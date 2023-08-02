مخاوف التطعيم في مرحلة الطفولة

بالرغم من أنظمة أمان اللقاح القوية المطبقة في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن بعض الآباء لديهم مخاوف بشأن استخدام وجدول اللقاحات الخاص بالأطفال.ويمكن أن تؤدي هذه المخاوف إلى تردد بعض الآباء بشأن أخذ اللقاح.يحدث التردد بشأن أخذ اللقاح عندما يقوم الآباء بتأجيل أو منع حصول أطفالهم على بعض أو كل اللقاحات الموصى بها بالرغم من توافر خدمات اللقاح.من المرجح بشكل كبير أن يُصَاب الأطفال الذين رفض آباؤهم حصولهم على لقاح او أكثر بالأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.
لا يزال الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية والذين لا يحصلون على التطعيمات الروتينية يمرضون وأحيانًا يموتون بسبب أمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات.على سبيل المثال، قبل تطوير اللقاح، كانت المستدمية النزلية النوع ب (Hib) السبب الرئيسي في الإصابة بالالتهاب السحائي البكتيري لدى الأطفال (والذي يمكن أن يسبب تلف المخ أو الصمم).أصبحت عدوى المستدمية النزلية من النوع Hib نادرةٌ الحدوث حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أنها كانت تحدث عند نحو 20,000 طفل سنويًّا قبل اللقاح.خلال الفترة من عام 2009 وحتى 2018، كانت هناك 36 حالة إصابة شديدة فقط في الأطفال أقل من عمر 5 أعوام، كانت 26 حالة منها في الأطفال الذين لم يتم تطعيمهم أو لم يكملوا تطعيمهم (انظر Centers for Disease Control and Prevention (CDC): علم الوبائيات والوقاية من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات).
لقاحات كوفيد-19
وقد أعادت جائحة كوفيد-19 مسألة التردد بشأن أخذ اللقاح مرة أخرى إلى الواجهة. حصل أول لقاح لكوفيد-19على رخصة للاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في ديسمبر/كانون أول 2020.منذ ذلك الحين، تلقى مئات ملايين الأمريكيين جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19.ومع ذلك، يبقى الكثير من الأشخاص بدون تطعيم.على غرار الأمراض الأخرى التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، فإن حالات العلاج بالمستشفيات والوفيات الناتجة عن مرض كوفيد-19 أكثر انتشارًا بين الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح.وبالإضافة إلى ذلك، فإنَّ الآثار الجانبية الخطيرة المرتبطة بلقاح كوفيد-19 نادرة جدًّا (أقل من 10 حالات لكل مليون لقاح).
يعتقد بعض الآباء ان عدوى كوفيد-19 لا تتسم بالخطورة بالنسبة للأطفال، ولكن الأمر ليس كذلك.على الرغم من أن عدوى كوفيد-19 عادةً ما تكون أخف في الأطفال عن البالغين، إلا أنها يمكن أن تسبب مشكلات خطيرة وتؤدي إلى الوفاة.بحلول مايو 2023، أفادت تقارير بأن نتائج اختبارات كوفيد-19 كانت إيجابية لدى أكثر من 15 مليون طفل في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة، نتج عنها 1,839 حالة وفاة.بالإضافة إلى ذلك، يمكن لكوفيد-19 أن يؤدي إلى المُتلازمة الالتهابية متعددة الأجهزة عند الأطفال (MIS-C)، وهي حالة نادرة ولكنها خطيرة جرى تشخيصها عند نحو 10,000 طفل، ونتج عنها 79 حالة وفاة بحلول 31 مايو 2023.مثلما هو الحال بالنسبة للبالغين، فإن حالات العلاج بالمستشفيات أكثر حدوثًا بين المراهقين غير الملقحين بالمقارنة مع الملقحين.كما أن الأطفال يمكن أن يطوروا مشاكل طويلة الأمد (حالات كوفيد طويلة الأمد)، حتى ولو كانت عدوى كوفيد-19 خفيفة ولا تسبب ظهور أعراض.تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يُصابون بعدوى كوفيد-19 بعد التطعيم يكونون أقل ميلاً للإبلاغ عن كوفيد الطويل، مقارنةً بالأشخاص الذين لم يحصلوا على التطعيمات (انظر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: حالات كوفيد الطويل أو ما بعد كوفيد).
لقاح الحصبة-النكاف-الحصبة الألمانية (MMR): مخاوف بشأن التوحد
في تسعينيات القرن العشرين أثارت تقارير الصحافة العامة المخاوف بأن لقاح الحصبة-النكاف-الحصبة الألمانية MMR قد يُسبِّب التَوَحُّد.وقد استندت هذه المخاوف إلى تقرير طبي مضلل ومختصر عام 1998 عن 12 طفلاً.أفاد ذويهم أن ثمانية من هؤلاء الأطفال تلقوا لقاح الحصبة-النكاف-الحصبة الألمانية (MMR) في غضون شهر قبل أن تظهر عليهم الأعراض.ونظرًا لأن تسلسل هذه الأحداث قد يكون ظهر بالمصادفة، قام الأطباء منذ ذلك الحين بإجراء العديد من الدراسات بحثًا عن أي صلة بين اللقاح والتَوَحُّد.لم يتم التوصل لمثل هذه الصلة في أي من الدراسات العديدة.
وقد أجريت أكبر هذه الدراسات على 537303 طفل دانماركي ولِدوا بين عاميّ 1991 و1998.معظم هؤلاء الأطفال (82%) قد تم إعطاؤه لقاح MMR.وقد اكتشف الأطباء ما يلي
لم يكن الأطفال الذين تلقوا اللقاح أكثر عرضةً للإصابة بالتَوَحُّد من أولئك الذين لم يتم تطعيمهم.
أصيب بالتَوَحُّد أو أي اضطراب مشابه 608 طفل من بين 440655 طفل تم تطعيمهم (بنسبة 0.138%)، كما أصيب 130 طفل من بين 96648 طفل لم يتم تطعيمهم (بنسبة 0.135%).نسبة الأطفال الذين أصيبوا بالتَوَحُّد متطابقة تقريبًا بين المجموعتين التي تم تطعيمها والتي لم يتم تطعيمها.وقد خلصت دراسة متابعة لجميع الأطفال المولودين في الدانمارك بين عاميّ 1999 و2010، بعدد إجمالي 657461 طفل إلى أن لقاح الحصبة-النكاف-الحصبة الألمانية MMR لا يسبب التَوَحُّد بشكل عام ولا يزيد من خطر الإصابة بالتَوَحُّد عند الأطفال المعرضين لخطر التَوَحُّد بسبب التاريخ الأسري.
وقد توصلت دراسات مشابهة أجريت حول العالم إلى نتائج مشابهة.بالإضافة إلى ذلك، تبين أن البحث في الدراسة الأصلية والتي حظيت بتغطية واسعة وتربط بين التَوَحُّد ولقاح MMR ينطوي على أوجه قصور علمية خطيرة وأعلنت المجتمعات الطبية والعلمية بأنه يفتقد المصداقية.
على الرغم من الدليل القاطع الذي يدعم أمان لقاحات MMR، إلا أن العديد من الآباء للأسف لا يزالون غير مقتنعين.ونتيجة لذلك، في عام 2019 شهدت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر تفشي للحصبة منذ عام 1992.وطبقًا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن معظم المصابين بالعدوى لم يكونوا ملقحين (انظر CDC: حالات وفاشيات الحصبة).
الثيميروزال: المخاوف المتعلقة بالتَوَحُّد
وكانت مادة ثيميروزال مصدر قلق ومخاوف كذلك بسبب ما أثير حول آثارها الجانبية المحتملة.كان الثيميروزال يستخدم من قبل كمادة حافظة في القوارير التي تضم أكثر من جرعة واحدة من اللقاح (القوارير متعددة الجرعات).لا توجد حاجة للمواد الحافظة في القوارير التي تحتوي على جرعة واحدة (قوارير الجرعة الوحيدة)، ولا يمكن استخدامها في لقاحات الفيروسات الحية (مثل الحصبة الألمانية والحماق).يقوم الجسم بتكسير مادة ثيميروزال، والتي تحتوي على الزئبق، إلى إيثيل الزئبق، والذي يتخلص الجسم منه بسرعة.نظرًا لأن ميثيل الزئبق (والذي هو مادة مختلفة لا يتخلص منها الجسم بسرعة) يعتبر مادة سامة للبشر، كانت هناك مخاوف من أن المقادير الصغيرة للغاية من مادة ثيميروزال المستخدمة في اللقاحات يمكن أن تسبب مشاكل عصبية للأطفال، وبخاصة التَوَحُّد.
ولم توص منظمة الصحة العالمية بإزالة الثيميروزال من أي لقاح لأنه لا يوجد أي دليل على أن استخدامه الروتيني يسبب أي ضرر.ولكن، بسبب المخاوف النظرية وعلى الرغم من عدم وجود دراسات تظهر أي دليل على أضرارها، تم إزالة مادة ثيميروزال من اللقاحات الروتينية لمرحلة الطفولة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وبلدان أخرى عديدة بحلول عام 2001.في هذه البلدان، يستمر استخدام كميات صغيرة من الثيميروزال في بعض لقاحات الأنفلونزا، وكذلك في العديد من اللقاحات المعدة للاستخدام لدى البالغين.يُنصح بإعطاء تطعيمات الأنفلونزا سنويًا لجميع الأطفال، ويمكن للوالدين الذين لديهم مخاوف من الثيميروزال طلب الحصول على لقاح أنفلونزا لا يحتوي على الثيميروزال.(انظر أيضًا مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: الأسئلة الشائعة حول الثيميروزال).
لم يكن لإزالة مادة ثيميروزال من اللقاحات الروتينية في مرحلة الطفولة أي تأثير على عدد الأطفال الذين أصيبوا بالتوَحُّد.
استخدام لقاحات عديدة في نفس الوقت
طبقًا لجدول اللقاحات الموصى به من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، يجب أن يكون قد حصل الأطفال على جرعات عديدة للقاحات ضد 10 حالات عدوى مختلفة أو أكثر بحلول عمر 6 أعوام.لتقليل عدد الحقن والزيارات، يعطي الأطباء العديد من اللقاحات معًا، مثل: لقاح الخناق والكزاز والسعال الديكي وغيرها.
وبالرغم من ذلك، نجد ان بعض الآباء يساورهم القلق من أن جهاز مناعة الأطفال لا يمكنه التعامل مع مثل هذا العدد الكبير من المستضدات عند تقديمه دفعة واحدة.المستضدات عبارة عن المواد الموجودة في اللقاحات والمشتقة من الفيروس او البكتيريا والتي تجعل جهاز مناعة الجسم ينتج أجسامًا مضادة لمحاربة المرض. في بعض الأحيان يطلب الآباء القلقين جدول لقاحات مختلف أو تأجيل أو استبعاد لقاحات معينة.ومع ذلك، فالجدول مصمم لإعطاء اللقاحات المختلفة في الأعمار التي يبدأ يحتاج فيها الأطفال للوقاية من الأمراض. وبالتالي، فإن عدم اتِبّاع الجدول يجعل الأطفال عرضة لأخطار متزايدة للإصابة بالعدوى.علاوة على ذلك، ونظرًا لأن اللقاحات الحالية تحتوي على مستضدات أقل إجمالا (لأن المستضدات الرئيسية قد تم تحديدها وتنقيتها بشكل أفضل)، واليوم يتعرض الأطفال لمستضدات لقاح أقل مما كان عليه الأمر معظم القرن العشرين.
وأيضًا تحتوي اللقاحات، حتى اللقاحات المركبة، على عدد قليل للغاية من المستضدات بالمقارنة مع ما يواجهه الأشخاص في الحياة اليومية.ابتداءً منذ الولادة، يتعرض الأطفال للعشرات وربما المئات من المستضدات خلال يوم عادي واحد.ويقوم جهازهم المناعي بالتعامل مع هذه المستضدات بدون أي صعوبات.حتى نوبة البرد الخفيفة تُعَرِّض الأطفال لـ 4 إلى 10 مستضدات فيروسية.لا يتعرض جهاز مناعة الطفل للإرهاق أو الإجهاد باللقاحات المركبة. (انظر أيضًا مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: إعطاء عدة لقاحات في وقت واحد.)
تأثيرات رفض اللقاحات على الصحة العامة
يؤثر تأجيل أو رفض اللقاحات على الصحة العامة.عندما يتم تطعيم أعداد أقل من الناس، تقل نسبة السكان الذين لديهم مناعة ضد المرض.عندئذ، يصبح المرض أكثر انتشارًا، وبخاصة بين الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالمرض.
وقد يكون الأشخاص عرضة للمخاطر المتزايدة للأسباب التالية
تم تطعيمهم، ولكنهم لم يكتسبوا مناعة.
تم تطعيمهم، ولكن مناعتهم انخفضت بمرور الوقت، كما يحدث عندما يتقدم الأشخاص في العمر.
يتعرض جهازهم المناعي للضعف بسبب اضطراب أو دواء (مثل الأدوية المستخدمة لعلاج السرطان أو الوقاية منه أو الوقاية من رفض أحد الأعضاء المزروعة)، ولا يمكن إعطاؤهم لقاحات الفيروس الحي، مثل لقاح MMR أو لقاح الحُماق.