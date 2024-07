الحَصبَة الألمانيَّة

تُظهر هذه الصورة طفحًا جلديًا ناجمًا عن الحصبة الألمانية.يبدو الطفح الجلدي الناجم عن الحصبة الألمانية مشابهًا للطفح الناجم عن الحصبة، ولكن لونه الأحمر يكون أقل شدةً، ولا تتحد بقع الطفح لتشكل منطقة حمراء كبيرة.

جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.