العيوبُ الحاجزية الأُذَينِيَّةُ البُطَينِيَّة

غالبًا ما يسبب عيب الحاجز الأذيني البطيني تحويلة كبيرة من اليسار إلى اليمين، مما يعني أن بعض الدم الذي سبق أن التقط الأُكسِجين من الرئتين يمر عبر الثقب ويعود إلى الرئتين.قد يصاب هؤلاء الرُّضَّع بفشل القلب (انظر الشكل الفشل القلبي: مشاكل الضخ والملء)÷ الذي يُسبب أعراضًا مثل التنفس السريع، وضيق النَّفَس في أثناء الأكل، ونقص اكتساب الوزن، وفشل النمو، والتعرق من عمر 4 إلى 6 أسابيع.في نهاية المطاف، قد تُصابُ الأوعية الدموية بين الرئتين والقلب بارتفاع ضغط الدم (فرط ضغط الدم الرئوي)، وتؤدي إلى فشل القلب أو عكس التحويلة إلى تحويلة من اليمين إلى اليسار (متلازمة آيزنمينغر).

قد لا يكون لدى الأطفال الذين يعانون من عيوب انتقالية لعيب الحاجز الأذيني البطيني أيَّة أعراض إذا كان العيب البطيني صغيرًا.ويمكن أن تظهر عند الأطفال الذين يعانون من عيوبٍ أكبر علامات فشل القلب.

لا تسبب عيوب الحاجز الأذيني البطيني الجزئية عادةً ظهور أعراض خلال مرحلة الطفولة، ما لم يكن تسرُّب الصمامات (القَلَس) شديدًا.ولكن، قد تظهر أعراض (مثل عدم تحمُّل القيام بتمارين رياضيَّة والتعب والخفقان) خلال فترة المراهقة أو مرحلة البلوغ المبكِّرة.غالبًا ما تظهر عند الرضع الذين يعانون من قلس متوسِّط أو شديد في الصمام علامات فشل القلب.