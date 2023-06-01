الحَصبَة Measles هي عدوى فيروسيَّة شديدة العدوى تُسبِّبُ أعراضًا مختلفة شبيهة بالزُّكام وطَفحًا جلديًّا مُميَّزًا.

تنجم الإصابة بالحصبة عن عدوى بفيروس.

تشتمل الأعراض على حدوث حُمَّى وسيلان من الأنف وسُعالٌ سَطحِيٌّ مُتَقَطِّع واحمرار العينين وطفح جلدي أحمر مُسبِّب للحِكَّة.

يعتمد التَّشخيص على الأعراض النَّموذجيَّة والطََّفح الجِّلدي المُميَّز.

تهدف المُعالَجَة إلى تخفيف شدَّة الأَعرَاض.

ورغم تعافي معظم الأطفال، إلَّا أنَّه يمكن للحصبة أن تكون مميتة أو تؤدي إلى تضرُّر الدِّماغ.

يمكن أن يؤدي التَّطعيم الروتيني إلى الوقايَة من الإصابة بالعَدوَى.

قبل توفُّر وانتشار التَّطعيم ضد الحصبة على نطاقٍ واسعٍ، تكرَّر حدوث أوبئة الحصبة كلَّ 2 أو 3 سنوات، لا سيَّما عند الأطفال في سنِّ ما قبل المدرسة والأطفال في سِنِّ الدِّراسة.وقد حدثت فاشياتٌ صغيرةٌ محليَّةٌ عند الأطفال من أعمارٍ أخرى.

لا تزال الحصبة شائعةً في بعض البلدان.تُصيب عدوى الحصبة حول العالم حوالى 10 مليون شخص سنويًّا وتُسبِّبُ حوالى 134,000 حالة وفاة، بشكل رئيسي لدى الأطفال.

تُعدُّ الحصبة من الحالات غير الشائعة في الولايات المُتَّحدة بسبب التَّطعيم الروتيني خلال مرحلة الطفولة.وفي الفترة من عام 2000 إلى عام 2017، أُبلِغَ في المتوسِّط عن 63 حالة فقط سنويًّا في مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.ولكن، جرى إبلاغ مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها عن 1,274 حالة حصبة في العام 2019.يُعد هذا الرقم هو الأعلى المبلغ عنه منذ عام 1992.وقد نجمت هذه الزيادة في معظمها عن الأشخاص غير المطعمين الذين أصيبوا بالعدوى في البلدان التي تكون فيها الحصبة أكثر شُيُوعًا ثم سافروا إلى الولايات المتحدة.

في العام 2020، جرى الإبلاغ عن 13 حالة حصبة فقط في الولايات المتحدة في خضم جائحة كوفيد-19 العالمية.وفي العام 2022، جرى الإبلاغ عن 121 حالة جديدة.

تكون عدوى الحصبة أكثر قابلية للانتشار في المجتمعات التي يعيش فيها العديد من الأشخاص ويخالطون بعضهم البعض على نحو وثيق، مثل الحرم الجامعي أو غيره من المجتمعات ذات التقارب الوثيق بين أفرادها.كما يمكن لعدم وجود تطعيم روتيني في مرحلة الطفولة أن يسهم أيضًا في زيادة الأمراض التي يمكن الوقاية منها عن طريق اللقاحات.

تقوم المرأة التي أُصيبَت بالحصبة أو جَرَى تطعيمها بتمرير الحصانة (على شكل أضداد) إلى طفلها.تستمرُّ هذه الحصانة معظم السنة الأولى من حياة الطفل.ولكن بعد ذلك، تكون القابليَّة للإصابة بعدوى الحصبة مرتفعةً ما لم يَجرِ إعطاء اللُّقاح.حيث تحدث مناعةٌ عند الشخص الذي أُصيب بالحصبة ولا يُصاب بعدوى الحصبة مرة أخرى عادةً.

يُصاب الأشخاص بعدوى الحصبة عن طريق استنشاق قطيرات الرطوبة الصغيرة المحمولة في الجو والتي قام بسعالها شخصٌ مصابٌ بالعدوى.يُصاب معظم الأشخاص غير المُحصَّنين ضد الحصبة بالعدوى بعد مخالطتهم لشخصٍ مصابٍ بالحصبة.تكون الحصبة مُعديةً قبل بدء ظهور الطَّفح الجلدي بأربعة أيَّام وحتى أربعة بأيام بعد ظهوره.

الحصبة فيديو

أعراض الحَصبَة تبدأ أعراض الحصبة بالظُّهور بعد انقضاء حوالى 7 - 14 يومًا من التقاط العدوى.يُعاني الطفل المصاب بالعدوى في البداية من الحُمَّى وسيلان الأنف وسُعالٌ سَطحِيٌّ مُتَقَطِّع واحمرارُ العينين.تكون العيون حسَّاسةً للضَّوء السَّاطع في بعض الأحيان.قبل بدء الطَّفح الجِّلدي، قد تظهر بقعٌ حمراء صغيرةٌ ومشرقة ذات مراكز بيضاء أو بيضاء مُزرقَّة (بقع كوبليك Koplik spots) داخل الفم.يمكن لهذه المراكز البيضاء أو المائلة للزرقة أن تشبه حبَّات الرمال.ثمَّ يحدث عند الطفل التهابٌ في الحلق. بقع كوبليك إخفاء التفاصيل بقع كوبليك هي بقع حمراء فاتحة ذات مراكز بيضاء أو بيضاء مزرقة قد تشبه حبات الرمل.قد تظهر هذه البقع في أي مكان من أفواه الأشخاص المصابين بالحصبة. Images courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. يظهر طفحٌ جلديٌّ مُسبِّبٌ لحكَّةٍ خفيفةٍ بعد مرور 3-5 أيَّام على بداية الأعراض.يبدأ الطفح الجلدي على الوجه أمام الأذنين وأسفلهما وعلى جانب الرقبة ويبدو كمناطق غير منتظمة ومُسطَّحة وحمراء لا تلبث أن تصبح بارزةً.ينتشر الطَّفح الجِّلديُّ في غضون يومٍ أو يومين إلى الجِّذع والذراعين وراحتي اليد والساقين وأخمص الأقدام وثمَّ يبدأ لونه بالزَّوال عن الوجه. طفح الحصبة إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة طفحًا جلديًا ناجمًا عن الحصبة. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. وفي ذروة المرض، يشعر الطفل بالمرض الشديد ويحدث التهابٌ في العين (التهاب الملتحمة) ويمتدُّ الطفح الجلدي وقد تتجاوز درجة الحرارة 40 درجة مئويَّة.في غضون 3 - 5 أيام، تنخفض درجة الحرارة ويبدأ الطفل في الشُّعور بالتَّحسُّن ويزول لون أيِّ طفحٍ جلديٍّ بسرعة .يتحوَّل الطفحُ إلى لونٍ بنيّ، ثم يتقشَّر الجلد. مُضَاعَفات الحَصبَة تحدث عدوى الدِّماغ (انظر التهاب الدِّماغ) عند حوالى طفلٍ واحدٍ من كل 1,000 طفل مصابٍ بالحصبة.إذا حدث التهابٌ دماغي، فإنَّه يبدأ غالبًا بحُمَّى شديدة وصداعٍ واختلاجاتٍ وغيبوبة، وذلك خلال فترةٍ تتراوح من يومين إلى أسبوعين بعد ظهور الطَّفح الجِّلدي عادةً.قد تكون فترة المرض قصيرةً بحيث يحدث الشفاء خلال أسبوعٍ واحدٍ تقريبًا، أو قد تكون مديدةً، ممَّا يؤدي إلى تضرُّر الدِّماغ أو الوفاة. يحدث الالتهاب الرِّئوي النَّاجم عن عدوى الحصبة في الرِّئتين عند نَحو 5٪ من الأشخاص.غالبًا ما يكون الالتهاب الرئوي هو سبب الوفاة في الحالات المميتة من الحصبة عند الرضع. يمكن أن يحدث نزفٌ شديدٌ بعد الشِّفاء من عدوى الحصبة لأن مستويات الصُّفَيحات الدَّمويَّة عند الشخص تصبح منخفضةً (قِلَّةُ الصُّفَيحات).حيث تظهر كدماتٌ في الجلد ويحدث نزفٌ خفيفٌ عادةً، إلَّا أنَّ النَّزف يكون شديدًا في بعض الأحيان. يمكن أن يحدث التهابٌ مؤقَّت في الكبد وإسهال خلال العدوى. يُعدُّ التِهابُ الدِّماغِ الشَّامِلُ المُصَلِّبُ تحت الحادّ من المضاعفات النَّادرة للحصبة والذي يُسبِّبُ تضرُّر الدِّماغ والوفاة غالبًا خلال سنواتٍ من التَّدهور التَّدريجي للدِّماغ.

تشخيص الحصبة تقييم الطبيب يعتمد وضع تشخيص الحَصبَة على الأَعرَاض النَّموذجيَّة المشابهة للزكام، وبقع كوبليك، والطَّفح الجلدي المُميَّز. يتمُّ إجراء فحوصاتٍ دمويَّةٍ لتحديد الفيروس بشكلٍ رئيسيٍّ وذلك لتوثيق الحالات لأغراض الصحَّة العامَّة حتى يمكن لمسؤولي الصحَّة محاولة احتواء الفاشيات والحدُّ من انتشارها.

علاج الحصبة فيتامين A

الأدوية الخافضة للحُمَّى ينبغي وضع المصابين الذين أُدخلوا المستشفى في غرف خاصة في المستشفى وعزلهم عن الآخرين في أثناء المرض.يجب على الأشخاص المصابين بالعدوى الذين لم يدخلوا المستشفى أن يُقللوا من مخالطتهم للآخرين في أثناء المرض. يُوصي الأطباء باستعمال فيتامين A عند الأطفال المُصابين بالحصبة، وذلك لأنَّ فيتامين A قد أظهر انخفاضًا في عدد الوفيَّات والأمراض الخطيرة النَّاجمة عن الحصبة في البلدان التي يكون فيها عوز الفيتامين A شائعًا عند سكَّانها. توفير الدِّفء والرَّاحة للأطفال المصابين بالحصبة. يمكن استعمال الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين لتخفيف الحُمَّى.

مَآل الحصبة تُعدُّ الإصابة بالحصبة غير خطيرةً عادةً عند الأطفال الأصحَّاء الذين يحصلون على تغذيةٍ جيِّدة.ولكن، يتوفى في الولايات المتحدة نَحو 1 إلى 2 من كل 1,000 طفلٍ مصابٍ بالحصبة.يكون الرقم عند الأطفال أعلى في البلدان غير المُخدّمة طبيًا بشكل جيد.قد يزيد نقص التَّغذية ونقص فيتامين A من خطر الوفاة بين المصابين بالحصبة. في جميع أنحاء العالم، يتوفَّى ما يقارب من 134,000 شخص سنويًّا بسبب الحصبة، عادةً بسبب مُضَاعَفات الالتهاب الرئوي أو التهاب الدماغ.