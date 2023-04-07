العيوبُ الحاجزية الأُذَينِيَّةُ البُطَينِيَّة

عيب الحاجز الأذيني البطيني (AV) هو خليط من عيوب القلب.وتشتمل هذه العيوب على ثقبٍ في الجدار الذي يفصل بين الحجرتين العلويتين للقلب (عيب الحاجز الأذيني)، وصمام واحد يفصل بين الحجرتين العلويتين والسفليتين (بدلاً من صمامين)، وأحيانًا ثقبٍ في الجدار يفصل بين الحجرتين السفليتين للقلب (عيب الحاجز البطيني).
قد لا تظهر أعراضٌ عند الأطفال الذين ليس لديهم عيبٌ (فتحة) في البطين أو على عيبٍ صغير فقط.
إذا كان عيبُ الحاجز البطيني كبيرًا، قد يعاني الأطفال الرضع من صعوبة في التنفس في أثناء تناول الطعام ومن ضعف النمو ومن تسرُّع معدَّل ضربات القلب والتعرق.
يشتبه في التشخيص استنادًا إلى نفخة قلبية نمطية يمكن للطبيب سماعها من خلال سماعة الطبيب، ويكون تأكيد ذلك عن طريق تخطيط صدى القلب.
يجري إصلاح العيوب بالجراحة.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن عيوب القلب).
تمثل عيوبُ الحاجز الأذيني البطيني حوالى 5٪ من العيوب الخلقية للقلب.
أنواعُ عيوب الحاجز الأذيني البطيني
قد يكون عيبُ الحاجز الأذيني البطيني:
كاملًا، مع وجود عيب كبير في الحاجز يشتمل عى كل من الأذينين والبطينين، وصمام أذيني بطيني واحد
انتقاليًّا، مع عيب صغير أو متوسِّط الحجم في الحاجز البطيني بالإضافة إلى عيب في الحاجز الأذيني
جزئيًا، مع عيب في الحاجز الأذيني ولكن بدون عيب في الحاجز البطيني، مع انفصال الصمام الأذيني البطيني الشائع إلى صمام أذيني بطيني ذو اتجاه أيمن وذو اتجاه أيسر
يكون معظم الرضع المُصابين بالشكل الكامل مُصابينَ بمُتلازمة داون.ويشيعُ عيبُ الحاجز الأذيني البطيني أيضًا بين الرضّع الذين يعانون من شذوذات جهازية أخرى في أعضائهم بما في ذلك الغياب الولادي للطحال أو وجود طحالات صغيرة ومتعددة.
أعراض عيوب الحاجز الأذيني البطيني
غالبًا ما يسبب عيب الحاجز الأذيني البطيني تحويلة كبيرة من اليسار إلى اليمين، مما يعني أن بعض الدم الذي سبق أن التقط الأُكسِجين من الرئتين يمر عبر الثقب ويعود إلى الرئتين.قد يصاب هؤلاء الرُّضَّع بفشل القلب (انظر الشكل الفشل القلبي: مشاكل الضخ والملء)÷ الذي يُسبب أعراضًا مثل التنفس السريع، وضيق النَّفَس في أثناء الأكل، ونقص اكتساب الوزن، وفشل النمو، والتعرق من عمر 4 إلى 6 أسابيع.في نهاية المطاف، قد تُصابُ الأوعية الدموية بين الرئتين والقلب بارتفاع ضغط الدم (فرط ضغط الدم الرئوي)، وتؤدي إلى فشل القلب أو عكس التحويلة إلى تحويلة من اليمين إلى اليسار (متلازمة آيزنمينغر).
قد لا يكون لدى الأطفال الذين يعانون من عيوب انتقالية لعيب الحاجز الأذيني البطيني أيَّة أعراض إذا كان العيب البطيني صغيرًا.ويمكن أن تظهر عند الأطفال الذين يعانون من عيوبٍ أكبر علامات فشل القلب.
لا تسبب عيوب الحاجز الأذيني البطيني الجزئية عادةً ظهور أعراض خلال مرحلة الطفولة، ما لم يكن تسرُّب الصمامات (القَلَس) شديدًا.ولكن، قد تظهر أعراض (مثل عدم تحمُّل القيام بتمارين رياضيَّة والتعب والخفقان) خلال فترة المراهقة أو مرحلة البلوغ المبكِّرة.غالبًا ما تظهر عند الرضع الذين يعانون من قلس متوسِّط أو شديد في الصمام علامات فشل القلب.
تشخيص عيوب الحاجز الأذيني البطيني
تخطيط صدى القلب
يُستدلُّ على التشخيص من خلال النتائج التي توصل إليها الطبيب في أثناء فحص الرضيع.قد يعطي تخطيط كَهرَبِيَّةِ القلب (ECG) دليلًا مهمًّا للمساعدة على وضع التَّشخيص.يمكن إجراء تصوير بالأشعَّة السِّينية للصدر لمعرفة حجم القلب وتدفق الدم إلى الرئتين.
يُجرى تخطيط صدى القلب لتأكيد التشخيص وتقديم تفاصيل بشأن حجم العيب ومقدار الدم الذي يتسرب عبر الصمامات.تُجرى قَثطَرة القلب في بعض الأحيان إذا كان الأطباء بحاجة إلى معلومات إضافية عن شدة العيوب أو درجة فرط ضغط الدم الرئوي قبل أن يخططوا للمعُالجة.
علاج عيوب الحاجز الأذيني البطيني
الإصلاح الجراحي
وبما أن معظمَ الرضع الذين يعانون من عيبٍ كامل في الحاجز الأذيني البطيني يُصابون بفشل القلب وفشل في النمو، يجري إصلاح هذه العيوب بالجراحة عادةً عندما يكون عمر الرضيع من شهرين إلى أربعة أشهر.وحتى إذا كان نمو الرضيع جيدًا وليست لديه أية أعراض، فعادة ما تُجرى العملية الجراحية قبل أن يبلغ الطفل 6 أشهر لمنع حدُوث المضاعفات.
بالنسبة للأطفال الذين يعانون من عيوبٍ جزئية وليس لديهم أعراض، تُجرى الجراحة عندما يكون الطفل أكبر سنًا، ويكون ذلك عادةً بين عمر سنة وثلاث سنوات.
إذا أصيب الرضيع بفشل قلبي قبل إجراء الجراحة، يقوم الأطباء بإعطاء أدوية مثل مدرات البول (التي تسحب السوائل الزائدة من الجسم)، والديجوكسين (لمساعدة القلب على ضخ الدم بقوة أكبر)، ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (لإرخاء الأوعية الدموية ومساعدة القلب على ضخ الدم بسهولة أكبر) للمساعدة في تدبير الأعراض قبل الجراحة.
يحتاج الأطفال عادةً إلى استعمال المضادَّات الحيوية قبل زيارة طبيب الأسنان، وقبل إجراء بعض العمليات الجراحية (مثل جراحة الجهاز التنفسي) في أثناء الأشهر الستة الأولى بعد الإصلاح الجراحي.إذا كان هناك عيب متبقٍ بعد الجراحة، فمن الضروري استعمال المضادَّات الحيوية قبل هذه الإجراءات إلى أجلٍ غير مُسمَّى.تستخدم هذه المضادَّات الحيوية لمنع حدُوث حالات عدوى قلبيَّة خطيرة، والتي تُدعى التِهابُ الشَّغاف.
للمزيد من المعلومات
يمكن للمصادر التالية باللغة الإنجليزية أن تكون مفيدة.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذه المصادر.
رابطة القلب الأمريكية: العيوب القلبية الشائعة: يقدم لمحة عامة للآباء ومقدمي الرعاية حول العيوب الخلقية الشائعة في القلب
American Heart Association: Infective Endocarditis: يقدم لمحة عامة للآباء ومقدمي الرعاية حول التهاب الشغاف العدوائي، بما في ذلك موجز لاستخدام المضادات الحيوية