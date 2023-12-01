الوَرَام العصبي الليفي

لا يسبب النوع الأول من الورام العصبي الليفيّ (NF!) أية أعراض عادةً، ,ولكن تحدث لدى معظم الأشخاص المصابين بالورام العصبي الليفي من النوع الأول بقع القهوة بالحليب أو الكتل تحت الجلد.قد لا يُلاحظ المرضى هذه البقع أو الكتل.ولكن إذا سببت الأورام الليفية العصبية ضغطاً على العصب الذي تحيط فيه، قد يلاحظ الأشخاص وخزاً أو ضعفاً في المناطق القريبة من الكُتَل.

تحدث بقع القهوة بالحليب عند نَحو 90% من الأطفال المصابين،وهي بلون بنيّ متوسِّط للقهوَة مع الحليب، وتظهر على جلد الصدر والظهر والحوض وطيَّات المرفقين والركبتين.وتُوجَد هذه البقع المسطحة عند الولادة عادةً أو تظهر في أثناء مرحلة الرضاعة.قَد يظهر عند الأطفال الذين ليس لديهم الورام العصبي الليفيّ اثنتان أو ثلاث من بقع القهوة بالحليب، ولكن يكون لدى الأطفال المصابين بالورم الليفي العصبي من النوع الأول 6 أو أكثر من هذه البقع.

الأورام الليفية العصبية وبقع القهوة بالحليب إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة عدة أورام ليفية عصبية (حدبات وردية أو سمراء بارزة) وبقع من القهوة بالحليب (بقع بنية مسطحة) على الجزء الخلفي من شخص مصاب بالورام العصبي الليفي. DR HAROUT TANIELIAN/SCIENCE PHOTO LIBRARY

الأورام الليفية العَصبية الصورة MEDICIMAGE / SCIENCE PHOTO LIBRARY

تكُون الأورام الليفية العصبية التي تحدث في الجلد شائعةً،وبين عمر 10 إلى 15 عامًا، قد تبدأ أورام ليفية عصبيَّة ذات أحجام وأشكال مختلفة بالظهور،وقد يكون هناك أقل من 10 من هذه الأورام أو يصل عددها إلى الآلاف.قد تكون بلون الجلد أو يتغير لونها إلى الوردي أو الأسمر ولا تُسبِّبُ عادة أعراضًا أخرى.

يُمكن أن تُسبب الأورام الليفية العصبية التي تظهر تحت الجلد تشوهات هيكلية، مثل انحناء العمود الفقري بشكل غير طبيعي (تقوس العمود الفقري)، وتشوهات في الأضلاع وتضخم العظام الطويلة في الذراعين والساقين، وعيوبًا في عظام الساق أو الجمجمة.إذا تأثر العظم المُحيط بمقلة العين، تبرزُ العينان.كما يمكن للأورام الليفية العصبية التي تحدث تحت الجلد أن تؤثر أيضًا في الأعصاب التي تخرج من الدماغ إلى أجزاء مختلفة من الرأس والعنق والجذع (الأعصاب القحفية).

قد تُؤثِّرُ الأورام الليفية العصبية التي تحدث في الأعصاب في أي عصب في الجسم،وهِيَ تنمو في كثير من الأحيان على جذور العصب الشوكي (أجزاء العصب الشوكي التي تخرج من الحبل الشوكي عبر العمود الفقري).وفي هذه المنطقة، كثيرًا ما تُسبب مشاكل قليلة فقط أو لا تُسبب أية مشاكل.ولكن إذا سببت ضغطاً على الحبل الشوكي، فإنها يمكن أن تسبب الشلل أو اضطرابات في الإحساس في أجزاء مختلفة من الجسم، وذلك استِنادًا إلى أي جزء من الحبل الشوكيّ تعرَّض إلى الانضغاط.إذا كانت الأورام الليفية العصبية تضغط على الأعصاب المحيطية، فقد لا تعمل الأعصاب بشكل طبيعي، وقد يؤدي هذا إلى الألم أو الوخز أو الخدر أو الضعف.يُمكن أن تُسبِّب الأورام التي تؤثِّر في أعصَاب الرأس العمى أو الدوخة أو عدم التنسيق أو الضعف،

وقد تحدُث مشاكل أخرى،وهي تنطوي على:

ورم على العصب البصري (يُسمَّى الورم الدبقيّ البصريّ optic glioma)

عقيدات ليش Lisch nodules (أورام حميدة على قزحية العين، أي الجزء الملون من العين)

بروزات في جدران الشرايين (أُمَّهات الدَّم) أو انسداد في الشرايين

تضخم الرأس بعض الشيء

اضطرابات التعلم

ابيِضَاض الدم

أورامًا سرطانيَّة، وأحيَانًا في الدماغ أو على طول الأعصاب المحيطية

قَد لا تُسبب الأورام الدبقية البصرية أيَّة أعراض، أو قد تتضخَّم بما فيه الكفاية للضغط على العصب البصري وإضعاف الرؤية أو حتى التسبب في العمى.يمكن التعرُّف إلى هذه الأورام عادة عندما يكون الأطفال في عُمر 5 سنوات ونادرا ما تحدُث من بعد عمر 10 سنوات.

وُرامٌ لِيفِيٌّ عَصَبِيّ إخفاء التفاصيل عقيدات ليش Lisch nodules (أورام حميدة على قزحية العين، أي الجزء الملون من العين) By permission of the publisher.المصدر: Kotagal S, Bicknese A, Eswara M: Atlas of Clinical Neurology.حُرر من قبل: RN Rosenberg.Philadelphia, Current Medicine, 2002.

يستفحِلُ الوَرَام العصبي الليفي ببطءٍ عادةً،وكلَّما ازداد عدد هذه الأورام، قد يحدُث المزيد من المشاكل العصبيَّة.