الفتق الحجابي هو عيب ولادي يحث فيه ثقب أو ضعف في الحجاب الحاجز يسمح لبعض أعضاء البطن بالبروز نحوَ الصدر.

ويسبب الفتق الحجابي صعوبةً شديدة في التنفُّس.

يستند التَّشخيص إلى تخطيط الصدى قبل الولادة أو الأشعَّة السِّينية للصدر.

يُعطَى الرضع الأكسجين، وتُجرى الجراحة لإغلاق العيب.

الحجاب الحاجز هو الغمد العضليّ الذي يفصل أعضاء الصدر عن أعضاء البطن،

تحدث معظم حالات الفتق الحجابي (85% منها) على الجانب الأيسر من الجسم.ويمكن أن تبرز المعدة وحلقات من المعى وحتى الكبد والطحال من خلال الفتق.إذا كان الفتق كبيرًا، يكون تخلُّق الرئة على الجانب المصاب غير مكتمل، ولكن يمكن للرئة على الجانب الآخر أن تتتأثر أيضًا.كما يكون لدى حوالى نصف الأطفال الذين يعانون من الفتق الحجابي عيوبٌ في القلب أو عيوب في الكلى أو اضطرابات الصبغي أيضًا.

وبعدَ الولادة، وعندما يبكي الرضيع ويتنفس، سرعان ما تمتلئ حلقات المِعَى بالهواء،وتضغط هذه البنية المتضخمة بسرعة على القلب، وتضغط على الرئة الأخرى وتسبب صعوبة شديدة في التنفس، ويحدث هذا بعد الولادة مباشرة غالبًا.وأيضًا، إذا انضغطَت الرئة بشكلٍ كبيرٍ قبل الولادة، فإن الأوعية الدموية فيها تصبح ضيقة، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم في شرايين الرئة (ارتفاع ضغط الدَّم الرئوي المستمر).لا يسمح ارتفاع ضغط الدَّم بتدفق كمية كافية من الدَّم عبر الرئتين ويحدُّ من كمية الأكسجين في مجرى الدم.يُعدُّ ارتفاع ضغط الدَّم الرئوي المستمر السبب الرئيسي للوفاة بين الرضع الذين يولدون ولديهم فتق في الحجاب الحاجز.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن العيوب الخلقية في السبيل الهضمي).

تشخيص الفتق الحجابي قبل الولادة، تخطيط الصدى السابق للولادة

بعدَ الولادة، تصوير الصدر بالأشعَّة السِّينية في بعض الحالات، يمكن الكشف عن العيب قبل الولادة، وذلك باستعمال تخطيط الصدى السابق للولادة.يتيح تشخيص فتق الحجاب الحاجز قبل الولادة إجراء الولادة في مركز مستعد للحالات عالية الخطورة كما يسمح للموظفين بالاستعداد لعلاج العيب. وبعدَ الولادة، تُظهر الأشعَّة السِّينية للصدر العيب عادةً. الفَتق الحِجابِيّ إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة بالأشعة السينية لحديثي الولادة أن الأمعاء (اللفائف البيضاء) تبرز في الجانب الأيسر من الصدر (الأسهم). DU CANE MEDICAL IMAGING LTD/SCIENCE PHOTO LIBRARY