الوَرَام العصبي الليفي

عقيدات ليش Lisch nodules (أورام حميدة على قزحية العين، أي الجزء الملون من العين)

By permission of the publisher.المصدر: Kotagal S, Bicknese A, Eswara M: Atlas of Clinical Neurology.حُرر من قبل: RN Rosenberg.Philadelphia, Current Medicine, 2002.