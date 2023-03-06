الشَّلل الدِّماغي

العلاج الطبيعيّ والمهني والعلاج بالكلام

السنادات

ذيفان الوشيقيَّة وأدوية أخرى للتقليل من الشناج

الجراحة أحيانًا

لا يُمكن الشفاء من الشلل الدماغيّ وتستمرُّ مشاكله طيلة الحياة،ولكن، من الممكن تدبير أعراض الشلل الدماغي ويمكن فعل الكثير لتحسين الحركة عند الطفل وقدرته على الاعتماد على ذاته.تهدُف المعالجة إلى تمكين الأطفال من الاعتماد على الذات قدر المُستَطاع.

قد يُؤدِّي العلاج الطبيعي والعلاج المهني والسنادات إلى تحسين ضبط العضلات والمشي، خُصوصًا عند البدء بإعادة التأهيل مُبكراً ما أمكن.قد يجعل العلاج بالكلام النطقَ أوضحَ ويُؤدِّي إلى فائدة بالنسبة إلى مشاكل البلع.

قد يكون العلاج بتحفيز الحركة المقيَّدة مفيدًا عندما لا يُؤثِّرُ الاضطراب في جميع الأطراف،وينطوي هذا العلاج على تقييد حركة الطرف غير المُصاب في أثناء ساعات المشي، ما عدا في أثناء نشاطات خاصَّة، بحيث ينبغي على الأطفال القيام بمهمات بالطرف المُصاب.نتيجة لذلك، قد تظهر مسارات جديدة لنبضات الأعصاب في الدماغ، مما يُمكِّن الأطفال من استخدام الطرف المُصاب بشكلٍ أفضل.

يمكن أن يُساعد العلاج المهنيّ بعضَ الأطفال على تعلُّم طرائق للتعويض عن مشاكل العضلات لديهم، وبذلك يتمكنون من القيام بالنشاطات اليومية (مثل الاستحمام وتناول الطعام وارتداء الملابس) من دون مساعدة؛أو قد يقوم المعالجون بتعليم الأطفال كيفية استخدَام الأجهزة التي تساعدهم على القيام بهذه النشاطات.

يمكن لأدوية مُعيَّنة أن تكون مفيدة.وعندما يجري حقن ذيفان الوشيقية في العضلات، تكون العضلات أقل قدرة على السحب بشكل غير متساو على المَفاصِل وأقل ميلًا لأن تُصبح قصيرةً بشكلٍ دائمٍ (تُسمَّى الحالة التقفُّعَات contractures). يعمل ذيفان السجقية أو الوشيقيَّة Botulinum toxin، وهُوَ ذيفان بكتيري يُسبب التسمُّم الوشيقيّ botulism، عن طريق التسبب بشللٍ في العضلات التي يُحقَن فيها،وهو نفس الدواء الذي يُباع تحت اسم Botox ويستخدم في مُعالَجة التجاعيد.قد يَجرِي حقن دواء آخر في الأعصاب التي تنبه العضلات المُصَابة.يُسبب هذا الدواء ضرراً بسيطاً للأعصاب، مما يقلل من سحب العضلات على المَفصِل.

يَجري استخدام أدوية أخرى للتقليل من الشناج، وهي تنطوي على باكلوفين والبنزوديازيبينات (مثل ديازيبام) وتيزانيدين، وأحيَانًا دانترولين، ويجري أخذ جميع هذه الأدوية عن طريق الفم.يستفيدُ بعض الأطفال الذين يعانون من الشناج الشديد من مضخة يُمكن استخدامها كطعم وهي تُؤمِّنُ تسريباً مستمراً لدواء باكلوفين إلى داخل السائل حول الحبل الشوكي.

قد يستخدم الأطباءُ الجراحة لقطع أو تقصير الأوتار في العضلات المتيبسة التي تحدُّ من الحركة،كما قد يقومون أيضًا بربط الأوتار بجزءٍ مختلف من المَفصِل لإحداث توازن في عملية السحب على المَفصِل.يُؤدِّي أحيانًا قطع جذور عصبية معيَّنة تأتي من الحبل الشوكيّ (بضع الجذر الظهرانيّ dorsal rhizotomy)، إلى التقليل من الشناج وقد يكون مفيدًا بالنسبة إلى عدد قليل من الأطفال، خُصوصًا الذين وُلِدوا خُدَّجاً، وذلك طالما يُؤثِّر الشناج في الساقين بشكلٍ رئيسيّ بينما تكون الوظيفة الذهنية جيِّدَةً.

ينمُو العديد من الأطفال المصابين بالشلل الدماغي بشكلٍ طبيعي وقد يلتحقون بالمدارس العادية إذا لم تكن لديهم إعاقات ذهنية شديدة؛بينما يحتاجُ الأطفال الآخرون إلى علاج طبيعي مكثف، ويحتاجون إلى تعليم خاص وتكون نشاطاتهم اليومية محدودة بشكلٍ شديد مما يجعلهم في حاجة إلى نوع ما من الرعاية والمساعدة مدى الحياة،ولكن يُمكن أن يستفيد حتى الأطفال الذين تأثروا بشكلٍ شديدٍ من التعليم والتدريب، ممَّا يزيد من قدرتهم على الاعتماد على الذات ومن الثقة بالنفس ويقلل كثيرا من العبء على أفراد العائلة أو غيرهم من مقدمي الرعاية.

تتوافر المعلومات والمشورة للآباء لمساعدتهم على فهم حالات وإمكانيات أطفالهم ولتقديم العون عند ظُهور المشاكل.يُمكن أن تُساعد الرعاية الأبوية التي تنطوي على المحبَّة جنبا إلى جنب مع مساعدة من الوكالات العامة والخاصة، مثل وكالات صحة المجتمع والمنظمات الصحية مثل الرابطة المتَّحدة للشلل الدماغيّ United Cerebral Palsy، ومُنظَّمات التأهيل المهني، الأطفالَ على الوُصول إلى أقصى إمكانياتهم.