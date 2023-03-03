النُّمو البدني والنضوج الجنسي عند المُراهقين

يبدأ النضجُ الجنسي sexual maturation أو البلوغ في أعمارٍ مختلفة استنادًا إلى عوامِل وراثيَّة وبيئيَّة.يبدأ النضج الجنسي في أيامنا هذه مُبكرًا بالمُقارنة مع ما كان عليه قبل قرنٍ فائت، وربَّما بسبب التحسُّنات في التغذية والصحَّة العامة وظروف العيش؛فمثلًا، تراجَعَ متوسط العمر الذي يبدأ فيه الحيض عند الفتيات حوالى ثلاث سنوات على مدار المائة عامٍ الماضية؛ولكن، كلَّما بدأ النضج الجنسي، يحدُث في نفس الترتيب عادةً.

بالنسبة إلى الأولاد، تبدأ التغيُّرات الجنسية بتضخُّم كيس الصفن والخصيَتين، يتبعهما عادةً ازدياد طول القضيب (انظر البلوغ عند الأولاد).ثمَّ يبدأ شعر العانة بالظهور،ويظهر شعر الإبط وشعر الوجه بعد حوالى عامين من ظهور شعر العانة.تبدأ طفرة النمو بعد مرور عامٍ على بدء تضخُّم الخُصيَتين عادةً.يحدث القذف الأوَّل عند الأولاد في الولايات المتحدة بين عمر 12.5 و14 عامًا عادةً، أي من بعد حوالى عامٍٍ على تسارع نموِّ القضيب.يحدث عند المراهقين الذكور الصغار تضخُّم طفيفٌ في الثديين غالبًا (تثدِّي الرَّجل gynecomastia)، وهُو يزول في غضون عدَّة سنوات عادةً.

بالنسبة إلى البنات، يكون تبرعُم الثدي العلامة الأولى للنضج الجنسي، تتبعه في وقتٍ قريبٍ بداية في طفرة النُّمو (انظر البلوغ عند البنات)،وبعد فترةٍ قصيرة من هذا، يظهر شعر العانة وشعر الإبط.يبدأ الحيضُ بعد حوالى عامين من بدء نمو الثدي عادةً وعندما يتباطأ نموِّ الطول بعدَ وصوله إلى ذروة سرعته.في الولايات المتحدة، يبدأ الحيض عند معظم الفتيات في سن 12 أو 13 عامًا، ولكن هناك مجال واسع.

قد يظهر شعر العانة أو الإبطين أولًا عندَ الأولاد والبنات معًا،وقد يكون هذا المظهر تحوُّلًا طبيعيًّا، لكن ينبغي مناقشته مع الطبيب.

معالم النُّمو الجنسي

إذا بدأ النضج الجنسي مبكًرا جدًّا (انظُر البلوغ المُبكِّر)، أو متأخِّرٍ جدًّا (انظُر البلوغ المتأخِّر)، يقوم الأطبَّاءُ بتقييم الأطفال للتَّحرِّي عن اضطرابات هرمونيَّة مُحتَملة عادةً.