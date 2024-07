بقع كوبليك هي بقع حمراء فاتحة ذات مراكز بيضاء أو بيضاء مزرقة قد تشبه حبات الرمل.قد تظهر هذه البقع في أي مكان من أفواه الأشخاص المصابين بالحصبة.

Images courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.