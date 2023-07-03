صِغَرُ الرَّأس؛ الصَعَل

قبلَ الولادة، الموجات فوق الصوتية

بعدَ الولادة، فَحص سريري واختبارات تصويرية

الاختباراتُ الجينية

قبل الولادة، يَجرِي تشخيصُ صغر الرأس أحيانًا عن طريق اختبار الموجات فوق الصوتية قبل الولادة الروتيني اذلي يُجرَى في أواخر الثلث الثاني أو بداية الثلث الثالث من الحمل.

بعدَ الولادة، يقومُ الأطباء بقياس محيط رأس الطفل (قياس الرأس حول أكبر منطقة له) في أثناء الفحوص السريرية الروتينية؛ويشخّصون صغرَ الرأس عندما يكون محيط الرأس أصغر بشكلٍ ملحُوظٍ من المعدل الطبيعي للصغار من نفس الجنس والعمر والمجموعة العرقية في المنطقة التي يعيش فيها الطفل.يَجرِي وضعُ التَّشخيص أحيانًا عندما يبدأ محيط رأس الطفل في المعدل الطبيعي، ولكنه لا يتزايد بشكل متناسب مع تقدم الطفل في السن.

عند وَضع التَّشخيص، يأخذ الأطباء أيضًا بعين الاعتبار محيط الرأس لوالدي الطفل، وذلك لأن حجم الرأس الصغير قليلًا قد يسري في العائلة (وهي حالة تسمى صغر الرأس العائلي الحميد).

إذا كان صغر الرأس موجودًا، يقوم الأطباء بإجراء التصوير المقطعي المحوسب (CT) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) للدماغ للتحري عن الشذوذات.كما يقوم الأطباء بتقييم المواليد الجدد والآباء للبحث عن الأَسبَاب المحتملة لصغر الرأس أيضًا، ومن ثم يقومون بفحص للتحري عن أي سبب يشتبهون فيه.وفي بعض الأحيان، قد يطلب الطبيب اختبارات الدَّم للمساعدة على تحديد السبب.

قد يجري تقييم الطفل المصاب بهذا العيب الولادي من قبل اختصاصي جينات.اختصاصي الجينات هو الطبيب المتخصص في علوم الجينات (العلم الذي يدرس الجينات، وكيفية انتقال بعض الصفات أو السمات من الآباء إلى الأبناء).قد يُجرى اختبار جيني لعينة من دم الطفل للتَّحرِّي عن الشذوذات الصبغية والجينية.يمكن لهذا الاختبار أن يساعد الأطباء على معرفة ما إذا كان السبب هو اضطراب جيني محدد واستبعاد الأسباب الأخرى.