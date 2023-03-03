النُّمو البدني والنضوج الجنسي عند المُراهقين

في أثناء فترة المراهقة (التي تُعدُّ من عمر 10 سنوات حتى أواخر مرحلة المراهقة)، يصل الأولاد والبنات إلى طول ووزن البالغين، ويحدث عندهم النضج الجنسي (البلوغ).يختلف توقيت وسُرعة هذه التغيرات، وهي تتأثر بالوراثة والبيئة معًا.
(انظر أيضًا الإشراف الطِّبي على الطفل السليم).
النمو الجسدي عند المراهقين
للاطلاع على مخططات الطول والوزن للأطفال في عمر سنتين وأكبر، انظُر مخططات النُّمو growth charts من مراكز مُكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC).
هناك طفرة نمو في أثناء مرحلة المراهقة،تحدث طفرة النُّمو عند الأولاد في أثناء منتصف مرحلة المراهقة بين عمر 12 و16 سنة تقريبًا (العمر الأكثر شيوعًا هو 13½ تقريبًا)، وتبدأ بعد عام من بدء الزيادة في حجم الخصيتين عادةً.يَنمو الأولاد حوالى 10 سنتمترات في أثناء عام نموِّهم الأقصى.تحدث طفرة النُّمو عند البنات في وقت مبكِّرٍ من مرحلة المراهقة، أي بين عمر 9½ وحتى 13½ سنة تقريبًا (العمر الأكثر شيوعًا هو 11½ تقريبًا).تنمو الفتيات حوالى 9 سنتمترات في أثناء عام النُّمو الأقصى،وبشكلٍ عام، يكون الأولاد أكثر وزنًا وطولًا من البنات.
إذا كان توقيت النمو غير نموذجي، خصوصًا عند ولد تأخر نموّه البدني (انظر البلوغ المتأخر) أو عند بنت حدث نموها مبكرًا (انظر البلوغ المبكر)، تكون الشدة الانفعالية مُحتَملةً.يصل معظم الأطفال الذين ينمون ببطء إلى الطول الطبيعي في نهاية المطاف (انظُر التأخير البِنيَوِي للبلوغ)،ولكن ينبغي تقييم المراهقين الذي تأخَّر نموهم أو كان غير طبيعي (انظر عوز هرمون النمو عند الأطفال) من قِبَل الأطباء لاستبعاد الأمراض والأسباب البدنية الأخرى، ومنحهم الطمأنينة.
النُّضج الجِّنسي عند المراهقين
يبدأ النضجُ الجنسي sexual maturation أو البلوغ في أعمارٍ مختلفة استنادًا إلى عوامِل وراثيَّة وبيئيَّة.يبدأ النضج الجنسي في أيامنا هذه مُبكرًا بالمُقارنة مع ما كان عليه قبل قرنٍ فائت، وربَّما بسبب التحسُّنات في التغذية والصحَّة العامة وظروف العيش؛فمثلًا، تراجَعَ متوسط العمر الذي يبدأ فيه الحيض عند الفتيات حوالى ثلاث سنوات على مدار المائة عامٍ الماضية؛ولكن، كلَّما بدأ النضج الجنسي، يحدُث في نفس الترتيب عادةً.
بالنسبة إلى الأولاد، تبدأ التغيُّرات الجنسية بتضخُّم كيس الصفن والخصيَتين، يتبعهما عادةً ازدياد طول القضيب (انظر البلوغ عند الأولاد).ثمَّ يبدأ شعر العانة بالظهور،ويظهر شعر الإبط وشعر الوجه بعد حوالى عامين من ظهور شعر العانة.تبدأ طفرة النمو بعد مرور عامٍ على بدء تضخُّم الخُصيَتين عادةً.يحدث القذف الأوَّل عند الأولاد في الولايات المتحدة بين عمر 12.5 و14 عامًا عادةً، أي من بعد حوالى عامٍٍ على تسارع نموِّ القضيب.يحدث عند المراهقين الذكور الصغار تضخُّم طفيفٌ في الثديين غالبًا (تثدِّي الرَّجل gynecomastia)، وهُو يزول في غضون عدَّة سنوات عادةً.
بالنسبة إلى البنات، يكون تبرعُم الثدي العلامة الأولى للنضج الجنسي، تتبعه في وقتٍ قريبٍ بداية في طفرة النُّمو (انظر البلوغ عند البنات)،وبعد فترةٍ قصيرة من هذا، يظهر شعر العانة وشعر الإبط.يبدأ الحيضُ بعد حوالى عامين من بدء نمو الثدي عادةً وعندما يتباطأ نموِّ الطول بعدَ وصوله إلى ذروة سرعته.في الولايات المتحدة، يبدأ الحيض عند معظم الفتيات في سن 12 أو 13 عامًا، ولكن هناك مجال واسع.
قد يظهر شعر العانة أو الإبطين أولًا عندَ الأولاد والبنات معًا،وقد يكون هذا المظهر تحوُّلًا طبيعيًّا، لكن ينبغي مناقشته مع الطبيب.
معالم النُّمو الجنسي
إذا بدأ النضج الجنسي مبكًرا جدًّا (انظُر البلوغ المُبكِّر)، أو متأخِّرٍ جدًّا (انظُر البلوغ المتأخِّر)، يقوم الأطبَّاءُ بتقييم الأطفال للتَّحرِّي عن اضطرابات هرمونيَّة مُحتَملة عادةً.
للمَزيد من المَعلومات
يمكن للمصدر التالي باللغة الإنجليزية أن يكون مفيدًا.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذا المصدر.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Growth charts from the CDC for children and adolescents age 2 years and older in the United States