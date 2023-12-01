معقد التصلب الحدبيّ (tuberous sclerosis complex) هو اضطراب وراثي يُؤدِّي إلى أورام غير طبيعية في الدماغ وتغيُّرات في الجلد، وأحيانًا إلى أورام في أعضاء حيوية، مثل القلب والكُلَى والرئتينِ.

ينجُم معقد التصلُّب الحدبيّ عن طفراتٍ في جينٍ.

قد يكون لدى الأطفال زوائد جلدية غير طبيعية، أو يُعانون من الاختلاجات وتأخُّر النماء، أو اضطرابات التعلُّم، أو التوحد، أو المشاكل السلوكيَّة، وقد يكونون معتلّين ذهنيًا.

يستنِدُ التَّشخيص إلى معايير مُحدَّدة والأَعرَاض والفُحوصات التصويرية، والاختبارات الجينية في بعض الأحيان،

وتُركِّزُ المُعالَجة على تخفيف الأعراض.

نظرًا إلى أنَّ هذا الاضطراب يستمر على مَدى الحياة ويُمكن أن تحدث مشاكل جديدة، ينبغي مراقبة الأشخاص طوال حياتهم.

ولا يتأثَّر متوسط العمر المتوقَّع عادةً.

التصلب الحدبي المعقد هو متلازمة عصبيَّة جلدية.وتُسبِّبُ المُتلازمة العصبيَّة الجلديَّة مشاكلَ تؤثِّر في الدماغ والعمود الفقريّ والأعصاب والجلد.

عند حدوث معقد التصلب الحدبي، تظهر أورام أو زوائد غير طبيعية أخرى في العديد من الأعضاء، مثل الدِّماغ والقلب والرئتين والكلى والعينين والجلد،عادةً ما تكون الأورام غير سرطانية (حميدةً).جاءَت تسمية هذا الاضطراب من الأورام النموذجية الطويلة والضيقة في الدماغ، والتي تشبه الجذور أو الحَدبات.

يكون معقد التصلُّب الحدبيّ موجودًا عند الولادة عادةً، ولكن قد تكُون الأعراض مُخاتلةً أو تحتاج إلى زمن حتَّى تظهر، ممَّا يجعلُ من الصعب التعرُّف إلى الاضطراب مبكراً.

في معظم الحالات، ينجُم الاضطراب عن طفراتٍ في واحدٍ من جينين.إذا كان أحد الوالدين لديه الاضطراب، تصل فرصة إصابة الأطفال به إلى 50%،ولكن ينجم معقد التصلُّب الحدبيّ عادةً عن طفرات تلقائية جديدة (أي ليست موروثة) في واحد من الجينتين، بدلًا من أن تنجُم عن جينة شاذة وراثيّة.

يحدُث هذا الاضطراب عند 1 من كل 6000 طفل.

أعراض معقد التصلُّب الحدبيّ تختلف أعرَاض معقد التصلُّب الحدبي بشكلٍ كبيرٍ جدًا من ناحية الشدَّة. قد يؤثر التصلب الحدبي في الدماغ ويسبب الاختلاجات والإعاقة الذهنية والتوحُّد والتأخُّر في نماء المهارات الحركية أو اللغوية، واضطرابات التعلم والمشاكل السُّلُوكية (مثل فرط النشاط والعدوانية). قد تكون التشنُّجات عندَ الأطفال هِيَ العَرض الأوَّل لمعقد التصلب الحدبي، وهو نوع من الاختلاجات. يتأثَّر الجلد غالبًا، ممَّا يَتسبَّب في تشوُّهات أحيانًا: قد تظهر بقع ذات لون فاتح وعلى شكل أوراق الدردار على الجلد في أثناء مرحلة الرضاعة أو الطفولة المبكرة.

قد تكُون بقع خشنة متبارزة تُشبه قشر البرتقال (لطخات حرشاء shagreen patches)،على الظهر عادةً، موجودةً عند الولادة أو تظهر لاحقاً.

كما قد تحدث أيضًا بقع منبسطة ليست داكنة ولا فاتحة إنما بلون القهوة مع الحليب (بقع القهوة بالحليب).

قد تظهر حدبات حمراء تتكون من الأوعية الدموية والنسيج الليفي (الأورام الليفية الوعائية) على الوجه لاحقًا في أثناء مرحلة الطفولة (تسمى الورم الغدِّي الزهميّ adenoma sebaceum).

قد تنمو عُقَيدات صغيرة بلون اللحم (الأورام الليفية) حول وتحت أظافر أصابع القدم وأظافر أصابع اليد (أورام كوينين Koenen tumors) في أيّ وقت في أثناء مرحلة الطفولة أو بِداية البلوغ. أمثلة على مشاكل الجلد في معقد التصلُّب الحدبيّ بُقع أوراق الرماد في مُعقَد التصلُّب الحدبيّ تُظهر هذه الصورة قرنية ذات شكل مخروطي غير طبيعي.تظهر هذه البقع على العديد من الأشخاص الذين لديهم معقد التصلب الحدبي By permission of the publisher.From Puduvalli V: Atlas of Cancer.Edited by M Markman and R Gilbert.فيلادلفيا ، الطب الحالي ، 2000. الأورام الليفية الوعائية الوعائية (الورم الغدي الزهمي) في مُعقَد التصلُّب الحدبيّ تُظهر هذه الصورة تحدبات اللون مكونة من أوعية دموية ونسج ليفية (أورام ليفية وعائية) على وجه شخص مُصاب بمعقد التصلب الحدبي. ... قراءة المزيد DR M.A.ANSARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY الورم الغديّ الزهمي في مُعقَد التصلُّب الحدبيّ تُظهر هذه الصورة تحدبات حمراء اللون مكونة من أوعية دموية ونسج ليفية (أورام ليفية وعائية) على امتداد منتصف وجه شخص مُصاب بمعقد التصلب الحدبي. ... قراءة المزيد جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Karen McKoy, MD. معقد التصلُّب الحدبيّ قد تنمو عُقَيدات صغيرة بلون اللحم (الأورام الليفية) حول وتحت أظافر أصابع القدم وأظافر أصابع اليد في أيّ وقت في أثناء مرحلة الطفولة أو بِداية البلوغ عند الأشخاص المصابين بمعقد التصلب الحدبي. ... قراءة المزيد © Springer Science+Business Media بُقع أوراق الرماد في مُعقَد التصلُّب الحدبيّ تُظهر هذه الصورة قرنية ذات شكل مخروطي غير طبيعي.تظهر هذه البقع على العديد من الأشخاص الذين لديهم معقد التصلب الحدبي By permission of the publisher.From Puduvalli V: Atlas of Cancer.Edited by M Markman and R Gilbert.فيلادلفيا ، الطب الحالي ، 2000. الأورام الليفية الوعائية الوعائية (الورم الغدي الزهمي) في مُعقَد التصلُّب الحدبيّ تُظهر هذه الصورة تحدبات اللون مكونة من أوعية دموية ونسج ليفية (أورام ليفية وعائية) على وجه شخص مُصاب بمعقد التصلب الحدبي. ... قراءة المزيد DR M.A.ANSARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY الورم الغديّ الزهمي في مُعقَد التصلُّب الحدبيّ تُظهر هذه الصورة تحدبات حمراء اللون مكونة من أوعية دموية ونسج ليفية (أورام ليفية وعائية) على امتداد منتصف وجه شخص مُصاب بمعقد التصلب الحدبي. ... قراءة المزيد جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Karen McKoy, MD. معقد التصلُّب الحدبيّ قد تنمو عُقَيدات صغيرة بلون اللحم (الأورام الليفية) حول وتحت أظافر أصابع القدم وأظافر أصابع اليد في أيّ وقت في أثناء مرحلة الطفولة أو بِداية البلوغ عند الأشخاص المصابين بمعقد التصلب الحدبي. ... قراءة المزيد © Springer Science+Business Media قبل الولادة، قَد تظهر أورام حميدة في القلب تُسمَّى الأورَام العضلية المخططة.وفي بعض الأحيان، تسبِّب هذه الأورام فشلًا قلبيًا عند حديثي الولادة،وتختفي هذه الأورام مع مرور الزمن عادةً ولا تسبب أيَّة أعراض لاحقًا في مرحلة الطفولة أو في مرحلة البلوغ. بالنسبة إلى العديد من الأطفال، تتنخَّر الأسنان الدائمة، وقد تظهر بُقَع وأورام حميدة على الشبكية في الجزء الخلفي من العين،وإذا تموضعت هذه البقع أو الأورام بالقرب من مركز الشبكية، قد تتأثر الرؤية. قد تصبح الدرنات في الدماغ أورامًا، وتصبح سرطانية أحيانًا وتتضخم مسببة الصداع أو تجعل الأعراض الأخرى أسوأ. في أثناء مرحلة البلوغ، قد تحدث أورام سرطانية في الكلى، وقد يحدث داءُ الكُلَى المُتَعَدِّدَ الكيسات polycystic kidney disease في أي عمر،وقد تُسبب هذه الاضطرابات ارتفاعاً في ضغط الدَّم وألَماً في البَطن ودماً في البول. قد تظهر مناطق متبارزة وصلبة (عُقَيدات) في الرئتين، خُصوصًا عند المُراهِقات،وتُسمَّى هذه الحالة الوُرَام العضليّ الأملس الوعائيّ اللمفيّ lymphangioleiomyomatosis.

تشخيص معقد التصلُّب الحدبيّ معايير مُحدَّدة

تقييم الطبيب

التصوير بالرنين المغناطيسي أو تخطيط الصَّدى

الاختبارات الجينية في بعض الأحيان يمكن للأطباء استخدام مجموعة محدّدة من المعايير لمساعدتهم على تشخيص معقد التصلب الحدبي.قبل تطبيق المعايير، يقوم الأطباء أولًا بفحصٍ سريري لتحديد ما إذا كان لدى الأشخاص أعراض مُعيَّنة، مثل الاختِلاجَات أو تأخر النمو أو التغيرات النموذجية في الجلد. يشتبِهُ الأطباء أحيانًا بمعقد التصلب الحدبي قبل الولادة عندما يُبيِّنُ تخطيط الصدى قبل الولادة الروتيني وُجود ورم في القلب أو الدِّماغ.يجري استخدام التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير بالموجات فوق الصوتية للتحري عن أورام في أعضاء مختلفة. يقوم الأطباء بفحصٍ للعين (مع تنظير العين ophthalmoscopy) للتحري عن مشاكل في العين. قد يُجري الأطباء اختبارات جينية للأسباب التالية: لتأكيد التَّشخيص عندما تشير الأَعرَاض إليه

لتحديد ما إذا كان الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي لهذا الاضطراب ولكن من دُون أعراض، لديهم الجين الغير طبيعي.

للتحري عن الاضطراب قبل الولادة (التَّشخيص قبل الولادة) إذا انطوى التاريخ العائلي عليه

علاج مُعقَد التصلُّب الحدبيّ معالجة الأَعرَاض والمُضَاعَفات

دواء سيروليموس Sirolimus أو إيفيروليموس Everolimus تُركِّزُ معالجة معقد التصلب الحدبي على تخفيف الأعراض: بالنسبة إلى الاختلاجات: قَد يجري استخدام الأدوية المضادة للاختلاج.إذا كانت هذه الأدوية غير فعالة، يستخدم الأطباءُ أحيانًا الجراحة لاستئصال ورم أو لإزالة جزء صغير من الدماغ يُمارس دورًا في التسبُّب في الاختِلاجَات.

بالنسبة إلى ارتفاع ضغط الدم: قَد يجري استخدام الأدوية الخافضة للضغط، أو قد يجري استخدام الجراحة لاستئصال أورام الكلى.

بالنسبة إلى المشاكل السُّلُوكية: قد تكون طرائق تدبير السُّلُوك (بما في ذلك الأوقات المستقطعة والاستخدام المستمر للعواقب والثناء بشكلٍ مناسبٍ) مفيدةً،وفي بعض الأحيان يكون من الضروري استعمال الأدوية.

بالنسبة إلى تأخُّر النمو: قد ينصحُ الأطباءُ بتعليمٍ خاص أو بالعلاج الطبيعي أو العلاج المهنيّ أو العلاج بالكلام.

بالنسبة إلى الزوائد الجلدية: قد تجري إزالتها عن طريق تسحيج الجلد dermabrasion (فرك الجلد بأداة معدنية كاشِطة لإزالة الطبقة العليا) أو عن طريق الليزر.

بالنسبة إلى الأورام السرطانية وبعض الأورام غير السرطانية: يُمكن استخدام دواء إيفيروليموس أو سيروليموس لتقليص الأورام، بما في ذلك الأورام العضلية المخططة عندَ حديثي الولادة. تجري دراسة دواء سيروليموس ودواء إيفيروليموس لتحديد ما إذا كانا فعَّالين في مُعالَجَة أو حتَّى الوقاية من بعض مُضاعفات معقد التصلب الحدبيّ.بالنسبة إلى بعض الأشخاص، أظهر هذان الدواءان عندما يُؤخذان عن طريق الفم قدرةً على تقليص أورام الدماغ والقلب والزوائد في الوجه، وعلى التقليل من الاختلاجات.قد يكون تطبيق السيروليمس على الجلد مفيدًا للزوائد الجلدية على الوجه.يجري حاليًا استخدام هذين الدواءين لمُعالجة سرطانات معيَّنة وللوقاية من رفض الأعضاء المزروعة. ينصح الاطباءُ بالاستشارة الوراثيَّة للأشخاص وأفراد الأسرة عندما يأخذون في اعتبارهم إنجاب أطفال. التحرِّي عن مشاكل جديدة نظرًا إلى أنَّ معقد التصلب الحدبيّ هِو اضطراب يستمر مدى الحياة ويُمكن أن تحدث مشاكل جديدة، ينبغي مراقبة الأشخاص عن كثب لبقية الحياة. تنطوي مراقبة المرضى على استخدام الفحوصات التالية عادةً: تصوير الرأس بالرنين المغناطيسيّ

تخطيط الصدى للكلى أو التصوير بالرنين المغناطيسي للبطن للتحري عن أورام الكلى

التصوير المقطعي المحوسب الدوري للصدر عند النساء اللواتي يبلغن من العمر 18 عامًا وأكثر

تخطيط صدى القلب (تصوير القلب باستخدام الأمواج فوق الصوتية)

اختبار مُفصَّل للوظيفة الذهنية (اختبار نفسي عصبيّ) بالنسبة إلى الأطفال للمُساعدة على وضع خطط للدعم في المدرسة وضبط السلوك