الاعتلالاتُ العضلية الخِلقية

تُعدُّ الاعتلالات العضليَّة الخِلقيَّة من الحالات النَّادرة، وهي اضطراباتٌ موروثة تُصيبُ العضلات، وتُسبِّبُ انخفاضًا في قوة العضلات وتوتُّرها.تظهر هذه الاضطرابات في أثناء الولادة أو تظهر في أثناء مرحلة الرِّضاعة أو أحيانًا في مرحلة متأخرة من الطفولة.
توجد عدة أنواع للاعتلالات العضلية الخِلقية.الأنواع الثلاثة الأكثر شُيُوعًا للاعتلال العضلي الخِلقي هي
اعتلال لُبِّ العضلات المركزي والاعتلالات العضلية اللُّبية المُتعدِّدة (الاعتلالات العضلية المركزية)
الاعتِلال العَضَلِيّ المَركَزِيُّ النَّوَى
الاعتِلال العَضَلِيّ الخَيطِيّ
تختلف الأعراضُ ومُدَّة الحياة باختلاف نوع الاعتلال العضلي وشِدَّته.
اعتلال لُبِّ العضلات المركزي والاعتلال العضلي اللُّبي البسيط المُتعدِّد (الاعتلالات العضلية المركزية)
يُعدُّ اعتلال لُبِّ العضلات المركزي والاعتلال العضلي اللُّبي البسيط المُتعدِّد الشكلَين الأكثر شُيُوعًا من الاعتلالات العضليَّة الخِلقيَّة.
يُعاني معظمُ الأطفال حديثي الولادة المصابون من انخفاضٍ شديدٍ في توتُّر العضلات (نقص التوتر، أو "الرخاوة") وضعف بسيط في العضلات، ولكنَّ أعراض الاعتلال العضلي المركزي لا تظهر حتى سن ما بعد البلوغ في بعض الأحيان.كما يشعر الكثيرُ من الأشخاص بضَعفٍ في الوجه.لا تتفاقم درجة الضَّعف ويكون متوسط العمر المُتوقَّع طبيعيًا، ولكنَّ إصابة بعض الأشخاص تكون شديدةً ويحتاجون إلى استعمال كرسي مُتحرِّك.
يكون الأشخاص المُصابون باعتلال لُبِّ العَضَلاَتِ المَركَزِيّ مُعرَّضين لخطرٍ متزايد للإصابة باضطرابٍ مُهدِّدٍ للحياة من ارتفاع درجة الحرارة يُسمَّى فرط الحرارة الخبيث.
الاعتِلالٌ العَضَلِيٌّ المَركَزِيُّ النَّوَى Centronuclear myopathy
يتمُّ توريث الاعتِلال العَضَلِي المَركَزِي النَّوَى بطرائق مختلفة.الأشكال التي تُورَّثَ عن طريق الجين المحمول على الصبغي X (انظر الوراثة المرتبطة بـالصبغي X) هي الأكثر شُيُوعًا وشِدَّةً، ولا تستمرُّ حياة معظم الأطفال المُصابين لأكثرَ من سنة.
تظهر أعراضُ الأشكال الصبغيَّة الجسديَّة السائدة في مرحلة المراهقة أو ما بعد البلوغ عادةً.يُعاني الأشخاص المُصابون بأحد هذه الأشكال من ألمٍ عضليٍّ ناجمٍ عن ممارسة الرياضة وضَعف في الوجه وتَدلِّي الأجفان وضَعف في عضلات العين.
الاعتِلال العَضَلِيّ الخَيطِيّ Nemaline myopathy
يُعدُّ الاعتِلال العَضَلِيّ الخَيطِيّ أحد الاعتلالات العضليَّة الخِلقيَّة الأكثر شيوعًا، يمكن أن يكونَ ناجمًا عن صبغي جسدي سائد أو عن صبغي جسدي مُتنحّ.
يمكن أن يكونَ الاعتِلال العَضَلِيّ الخَيطِيّ شديدًا أو متوسِّطًا أو خفيفًا.قد يكون لدى الأشخاص المُصابين بالشكل الشديد ضَعفٌ في العضلات المُستَعمَلة في التَّنفُّس وفشل تنفُّسي.قد يعاني الأشخاصُ المُصابون بالشكل المتوسِّط من ضعف في عضلات الوجه والرقبة والجذع والقدمين والتي تتفاقم مع مرور الوقت، ولكن قد يكون متوسط أعمارهم المتوقَّعة طبيعيًا تقريبًا.بينما يُعاني الأشخاصُ المُصابون بالشكل الخفيف من ضَعفٍ لا يتفاقم وتكون مُدَّة حياتهم المُتوقَّعة طبيعية.
تشخيص الاعتلالات العضلية الخِلقية
أعراض الضَّعف
خزعة عضليَّة
يعتمد تشخيصُ الاعتلال العضلي الخِلقي على الأعراض المُميَّزة للضعف، والتي تختلف باختلاف نوع الاعتلال.
يؤكد الأطباء التَّشخيص من خلال أخذ عَيِّنَة من الأنسجة العضلية الضعيفة كخزعة (يتمُّ استئصال قطعة من النَّسيج للفحص تحت المجهر).يُجري الأطباء في بعض الأحيان اختبار تصوير للعضلات بالرنين المغناطيسي.
جرى التعرف إلى طفراتٍ جينية تسبِّب العديد من الأشكال المختلفة للاعتلال العضلي الخِلقي، لذلك قد يقوم الأطباء باختبارات الحمض النووي DNA استنادًا إلى نتائج اختبارات أخرى.
علاج الاعتلالات العضلية الخِلقية
المعالجة الفيزيائية
لا تتوفَّر معالجةٌ نوعيَّة، ولكنَّ العلاج الفيزيائي قد يساعد على المحافظة على وظيفة العضلات.
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جمعية الحثل العضلي: معلومات عن الأبحاث، والعلاج، والتقنية، والدعم للأشخاص الذين يعانون من الاعتلال العضلي الخلقي