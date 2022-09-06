(البلوغ المبكر)

البلوغ هو مجموعة التغيرات الجسدية التي تحدث بشكل متسلسل، مما يؤدي إلى اكتساب الشخص علامات النضج الجسدي والقدرة على التناسل.في الحالة الطبيعية، تحدث هذه التغيرات بشكل متتابع في أثناء مرحلة البلوغ، وصولاً إلى النضج الجنسي الكامل.

تحدث بداية البلوغ عندما تبدأ المنطقة تحت المهاد hypothalamus (منطقة الدماغ التي تتحكم بالغدة النخامية) بإفراز مُحفزات كيميائية يُطلق عليها الهرمون المُطلق لموجهة الغدد التناسلية.تستجيب الغدة النخامية إلى هذه المحفزات الكيميائية عن طريق تحرير هرمونين يُطلق عليهما اسم موجهتي الغدد التناسلية (الهرمون الملوتن LH والهرمون المنبه للجريب FSH)، واللذين يحفزان نمو الغدد الجنسية (الخصيتين عند الذكر والمبيضين عند الأنثى).تُفرز هذه الغدد الجنسية الهرمونات الجنسية، مثل التستوستيرونأو الإستروجين، والتي تُسبب البلوغ.

تكون العلامات الأولى للبلوغ عند الذكور هي زيادة حجم الخصيتين وكيس الصفن، ثم زيادة طول القضيب.بعد ذلك ينمو شعر العانة والإبطين.عادةً ما يبدأ البلوغ عند الذكور بين عمر 9 إلى 14 سنة (انظر البلوغ عند الفتيان).

أما عند الإناث فتكون العلامة الأولى على البلوغ هي زيادة حجم الثديين (تبرعم الثديين).بعد ذلك بفترة قصيرة، تبدأ أشعار منطقتي العانة وتحت الإبط بالنمو.عادةً ما يبدأ البلوغ عند الفتيات بين عمر 8 سنوات و 13 سنة (انظر البلوغ عند الفتيات).

المعالم الرئيسية في التطور الجنسي للذكور والإناث

مع اقتراب سن البلوغ، تبدأ الغدة الكظرية بإفراز الهرمونات التي تُسبب ظهور شعر العانة والإبطين عند الذكور والإناث.تخضع هذه الهرمونات الكظرية لمُحفزات كيميائية مختلفة عن تلك التي تخضع لها باقي هرمونات البلوغ.

في الولايات المتحدة، يبدو أن سن البلوغ يحدث في وقت أبكر مما كان يحدث في الماضي، وخاصة عند الفتيات.بالإضافة إلى ذلك، يبدأ الثدي بالنمو بشكل متزايد في الأعمار الأصغر، وهو اتجاه يعكس وباء السمنة، لأن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم يرتبط بالتطور المبكر للثدي.بالنسبة إلى الفتيات، يتأثر توقيت البلوغ أيضًا بالعرق والإثنية.يبدأ سن البلوغ في سن مبكرة عند الفتيات من ذوات البشرة السوداء والهسبانيات مقارنة بالفتيات من ذوات البشرة البيضاء.