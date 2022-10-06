السلّ عندَ حديثي الولادة

أي طفل حديث الولادة لديه أعراض تشير إلى الإصابة بالسلّ أو وُلِدَ من أم لديها عدوى نشطة بالسل، يخضع للاختبارات التالية:

الأشعّة السينية للصدر

فحص وزرع عيّنات من السوائل والأنسجة

البَزل الشَّوكي spinal tap

اختبارات الدم

اختبار السلّ الجلدي في بعض الأحيان

قد يُظهر تصويرُ الصدر بالأشعَّة السِّينية علامات السلّ.

تؤخذ عيّنات من السوائل والأنسجة من الحلق والمعدة والبول والمشيمة.تُفحَص هذه العيّنات تحت المجهر للبحث عن بكتيريا السلّ، وتستخدم في إنماء البكتيريا بالزرع

يُجرى البزل الشوكي للحصول على عينِّةٍ من السَّائِل النخاعي للتحليل.

تجرى اختباراتٌ دموية لتحديد وجود أي عدوى أخرى لدى المولود، مثل عدوى فيروس العوز المناعي البشري (HIV)

وفي بعض الأحيان، يُخضع الأطفال حديثو الولادة لاختبار الجلد للسل.في هذا الاختبار، يجري حقن كمية صغيرة من البروتين المشتق من بكتيريا السل (التوبركولين tuberculin) تحت الجلد مباشرةً.وبعدَ يومين تقريبًا، يجري تحري موضع الحقن.إذا كان موضعُ الحقن أكبر من حجم معين، يُعدُّ الاختبار إيجابيًا، ممَّا يشير إلى إصابة المولود الجديد ببكتيريا السل.ولكن، في بعض الأحيان لا يُظهر الاختبار وجودَ عدوى حتى لو كان حديث الولادة مصابًا بها.وفي هذه الحالات، إذا كان الأطباء لا يزالون قلقين، قد يقومون باختبارات إضافية.