الأورام النجميَّة

يزداد الضغط داخل القحف، ممَّا يَتسبَّب في الصُّدَاع (بمجرد استيقاظ الطفل غالبًا) والتقيؤ والخُمول،وقد يضعف التنسيق عند الأطفال، ويواجهون صعوبةً في المشي.قد تصبح الرؤية متغيّمةً أو مفقودة، وقد تجحظ العينان.قد يعاني الطفل من الرأرأة (nystagmus)، وفيها ترتعش العينان بشكل لا إرادي في اتجاه واحد، ثم تعود إلى موضعها.

قد تُسبب الأورام النجمية في الحبل الشوكي ألَمًا في الظَّهر، وصعوبة في المشي، وخدرًا، وتغيرات في وظيفة الأمعاء أو المثانة، وضعفًا في العضلات.