيها منخفضة. يمكن أن يحدث (التهاب البنكرياس) في نهاية الأسبوع الأول من العدوى.يتسبَّب هذا الاضطراب في الشُّعور بألمٍ في البطن والغثيان الشديد والقيء.تزول هذه الأَعرَاض في غضون أسبوعٍ تقريبًا، ويتعافى الشخص بشكلٍ كامل. ومن النَّادر جدًّا حدوث مُضَاعَفاتٍ أخرى، مثل تورُّم الكبد أو الكلى أو عضلة القلب.تكون المضاعفات أقل شيوعًا بين الأشخاص الذين حصلوا على اللُّقاح.

تشخيص النكاف تقييم الطبيب

الاختباراتُ المعمليَّة يعتمد الأطبَّاء في وضع تشخيص النُّكاف على الأعراض النَّموذجيَّة، لاسيَّما عند ظهورها خلال تفشِّي النكاف. يمكن إجراء الاختبارات المعمليَّة للكشف عن فيروس النُّكاف وأضداده.قد تُستعمل هذه الاختبارات لتأكيد التَّشخيص ولكنها عادة ما تُجرى لتوثيق حالات التَّفشِّي لأغراض الصِحَّة العامَّة. يُجرى البَزل النخاعي للأشخاص الذين ظهرت عندهم علامات التهاب السَّحايا أو التهاب الدِّماغ.

علاج النكاف الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين لتدبير الانزعاج لا توجد مُعالَجَة نوعيَّة للنكاف.وللحدِّ من الانِزعَاج، يجب على الأطفال أن يتَّبعوا نظامًا غذائيًّا رخوًا وتجنَّب تناول الأطعمة التي تتطلَّب الكثير من المضغ أو الحامضة المذاق.يمكن أن تُستَعملَ المُسكِّنات، مثل الأسيتامينوفين والإيبوبروفين لتدبير الصُّداع والانِزعَاج. ويجب على الفتيان أو الرجال المصابين بالتهاب الخُصيَتين أن يرتاحوا في الفراش.يمكن دعم كيس الصفن بواسطة داعم رياضي أو عن طريق جسر لاصق بين الفخذين.ويمكن تطبيق قوالب الجليد لتخفيف الألم. إذا تَسبَّب التهاب البنكرياس في حدوث غثيان وقيء شديدان فقد يجري تسريب السوائل عن طريق الوريد، وينبغي على الأشخاص عدم أكل أو شرب أي شيء لبضعة أيام. قد يحتاج الأطفال المصابون بالتهاب السَّحايا أو التهاب الدَّماغ إلى تسريب السوائل الوريديَّة والأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين لتدبير الحُمَّى أو الصُّدَاع.في حال حدوث اختلاجات، فقد يكون من الضروري استعمال مضادات اختلاج.

مآل النكاف يتعافى جميع الأشخاص المُصابين بالنُّكاف تقريبًا بشكلٍ كاملٍ دون التَّعرُّض لمشاكل، ولكن قد تتفاقم الأعراض مرَّة أخرى بعد حوالى أسبوعين في حالاتٍ نادرة.