فرط الغدة الدرقية عند الرضع والأطفال

يُعرف فرط نشاط الغدة الدرقية hyperthyroidism بأنه زيادة في إنتاج الهرمون الدرقي.

يُعد داء غريفز السبب الأكثر شيوعًا لفرط نشاط الغدة الدرقية، ولكن يمكن أيضًا للناميات (العقيدات) على الغدة الدرقية، أو التهاب الغدة الدرقية، أو تناول الأدوية، أو العدوى التي تصيب الغدة الدرقية أن تُسبب فرط نشاطها أيضًا.

تعتمد الأعراض على عمر الطفل، ولكنها تنطوي عادةً على زيادة نشاط وظائف الجسم.

يستند التشخيص إلى الاختبارات الدموية واختبارات التصوير الشعاعي.

ينطوي العلاج عادةً على استخدام الأدوية المضادة للدرق وحاصرات بيتا.

(انظر أيضًا فرط نشاط الغدة الدرقية عند البالغين).

الغدة الدرقية هي غدة صماء تتوضع في الرقبة.تطرح الغدد الصماء هرموناتها في مجرى الدم مباشرةً.الهرمونات هي مواد كيميائية تؤثر في نشاط أجزاء أخرى من الجسم.

تقوم الغدة الدرقية بإنتاج الهرمون الدرقي.يتحكم الهرمون الدرقي في معدل الاستقلاب في الجسم، بما في ذلك معدل ضربات القلب، وكيفية تنظيم الجسم لدرجة حرارته.إذا أنتجت الغدة الدرقية كميات كبيرة من الهرمون الدرقي، فسوف تتسرع تلك الوظائف.

تحديد موقع الغُدَّة الدرقية

قد يحدث فرط نشاط الغدة الدرقية عند الجنين في طور النمو أو حديث الولادة أو في مرحلة الطفولة أو المراهقة.

الأطفال حديثي الولادة فرط نشاط الغدة الدرقية، أو داء غريفز عند حديثي الولادة (داء غريفز الوليدي)، هو حالة نادرة ولكنها قد تكون قاتلة في حال لم يتم تشخيصها وعلاجها من قبل طبيب متخصص بأمراض الغدد الصم عند الأطفال.عادةً ما تحدث هذه الحالة إذا كانت الأم مصابة بداء غريفز في أثناء الحمل أو سبق أن تعالجت منه قبل الحمل. في داء غريفز، يُنتج جسم الأم أجسامًا مضادة تحفز الغدة الدرقية على إنتاج كميات مفرطة من الهرمون الدرقي.تعبر هذه الأجسام المضادة إلى الجنين عبر المشيمة وتُؤثر أيضًا في غدته الدرقية مما يؤدي إلى إنتاجها لكميات مفرطة من الهرمون الدرقي، وهو ما يؤدي إلى وفاة الجنين أو ولادته مبكرًا. وبما أن حديثي الولادة لا يتعرضون للأجسام المضادة من الأم بعد الولادة، فعادةً ما يكون داء غريفز عند حديثي الولادة حالة مؤقتة تشفى لاحقًا، ولكنها قد تتباين المدة.

الأطفال والمراهقون يكون داء غريفز هو سبب فرط نشاط الغُدَّة الدرقية في أكثر من 90٪ من الأطفال والمراهقين.لا يكون داء غريفز شائعًا قبل عمر 5 سنوات.يزداد معدل الإصابة بداء غريفز خلال فترة البلوغ ويصل إلى ذروته في الفترة بين عمر 10 و 15 سنة.يكون لدى العديد من الأطفال المصابين بداء غريفز تاريخ عائلي للإصابة بداء الغدة الدرقية المناعي الذاتي أو غيره من اضطرابات المناعة الذاتية.يواجه الأطفال المصابون بمتلازمة داون خطرًا متزايدًا للإصابة بداء غريفز. تتضمن الأسباب الأقل شيوعًا لفرط نشاط الغدة الدرقية عند الأطفال والمراهقين كلاً من الناميات الشاذة على الغدة الدرقية (العقيدات nodules)، والتهاب الغدة الدرقية بحسب هاشيموتو الذي يحدث فيه فرط نشاط مؤقت في الغدة الدرقية، ويُصاب الأطفال في النهاية بقصور الغدة الدرقية، واستخدام بعض الأدوية. يمكن لقصور نشاط الغدة الدرقية أن ينجم أحيانًا عن حالة عدوى تسبب التهاب الغدة الدرقية.قد يؤدي الالتهاب إلى إفراز الغدة الدرقية لكميات زائدة من الهرمونات الدرقية، مما ينجم عنه فرط نشاط الغدة الدرقية.يمكن للعدوى البكتيرية أن تسبب التهاب الغدة الدرقية الحاد، ويمكن للعدوى الفيروسية أن تسبب التهاب الغدة الدرقية تحت الحاد.

أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية عند الرُّضع والأطفال تتباين أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية بحسب عمر الطفل. الأجنة من النادر حدوث فرط نشاط الغدَّة الدَّرقيَّة عند الأجنّة.ولكن قد تظهر لدى الجنين المصاب أعراض يمكن رصدها ابتداءً من الثلث الثاني من الحمل. يعاني الأجنة المصابون من ضعف نمو، وتسرع معدل نبض القلب بشكل كبير جدًا، وتضخم الغدة الدرقية (دُراق goiter).إذا بقي المرض دون علاج لفترة طويلة قبل الولادة، فإنه يكون مميتًا في حوالى 10 الى 15% من حديثي الولادة، ويعاني الباقون من خلل في التطور الذهني، وسوء نمو، وقصر قامة. الأطفال حديثي الولادة يعاني الطفل حديث الولادة المصاب بداء غريفز من زيادة معدل وظائف الجسم، مثل زيادة ضربات القلب، وزيادة معدل التنفس، وزيادة الشهية ولكن مع عدم اكتساب وزن جيد، وصغر غير طبيعي في حجم الرأس (صغر الرأس).تشمل الأعراض الأخرى كلاً من فشل النمو، والتقيؤ، والإسهال.قد يعاني الطفل حديث الولادة، شأنه شأن والدته، من جحوظ في العينين exophthalmos.إذا كان الطفل حديث الولادة يعاني من تضخم في الغدة الدرقية (دُراق ولادي)، فقد تضغط الغدة الدرقية على الرغامى وتؤثر في تنفس الطفل.يمكن لتسرع النبض القلبي أن يُفضي إلى الإصابة بالفشل القلبي. يمكن لفرط نشاط الغدة الدرقية غير المعالج أن يؤدي إلى التحام مبكر لعظام الجمجمة ( تعظم دروز باكر craniosynostosis)، وإعاقة ذهنية، وفشل نمو، وقصر قامة، وفرط نشاط الغدة الدرقية في مرحلة لاحقة من الطفولة. الأطفال والمراهقون تعكس أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية تسارع وظائف الجسم: صعوبات النوم

فرط النشاط

التعرق

الإرهاق

فقدان الوزن

تزايد معدل ضربات القلب وضغط الدم

التغوط المتكرر

الارتجاف (الرعاش) وعلى الرغم من زيادة مستوى الوظائف الجسدية، إلا أن تركيز الطفل وأداءه المدرسي يتراجعان.قد يحدث تضخم في الغدة الدرقية (دُراق goiter).وقد يعاني الطفل من احمرار وجحوظ في العينين. تحدث أعراض التهاب الغدة الدرقية الحاد وتحت الحاد بشكل مفاجئ.يعاني الطفل من ألم عفوي وعند الجس فوق منطقة الغدة الدرقية، وحمى.في التهاب الغدة الدرقية تحت الحاد، تكون هذه الأعراض أقل شدة، وقد تستمر الحمى لعدة أسابيع. مضاعفات فرط نشاط الغدة الدرقية العاصفة الدرقية هي اختلاط نادر وشديد من مضاعفات فرط نشاط الغدة الدرقية، وتُعد حالة إسعافية مهددة للحياة. في العاصفة الدرقية، تتنشط الغدة الدرقية بصورة شديدة ومفاجئ.تتسارع جميع وظائف الجسم إلى مستويات عالية وخطيرة.تتضمن الأعراض عند الأطفال المصابين كلاً من تسرع النبض القلبي الشديد، وارتفاع درجة حرارة الجسم، وارتفاع ضغط الدم، والفشل القلبي، وتبدل الحالة الذهنية (غياب الوعي).يمكن للعاصفة الدرقية أن تسبب السبات والوفاة.

تشخيص فرط نشاط الغدة الدرقية عند الرُّضع والأطفال اختبار وظائف الغدة الدرقية

اختبارات التصوير الشعاعي في بعض الأحيان يشتبه الطبيب بفرط نشاط الغدة الدرقية عند حديثي الولادة إذا كانت الأم تشكو من داء غريفز أو كان لديها تاريخ سابق للإصابة به ومستويات عالية من الأجسام المضادة المُحفزة للدرق.يُجري الأطباء اختبارات التحري الدموية لجميع حديثي الولادة بشكل روتيني في المستشفى وفي فترة لاحقة، بهدف تقييم وظيفة الغدة الدرقية.إذا كانت نتيجة اختبار التحري إيجابية، يؤكد الأطباء التشخيص بإجراء اختبارات أخرى لتحري مستويات الهرمونات الدرقية في الدم (اختبارات وظيفة الغدة الدرقية).بعد تأكيد التشخيص، قد يجري الطبيب اختبارات تصوير لتقييم حجم وموضع الغدة الدرقية. عند الأطفال الأكبر سنًا والمراهقين، يُجري الأطباء أيضًا اختبارات لتقييم وظيفة الغدة الدرقية.البيوتين هو مكمل شائع يمكن صرفه بدون وصفة طبية، ويمكن أن يتداخل مع اختبارات وظائف الغدة الدرقية من خلال التسبب بقراءات خاطئة لهرمونات معينة.ينبغي التوقف عن استخدام البيوتين لمدة يومين على الأقل قبل إجراء الاختبارات الدموية. يقوم الأطباء أيضًا بإجراء تصوير بالأمواج فوق الصوتية عند الأطفال الأكبر سنًا والذين يعانون من داء غريفز إذا بدت الغدة الدرقية غير متناظرة، أو عند الإحساس بوجود عقيدات عليها.قد يُجرى التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالأمواج فوق الصوتية إذا اشتبه الأطباء بوجود جيب قيحي (خراج) أو عيب ولادي.في حال العثور على عقيدات في أثناء التصوير بتخطيط الصدى، فسوف يقوم الطبيب بأخذ عينة منها بواسطة إبرة (خزعة ارتشاف بإبرة دقيقة aspiration).قد يقوم الطبيب أيضًا بإجراء اختبار تصوير يُسمى التصوير بالنوكليدات المشعة لتقييم العقيدة أو استبعاد سرطان الغدة الدرقية.

علاج فرط نشاط الغدة الدرقية عند الرُّضَّع والأطفال الأدوية المضادة للدرق

حاصرات بيتا

في بعض الأحيان اليود أو الهيدروكورتيزون

إجراء الجراحة في بعض الأحيان يُعطى الأطفال من جميع الأعمار، بما في ذلك حديثو الولادة، الأدوية المضادة للدرق (مثل ميثيمازول) والتي تُقلل من إنتاج الغدة الدرقية للهرمونات الدرقية، وفي بعض الأحيان حاصرات بيتا (مثل بروبرانولول)، وهي أدوية تبطء معدل ضربات القلب.لا تُستخدم حاصرات بيتا إلا إذا كانت ضربات القلب سريعة جدًا، أو كان ضغط الدم مرتفعًا جدًا.يُوقف الطبيب العلاج بحاصرات بيتا بعد أن تأخذ الأدوية المضادة للدرق مفعولها. كما يمكن إعطاء حديثي الولادة اليود أو الهيدروكورتيزون عن طريق الفم إذا لم تنفع المعالجات الأخرى.يجري ايقاف هذه الأدوية حالما تختفي الأجسام المضادة من دم حديث الولادة التي انتقلت إليه من الأم عبر المشيمة.يجب مراقبة الرضع المُعالَجين بالأدوية المُضادة للدرق عن كثب للتأكد من أن العلاج لا يسبب قصور الغُدَّة الدرقية، الذي قد يؤثر في النمو والتطور. غالبًا ما يتعافى حديثو الولادة المصابون بفرط نشاط الغدة الدرقية في غضون 6 أشهر، ولا يحتاجون بعد ذلك للأدوية المضادة للدرق.قد تختفي الأعراض عند الأطفال الأكبر سنًا عند علاجها بالأدوية المضادة للدرق، ولكن قد تنكس الأعراض عند بعض الأطفال، ولذلك تجري مراقبتها بانتظام لتحديد ما إذا كانت بحاجة للمزيد من العلاج. في بعض الأحيان يحتاج الأطفال الأكبر سنًا (الذين يبلغون من العمر 11 عامًا أو أكثر) والمصابون بداء غريفز لمعالجات إضافية لكي تتعافى الحالة بشكل كامل.قد تُستطب المعالجات الدائمة (المعالجة الحاسمة definitive therapy) في حال لم تنجح الأدوية المضادة للدرق في تحسن الحالة بعد 18 إلى 24 شهرًا من استعمالها، أو في حال عدم استخدام الطفل لها، أو إذا سببت تأثيرات جانبية خطيرة.في المعالجة الحاسمة، يجري تخريب الغدة الدرقية باستخدام اليود المشع أو استئصالها جراحيًا.ولكن، عادةً ما لا يُعطى اليود المشع للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات، كما إنه لا يكون فعالًا عادةً عند الأشخاص الذين تكون الغدة الدرقية لديهم أكبر حجمًا.وبالتالي، فقد تستطب الجراحة عند الأطفال والمراهقين الذين ينطبق عليهم ما سبق. تُستأصل بعض العقيدات جراحيًا. يُعالج التهاب الغدة الدرقية الحاد باستخدام المضادات الحيوية، وتُعطى مضادات الالتهاب غير الستيرويدية لتسكين الألم وتخفيف الحمى.قد تكون الجراحة ضرورية (لتصريف الخراج على سبيل المثال).لا يُعالج التهاب الغدة الدرقية تحت الحاد باستعمال المضادات الحيوية، ولكن تُعطى مضادات الالتهاب غير الستيرويدية لتسكين الألم وتخفيف الحمى.لا يُعطى الأطفال الأدوية المضادة للدرق لأي من نوعي التهاب الغدة الدرقية، ولكن يمكن إعطاؤهم حاصرات بيتا. العاصفة الدرقية هي حالة طارئة مهددة للحياة ويزداد معها خطر الوفاة.تُعالج في وحدة العناية المركزة باستعمال عدة أدوية.