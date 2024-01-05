إصابات الولادة عند حديثي الولادة

إصابة الولادة هي الضرر الذي يمكن أن يحدث للطفل في أثناء الولادة، وعادةً في أثناء مروره عبر قناة الولادة.

يُعاني الكثير من حديثي الولادة من التورم أو التكدم البسيط نتيجة عملية الولادة.

تَشفى معظمُ الإصابات من دون مُعالجة.

قد تحدث إصابات أكثر خطورة في حالات نادرة، مثل تضرر الأعصاب أو كسر العظام.

تنجم إصابات الولادة غالبًا عن القوى الطبيعيَّة للمخاض والولادة.

تكون الإصابات أكثر ميلًا للحدوث في أثناء الولادة الصعبة، والتي قد تحدث بسبب حجم الجنين، أو وضعيته، أو الملقط، أو الولادة بمساعدة التفريغ، أو عوامل أخرى.

يواجه الطفل كبير الحجم خطرًا متزايدًا للإصابة في أثناء الولادة.يُوصي الأطباء بإجراء الولادة القيصريَّة cesarean delivery (ولادة قيصرية C-section) عندما يُقدِّرون أنَّ وزن الطفل يزيد عن 5 كغ (أكثر من 4.5 كغ عندما تكون الأم مصابة بداء السُّكَّري).

كما يزداد احتمال حدوث إصابة عندما يكون الجنين مستلقيًا في وضعيَّةٍ غير طبيعيَّة في الرَّحم قبل الولادة (انظر الشكل وضعيَّة وهيئة مجيء الجنين).

يستعمل الأطباء الملاقط في بعض حالات الولادة (أدوات معدنيَّة جراحيَّة ذات حواف مستديرة تتناسب مع رأس الجنين) أو جهاز الاستخراج بالتخلية.عندما تُستخدم بشكل مناسب، يكون خطر الإصابة منخفضًا في هذه الطرائق من الولادة.

وبشكلٍ عام، حدث انخفاضٌ كبيرٌ في مُعدَّل إصابات الولادة حاليًا مقارنةًً بما كان عليه في العقود السابقة بسبب تحسُّنِ تقييم ما قبل الولادة باستعمال التَّصوير بتخطيط الصدى والاستخدام المحدود للملقط، ولأن الأطباء غالبًا ما يجرون عمليات قيصريَّة عند توقُّعهم وجود خطر متزايد لحدوث إصابة خلال الولادة.

(انظر أيضًا لمحة عامَّة عن المشاكل العامَّة عند حديثي الولادة).

وضعيَّة وهيئة مجيء الجنين

إصابات الرَّأس في أثاء الولادة لا تُعدُّ قولبة الرأس من الإصابات، ولكن الوالدين قد يشعرا بالقلق بسببها.تُشير القولبة إلى التغيُّر الطبيعي في شكل رأس الطفل الذي ينجم عن الضغط على الرأس خلال الولادة.يكون الرَّأس هو الجزء الأول الذي يدخل قناة الولادة في معظم الولادات.ونظرًا إلى أنَّ عظام الجمجمة عند الجنين ليست ثابتة بشكلٍ جيِّد في وضعيتها، فإنَّ الرأس يستطيل خلال دفعه عبر قناة الولادة، ممَّا يٌتيح مرور الجنين بسهولةٍ أكبر.لا تؤثر القولبة في الدِّماغ ولا تُسبِّب مشاكل أو تحتاج إلى علاج.يصبح شكل الرأس مستديرًا بشكل تدريجي في غضون عدَّة أيام. تُعدُّ إصابة الرَّأس الخفيفة من أكثر الإصابات المرتبطة بالولادة شيوعًا.يُعدُّ تورُّم وتكدُّم فروة الرأس أمرًا شائعًا ولكنَّه غير خطير ويزول بشكلٍ عام في غضون أيامٍ قليلة.قد تحدثخدوشٌ في فروة الرأس عند استعمال أدواتٍ (مثل خيوط شاشة مراقبة الجنين المُتَّصلة بفروة الرَّأس، أو الملقط، أو جهاز الاستخراج عن طريق الشَّفط) خلال الولادة المهبليَّة. يمكن للنزف بين فروة الرأس وعظام الجمجمة أن يؤدي إلى تجمع الدَّم إمَّا فوق أو أسفل الطبقة الليفية السميكة (السِّمحاق periosteum) التي تغطي عظام الجمجمة. الورم الدَّموي الرَّأسي هو تجمُّع الدَّم بين فروة الرأس والسِّمحاق.يكون ملمس الوَرَم الدَمَوِيّ الرَأسِيّ رخوًا، وقد يزداد حجمه بعد الولادة.يختفي من تلقاء نفسه على مدى أسابيع إلى أشهر، ولا يحتاج إلى أيِّ علاج تقريبًا.ولكن ينبغي تقييمه من قِبَل طبيب الأطفال إذا أصبح أحمر اللَّون أو بدأ بتصريف السوائل.من حين لآخر، يتصلب بعض الدَّم (يتكلس) ويترك كتلة صلبة في فروة الرأس.تحتاج الكتلة المتكلسة في حالات نادرة لإزالتها جراحيًا. النزف تحت الخوذة (subgaleal hemorrhage) هو تجمع للدم بين السمحاق وعظم الجمجمة.يمكن للدَّم في هذه المنطقة أن ينتشر ولا يقتصر على منطقة واحدة مثل الورم الدموي الرأسي.يمكن أن يُسبب فقد الكثير من الدَّم وصدمة، والذي قد يحتاج حتَّى إلى إجراء نقل للدم.قد ينجم النزف تحت الخوذة عن استعمال الملقط أو عن جهاز الاستخلاص بالشَّفط أو قد ينجم عن مشكلة في تجلُّط الدَّم. قد يحدُث كسرٌ في أحد عظام الجمجمة قبل الولادة أو خلالها.تُعدُّ كسور الجمجمة غير شائعة.ما لم يشكل كسر الجمجمة تَفَرُّضًا indentation أو انخسافًا (كَسرٌ مُنخَسِف depressed fracture)، فإنَّه يلتئم بسرعة دون مُعالجة بشكل عام. هل تعلم...

إصابات الجلد والأنسجة الرَّخوة يمكن أن تحدث إصابات طفيفة على جلد الطفل بعد الولادة، لاسيَّما الفروة، ولكن أيضًا في المناطق التي تتعرض للضغط خلال التَّقلُّصات أو التي تظهر أولاً من قناة الولادة في أثناء الولادة.يمكن للأدوات اللازمة للولادة، مثل الملقط، أن تُلحقَ الضَّرر بالجلد.قد يحدث تورُّمٌ وكدماتٌ حول العينين وعلى الوجه خلال حالات الولادة الوجهيَّة الأولى وعلى الأعضاء التناسليَّة بعد الولادة المقعديَّة (انظر المجيء الجنيني، ووضعية الجنين، واستلقاء الجنين (بما في ذلك المجيء المقعدي)).لا توجد ضرورة لمعالجة هذه الإصابات. يُمكن أن يُؤدِّي استعمال الأدوات في أثناء الولادة وإجهاد الوليد (كتلك الناجمة عن اختناق الولادة) إلى إصابة الدُّهون تحت الجلد (تُسمَّى نخر الدهون تحت الجلد عند حديثي الولادة).قد تبدو هذه الإصابة الجلدية شبيهةً بمناطق حمراء صلبة ومرتفعة على الجذع أو الذراعين أو الفخذين أو الأرداف.يزول هذا النوع من الإصابات من تلقاء نفسه عادةًًً في غضون أسابيع أو أشهر.

النَّزف داخل الدِّماغ وفي محيطه ينجم النَّزف داخل الدِّماغ وفي محيطه (النَّزف داخل القحف) عن تمزُّق الأوعية الدَّمويَّة وقد يكون ناجمًا عن: إصَابة وِلاديَّة

مرض خطير يُصيب الوليد ويَحُدُّ من وصول الدَّم أو الأكسجين إلى الدِّماغ

مشكلة في تجلُّط الدَّم تزيد الخداجة من خطر النزف داخل القحف. يحدث نزفٌ داخل القحف بعد الولادة الطبيعية عند حديثي الولادة الأصِحَّاء في بعض الأحيان.ولا يُعرف سبب النَّزف في هذه الحالات. ويعدّ النَّزف في الدِّماغ أكثرَ شيوعًا عند الخُدَّج الذين وُلِدوا في مرحلةٍ مبكِّرة جدًّا.كما يكون حديثو الولادة الذين يعانون من اضطرابات النَّزف (مثل النَّاعور hemophilia) في خطرٍ متزايدٍ لحدوث نزفٍ في الدِّماغ. لا تظهر أية أعراض عند معظم الأطفال الذين يعانون من النزف.ولكن، قد يعاني بعض الرضع من أعراض شديدة وقد يظهرون خمولًا، و/أو لا يتغذون على نحو جيد، و/أو يعانون من اختلاجات. الورم الدموي الصورة يمكن أن يحدُث النَّزف في عدَّة مواضع داخل الدِّماغ أو في محيطه: يحدُُث النُّزف تحت العنكبوتية تحت الغشاء الأكثر عمقًا من الغشاءين اللذَين يُغطِّيا الدِّماغ.يُعَدُّ هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من أنواع النَّزف داخل الجمجمة عند حديثي الولادة، وهو يحدث عند حديثي الولادة الذين أتمُّوا فترة الحمل عادةً.قد يعاني حديثو الولادة المصابون بنزفٍ تحت العنكبوتية من انقطاع النَّفَس أحيانًا (فترات يتوقفون فيها عن التنفس) أو من اختلاجات أو خمول خلال أوَّل 2-3 أيام من حياتهم، ولكنَّهم يكونون بصحَّةٍ جيدة عادةً.

النزف تحت الجافية هو نزفٌ بين الطبقات الخارجيَّة والدَّاخليَّة من غطاء الدِّماغ.أصبح أقلَّ شيوعًا حاليًّا نتيجة تحسُّن تقنيَّات الولادة.يمكن أن يُشكِّل النزف تحت الجافية ضغطًا متزايدًا على سطح الدِّماغ.وقد يُعاني حديثو الولادة المُصابون بالنزف تحت الجافية من مشاكل، مثل الاختلاجات.

الورم الدَّموي فوق الجافية هو نزفٌ بين الطبقة الخارجية (الأم الجافية) من الأنسجة التي تغطي الدِّماغ (السحايا) والجمجمة.قد ينجم الورم الدَّموي فوق الجافية عن كسرٍ في الجمجمة.قد تبرز بقعٌ رخوة من بين عظام الجمجمة (اليوافيخ) إذا أدَّى الورم الدَّموي إلى زيادة الضَّغط داخل الدماغ.قد يعاني حديثو الولادة المصابون بورمٍ دمويٍّ فوق الجافية من انقطاع النفس أو من اختلاجات.

النَّزف داخل البطين intraventricular hemorrhage هو نزفٌ في الأحياز الطبيعية المملوءة بسائل (البُطينات) في الدِّماغ.

يحدث النَّزف داخل المتن intraparenchymal hemorrhage داخل نسيج الدِّماغ في حدِّ ذاته. تحدث حالات نزف داخل البطيني وداخل المتن عادةً عند الأطفال الذين وُلِدوا قبل موعد ولادتهم بكثير، وأكثر ما ينجم ذلك عن نقص تخلُّق الدماغ وليس عن إصابة خلال الولادة.لا تُسبِّبُ معظم حالات النزف هذه ظهور أعراض، ولكن قد تُسبِّبُ الحالات الكبيرة انقطاعًا في التنفُّس أو تغيُّرًا في لون الجلد إلى اللون الرَّمادي المُزرقّ أو قد يتوقف كامل جسم حديث عن العمل بشكلٍ طبيعي.بالنسبة لحديثي الولادة الذين يعانون من نزفٍ كبيرٍ، وخاصة تلك التي تمتد إلى النسيج المتني، فإن المآل يكون سيِّئًا، ولكن ينجو أولئك الذين يعانون من نزفٍ صغيرٍ ويتعافون. يمكن إدخال حديثي الولادة الذين يعانون من نزفٍ إلى وحدة الرِّعاية المُركَّزة لحديثي الولادة (NICU) لإجراء اختبارات التصوير (مثل التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي) والمراقبة والرِّعاية الدَّاعمة (مثل الدفء) وتسريب السوائل عن طريق الوريد وغيرها من العلاجات للحفاظ على وظائف الجسم. النَّزف داخل الدِّماغ وفي محيطه

إصابات الأعصاب يمكن أن تحدث إصابات الأعصاب قبل الولادة أو خلالها.تُؤدِّي هذه الإصابات إلى ضَعف العضلات التي يضبطُها العصبُ المصابُ عادةً.يمكن أن تنطوي إصابات الأعصاب على: العصب الوجهي: تعبير غير متوازن في الوجه

الضفيرة العضُديَّة brachial plexus: ضََعف في الذراع أو اليد

العصب الحجابي (نادرًا): صعوبة في التنفُّس

الحبل الشوكي (نادرًا): الشلل كما قد تُصاب أعصاب أخرى خلال الولادة، مثل العصب الكُعبري في الذراع أو العصب الوِركي في الجزء السفلي من الظهر أو العصب السِّدادي في الساق.يتعافى معظم الأطفال تمامًا من هذه الإصابات. إصَابة العصب الوجهي تُؤكَد إصابة العَصَب الوجهي عندما يبكي الوليد ويظهر الوجه بشكلٍ مائل إلى الجانب (غير متناظر).يكون العصب الوجهي هو العصب المصاب في أغلب الأحيان.تحدث هذه الإصابة بسبب الضَّغط على العصب النََّّاجم عن: طريقة تموضع الجنين في الرَّحم قبل الولادة

ضغط العصب على حوض الأم خلال الولادة

استعمال الملقط للمساعدة على الولادة ليس من الضروري مُعالجة إصابة العصب الوجهي، حيث يزول ضُّعف العضلات عادةً عندما يصبح عمر الرضيع بين 2 -3 أشهر.إلَّا أنَّ ضعف الأعصاب في الوجه ينجم في بعض الأحيان عن اضطرابٍ خلقيٍّ بدلاً من إصابة ولا يزول. إصابة الضفيرة العضدية الضَّفيرة العضديَّة هي مجموعة من الأعصاب الكبيرة التي تتوضَّع بين الرقبة والكتف، وتمتدُّ إلى الذراعين.خلال الولادة الصعبة، يمكن أن يؤدي تمطيط أحد ذراعي الطفل أو كليهما إلى حدوث إصابة في أعصاب الضفيرة العضدية (انظر إصابات الضفيرة) وحدوث ضعفٍ أو شللٍ جزئيٍّ أو كليٍّ في ذراع ويد الطفل.يُسمَّى ضَعف الكتف والمرفق باسم شلل إيرب Erb palsy، ويُسمَّى ضَعف اليد والمعصم بشلل كلومبكي Klumpke palsy. ترتبط حَوالى 50% من حالات إصابات الضفيرة العضديَّة بصعوبة في أثناء الولادة، التي عادةً ما تنطوي على أطفالٍ كبار الحجم، وتحدث حوالى 50% من الحالات عند أطفال لم يواجهوا مصاعب في أثناء الولادة.تكون إصابة الضفيرة العضدية أقلَّ تواترًا عند الأطفال الذين يُولَدون من خلال الولادة القيصريَّة. وينبغي تجنب القيام بحركات شديدة في الكتف، وذلك للسَّماح بتعافي الأعصاب.تزول الكثير من الإصابات الخفيفة خلال أيامٍ قليلة.إذا كانت الإصابة أكثر شدَّةً أو استمرَّت لأكثر من أسبوع أو أسبوعين، يُوصَى بالعلاج الفيزيائي أو المهني لتحديد الوضعيَّة والحركة اللطيفة المناسبة للذراع.إذا لم يحدث أيُّ تحسُّن خلال فترةٍ تتراوح بين 1-2 شهرٍ، يُوصي الأطباء عادةً بتقييم الطفل من قبل طبيب أعصاب أطفال أو اختصاصي عظام في مستشفى تخصصي للأطفال لمعرفة مدى فائدة القيام بإجراء جراحي. شلل عَرب Erb Palsy in a Infant إخفاء التفاصيل في هذه الصورة لرضيع مصاب بشلل Erb ، يدور الكتف باتجاه الجسم ، ويُمدَّد المرفق ، وينثني المعصم والأصابع. © Springer Science+Business Media إصابة العصب الحجابي يتضرَّر العصب الحجابي، وهو العصب الذي يذهب إلى الحجاب الحاجز (الجدار العضلي الذي يفصل أعضاء الصدر عن أعضاء البطن ويساعد على التَّنفُّس) في بعض الأحيان، ممَّا يؤدي إلى حدوث شللٍ في الحجاب الحاجز على نفس الجانب. وفي هذه الإصابة، قد يواجه حديثو الولادة صعوبةً في التنفُّس ويحتاجون إلى المساعدة على التنفس في بعض الأحيان. تزول إصابة العصب الحجابي بشكلٍ كامل في غضون أسابيع قليلة عادةً. اصابة الحبل الشوكي تُعدُّ إصابات الحبل الشَّوكي النَّاجمة عن فرط التَّمطيط في أثناء الولادة من الحالات النَّادرة جدًّا (انظر أيضًا اصابة الحبل الشوكي عند الأطفال).يمكن أن تؤدِّي هذه الإصابات إلى حدوث شللٍ أسفلَ موضع الإصابة.ويكون الضَّرر الذي يُصيبُ الحبل الشوكي دائمًا على الأغلب. تكون بعضُ إصابات الحبل الشوكي التي تحدث في الأعلى في الرقبة مميتةً لأنها تمنع المولود الجديد من التنفُُّّس بشكلٍ صحيح.