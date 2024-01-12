الاعتلالاتُ العضلية الخِلقية

يُعدُّ اعتلال لُبِّ العضلات المركزي والاعتلال العضلي اللُّبي البسيط المُتعدِّد الشكلَين الأكثر شُيُوعًا من الاعتلالات العضليَّة الخِلقيَّة.

يُعاني معظمُ الأطفال حديثي الولادة المصابون من انخفاضٍ شديدٍ في توتُّر العضلات (نقص التوتر، أو "الرخاوة") وضعف بسيط في العضلات، ولكنَّ أعراض الاعتلال العضلي المركزي لا تظهر حتى سن ما بعد البلوغ في بعض الأحيان.كما يشعر الكثيرُ من الأشخاص بضَعفٍ في الوجه.لا تتفاقم درجة الضَّعف ويكون متوسط العمر المُتوقَّع طبيعيًا، ولكنَّ إصابة بعض الأشخاص تكون شديدةً ويحتاجون إلى استعمال كرسي مُتحرِّك.

يكون الأشخاص المُصابون باعتلال لُبِّ العَضَلاَتِ المَركَزِيّ مُعرَّضين لخطرٍ متزايد للإصابة باضطرابٍ مُهدِّدٍ للحياة من ارتفاع درجة الحرارة يُسمَّى فرط الحرارة الخبيث.