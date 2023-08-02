مخاوف التطعيم في مرحلة الطفولة

في تسعينيات القرن العشرين أثارت تقارير الصحافة العامة المخاوف بأن لقاح الحصبة-النكاف-الحصبة الألمانية MMR قد يُسبِّب التَوَحُّد.وقد استندت هذه المخاوف إلى تقرير طبي مضلل ومختصر عام 1998 عن 12 طفلاً.أفاد ذويهم أن ثمانية من هؤلاء الأطفال تلقوا لقاح الحصبة-النكاف-الحصبة الألمانية (MMR) في غضون شهر قبل أن تظهر عليهم الأعراض.ونظرًا لأن تسلسل هذه الأحداث قد يكون ظهر بالمصادفة، قام الأطباء منذ ذلك الحين بإجراء العديد من الدراسات بحثًا عن أي صلة بين اللقاح والتَوَحُّد.لم يتم التوصل لمثل هذه الصلة في أي من الدراسات العديدة.

وقد أجريت أكبر هذه الدراسات على 537303 طفل دانماركي ولِدوا بين عاميّ 1991 و1998.معظم هؤلاء الأطفال (82%) قد تم إعطاؤه لقاح MMR.وقد اكتشف الأطباء ما يلي

لم يكن الأطفال الذين تلقوا اللقاح أكثر عرضةً للإصابة بالتَوَحُّد من أولئك الذين لم يتم تطعيمهم.

أصيب بالتَوَحُّد أو أي اضطراب مشابه 608 طفل من بين 440655 طفل تم تطعيمهم (بنسبة 0.138%)، كما أصيب 130 طفل من بين 96648 طفل لم يتم تطعيمهم (بنسبة 0.135%).نسبة الأطفال الذين أصيبوا بالتَوَحُّد متطابقة تقريبًا بين المجموعتين التي تم تطعيمها والتي لم يتم تطعيمها.وقد خلصت دراسة متابعة لجميع الأطفال المولودين في الدانمارك بين عاميّ 1999 و2010، بعدد إجمالي 657461 طفل إلى أن لقاح الحصبة-النكاف-الحصبة الألمانية MMR لا يسبب التَوَحُّد بشكل عام ولا يزيد من خطر الإصابة بالتَوَحُّد عند الأطفال المعرضين لخطر التَوَحُّد بسبب التاريخ الأسري.

وقد توصلت دراسات مشابهة أجريت حول العالم إلى نتائج مشابهة.بالإضافة إلى ذلك، تبين أن البحث في الدراسة الأصلية والتي حظيت بتغطية واسعة وتربط بين التَوَحُّد ولقاح MMR ينطوي على أوجه قصور علمية خطيرة وأعلنت المجتمعات الطبية والعلمية بأنه يفتقد المصداقية.

على الرغم من الدليل القاطع الذي يدعم أمان لقاحات MMR، إلا أن العديد من الآباء للأسف لا يزالون غير مقتنعين.ونتيجة لذلك، في عام 2019 شهدت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر تفشي للحصبة منذ عام 1992.وطبقًا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن معظم المصابين بالعدوى لم يكونوا ملقحين (انظر CDC: حالات وفاشيات الحصبة).