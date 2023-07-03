عيوبُ الأنبوب العصبي والسنسنة المشقوقة

السنسنة المشقوقة (spina bifida) هِيَ عيب في الأنبوب العصبي.على الرغم من أن السنسنة المشقوقة يمكن أن تكون خطيرة، إلا أن الأشخاص المصابين بها قد يعيشون حياة طويلة.

تحدُُث السنسنة المشقوقة spina bifida عندما لا ينغلق الأنبوب العصبي بشكلٍ كاملٍ ويبقى قناةً مفتوحةً.في السنسنة المشقوقة، لا تنغلق عظام العمود الفقري (الفقرات) على الحبل الشوكي،وتُصيب هذه الحالة العمود الفقري في أسفل الظهر في مُعظَم الأحيان،وقد تنطوي على فقرة واحدة أو أكثر.

تُعدُّ السنسنة المشقوقة الخفية الشكل الأخفّ لحالات السنسنة المشقوقة،عادةً ما يتأثر العظم في الجزء الخلفي من الفقرة (التي هي واحدة من العظام المكوّنة للعمود الفقري) ولا يتأثر الحبل الشوكي والسحايا.

يُسمى هذا العيب الشائع "الخفي" لأنه مُخفيّ (مغطى) بطبقة من الجلد.تبدو هذه الطبقة من الجلد طبيعية عادةً، ولكن في بعض الأحيان يكون لونها مختلفًا عن الجلد المحيط بها، أو قد يكون هناك خصلة صغيرة من الشعر تغطي العيب.

لا تسبِّب السنسنة المشقوقة الخفيَّة أيَّة أعراض عادةً ولكن قد تترافق مع عيوب خلقية أخرى أو مع شذوذات في الحبل الشوكي (خلل الرِّفاء الشوكي الخفي).

خلل الرفاء الشوكي الخفي هو شكل من أشكال السنسنة المشقوقة التي تصيب الحبل الشوكي.في خلل الرفاء الشوكي الخفي، قد يعاني الأطفال حديثي الولادة من تشوهات مرئية في أسفل الظهر.وتنطوي هذه التشوهاتُ على الوحمات أو المناطق المصطبغة بشكلٍ مفرط (الأورام الوعائية والوحمة خمرية اللون [عضَّة اللقلق])، أو خصلات الشعر، أو فتحات في الجلد (الجيوب الجلدية)، أو الكتل الصغيرة.يمكن للحبل الشوكي أن يتضمن عيبًا، مثل الورم الشحمي، أو قد يكون الرباط الذي يثبِّت الحبل الشوكي (الخيط الانتهائي) سميكًا وقصيرًا، ممَّا يؤدي إلى تمطيط الحبل وعدم قدرته على التحرك بشكل طبيعي داخل القناة الشوكية.مع نمو الطفل، ينبغي أن يكون الحبل الشوكي قادرًا على التحرك بحرية داخل القناة الشوكية.إذا لم تجرِ مُعالجتها، يُمكن لهذه المُشكلة في الحبل الشوكي أن تؤدي إلى ضَرَر الأعصاب ممَّا يؤدي إلى فقدان السيطرة على المثانة والأمعاء، وضعف الساق، وتشنُّج عضلات الساق، ممَّا قد يؤدي في النهاية إلى عدم القدرة على المشي.

تُعدُّ السنسنة المشقوقة الكيسية الشكل الأكثر خطورة من حالات السنسنة المشقوقة.في السنسنة المشقوقة الكيسية، تبرز أنسجة السحايا، أو الحبل الشوكي، أو كليهما من خلال الفتحة الموجودة في الفقرات.قد يغطي الأنسجة غشاء رقيق من الجلد، أو قد لا يغطيها الجلد.

وتنطوي السنسنة المشقوقة الكيسية على الفئات التالية:

القِيلَة السِحائِيَّة: تبرز السحايا فقط

القيلَة السِحائِيَّةٌ الدماغِيَّة: تبرز السحايا ونسيج الدماغ

القِيلَة النُخاعِيَّةٌ السِحائِيَّة: تبرز السحايا ونسيج الحبل الشوكي

القِيلَة الدِماغِيَّة: يبرز نسيج الدماغ فقط

القِيلَة النُخاعِيَّة: يبرز نسيج الحبل الشوكي فقط

يكون الضرر في الدماغ أو أنسجة الحبل الشوكي أكثر احتمالاً عندما يبرز النسيج خارج الإطار الطبيعي للعمود الفقري، خاصةً إذا لم يكن هناك جلد طبيعي يغطي الأنسجة البارزة.كما أنَّه عندما يكون نسيج الحبل الشوكي أو السحايا مكشوفًين بشكل كامل، قد تُصيبهما عدوى بكتيرية مما يتسبب في التهاب السحايا.

السنسنة المشقوقة: عَيب في العمود الفقري