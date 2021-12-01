لمحة عامَّة عن اضطراباتُ اِستِقلاب الحمض الأميني

اضطرابات استقلاب الحمض الأمينيّ هِيَ اضطرابات استقلابية وراثيَّة،وتحدث الاضطرابات الوراثيَّة عندما يمرر الوالدان جينات معيبة تُسبب هذه الاضطرابات إلى أطفالهما.في معظم الاضطرابات الاستقلابية الوراثية، يحمل كلا من والدي الطفل المُصاب نسخةً من الجين غير الطبيعي،ونظرًا إلى أنَّه من الضروري وجود نسختين من الجين غير الطبيعي حتى يحدث الاضطراب عادةً، لا يكون هذا الاضطراب موجودًا عند أي من الوالدين عادةً.تكون بعضُ الاضطرابات الاستقلابيَّة الوراثيَّة مرتبطةً بالصبغي X، ويعني هذا أن نسخة واحدة فقط من الجين غير الطبيعي يمكن أن تسبب الاضطراب عند الأولاد.

الأحماضُ الأمينية هي وحدات البناء للبروتينات وتقوم بالعديد من الوظائف في الجسم.يصنع الجسم بعضًا من الأحماض الأمينية التي يحتاجها، ويحصل على أخرى من الطعام.ويمكن أن تنجُم الاضطرابات الوراثية في مُعالجة الحموض الأمينية (الاستقلاب) عن عيوب إما في تفكيك الأحماض الأمينية أو في قدرة الجسم على تزويد الخلايا بهذه الأحماض؛ونظرًا إلى أن هذه الاضطرابات تسبب أعراضًا في مرحلة مبكرة من الحياة، يجري تفحص المواليد الجدد بشكل روتيني للتحري عن العديد من اضطرابات الأحماض الأمينية الشائعة.في الولايات المتحدة، يجري تفحص المواليد الجدد بشكل شائع حول:

كما يجري تفحص حديثي الولادة حول عددٍ من الاضطرابات الوراثية الأخرى أيضًا، ولكنَ تختلف طرائق الفحص من ولايةٍ إلى أخرى.

الأحماض الأمينية ذات السلسلة المتفرعة تُسمَّى الأحماض الأمينية ذات السلسلة المتفرعة branched-chain amino acids "سلسلة مُتفرِّعة" بسبب بنيتها الكيميائية،واللوسين leucine والإيزولوسين isoleucine والفالين valine هي الأحماض الأمينية المتفرعة السلسلة والتي تُشكل لبنات البناء للبروتينات في الجسم.إذا لم يجر استقلاب هذه الأحماض الأمينية بشكل صحيح، ستتراكم مع منتجاتها الثانوية السمِّية في الدم والبول وتُسبب اضطرابات معيَّنة. احمِضَاض الدَّمِ الإيزوفاليريكي عندما لا يجري استقلاب الحمض الأميني اللوسين بشكل صحيح، تتراكم مستويات ضارة من حمض الإيزوفاليريك isovaleric في الجسم.بالنسبة إلى احمِضَاض الدَّمِ الإيزوفاليريكي isovaleric acidemia، لا يكون الإنزيم الضروري لتفكيك اللوسين، والذي يُسمَّى نازعة هيدروجين تميم الإنزيم A الإيزوفاليريل isovaleryl CoA dehydrogenase، موجودًا أو يكون لا يعمل بشكل صحيح.كما يُعرف احمِضَاض الدَّمِ الإيزوفاليريكي باسم متلازمة القدم المتعرقة أيضًا، وذلك لأنَّ حمض الإيزوفاليريك المتراكم يُعطي رائحة تُشبه العرق. هناك شكلان من احمِضَاض الدَّمِ الإيزوفاليريكي،يظهر أحد هذين الشكلين في أثناء الأيام القليلة الأولى من الحياة، بينما يظهر الشكل الآخر بعد عدة أشهر أو سنوات من الولادة.تنطوي الأَعرَاض التي تحدث في الأيام القليلة الأولى من الحياة على سوء التغذية والتقيُّؤ ومشاكل في التنفُّس بسبب تراكم الحمض في الدم عند الرُّضَّع (الحماض الاستقلابيّ metabolic acidosis)، وانخفاض سكَّر الدَّم (نقص سكَّر الدَّم)، وزيادة الأمونيا في الدَّم (فرط أمونيا الدم hyperammonemia).قد لا يجري صُنع كريات الدَّم في نِقي العَظم بالطريقة الطبيعية.بالنسبة إلى الأعراض في الشكل الذي يظهر في مرحلة لاحقة من الحياة، فهي تظهر وتزول وتكون مشابهةً لأعراض الشكل الذي يظهر في عمر مبكر أكثر ولكنها تكون أقل شدَّةً. يُشخِّص الأطباء احمِضَاض الدَّمِ الإيزوفاليريكي عن طريق اختبارات للدم والبول للتَّحرِّي عن المستويات المرتفعة من حمض الإيزوفاليريك. ولمُعالَجة هذا الاضطراب، يعطي الأطباء إماهةً وتغذية (بما في ذلك جرعات مرتفعة من سكر العنب sugar dextrose) عن طريق الوريد ومكملات الغليسين لمساعدة الجسم على التخلص من الحمض الزائد.إذا لم تُؤد هذه التدابير إلى فائدة، قد يحتاج الأطباء إلى أخذ كميات صغيرة من دم الرضيع (محقنة واحدة في كل مرة) واستبدالها بأحجام متساوية من دم طازج من متبرع (يُسمَّى تبديل الدم)، وإزالة المواد من الدَّم من خلال قثطار يجري إدخاله عبر جدار البطن إلى داخل البطن (يُسمَّى غسل الكُلى الصِّفاقي peritoneal dialysis).يحتاج جميع الأشخاص إلى التقليل من استهلاكهم للوسين والاستمرار في أخذ مكملات الغليسين وحمض أميني آخر يسمى الكارنيتين carnitine،ويكون المآل ممتازًا مع المُعالَجة. داءُ بَول شَرابِ القَيقَب يكون الأطفالُ من مرضى داء بَولِ شَرابِ القَيقَب غير قادرين على استقلاب اللوسين والإيزولوسين والفالين،وتتراكم المنتجات الثانوية لهذه الأحماض الأمينية وتُسبب تغيُّرات عصبية، بما في ذلك الاختلاجات والإعاقة الفكرية.كما تجعل هذه المنتجات الثانوية سوائلَ ومواد الجسم، مثل البول والعرق والصملاخ، برائحةٍ تُشبه شراب القيقب أيضًا.يعدّ هذا المرض أكثر شُيُوعًا بين عائلات طائفة المينونايت المسيحية Mennonite families، وهناك أشكال عديدة له،وبالنسبة إلى أكثر اشكاله شدَّةً، يُعاني الرضع من التقيُّؤ والخُمول ومن ثمَّ تحدث لهم مشاكل عصبية بما فيها الاختلاجات والغيبوبة، وذلك في أثناء الأيام الأولى من الحياة، ويُمكن ان يقضون نحبهم خلال أيام إلى أسابيع إذا لم تجر معالجتهم.بالنسبة إلى الأشكال الأخفّ، يبدو الأطفال طبيعيين في البداية، ولكن في أثناء العدوى أو الجراحة أو أنواع أخرى من الشدة البدنية، يمكن أن يحدث التقيؤ والترنّح والتَّخليط الذهنِي والغيبوبة. منذ العام 2007، جعلت كل ولاية أمريكية تقريبًا من الإلزامي تفحص المواليد الجدد جميعًا للتحري عن داء بول شراب القيقب عن طريق اختبار للدم،كما يتحرَّى الأطباء عن ارتفاع مستويات الأحماض الأمينية في الدَّم أيضًا،ويجري تأكيد التَّشخيص عن طريق اختبار جيني. يُعالج الأطباء الرضَّعَ الذين لديهم مرض شديد من خلال التقليل من النظام الغذائي بشكل صارم وأحيانًا عن طريق إزالة مواد من الدَّم باستخدام قثطار يجري إدخاله عبر جدار البطن إلى داخل البطن (يُسمَّى غسل الكُلى الصِّفاقي)، أو عن طريق استخدام جهاز خارج الجسم لإزالة وتنقية الدم من الجسم (يُسمى غَسل الكُلى أو الديال الدموي).كما يُعطي الأطباء المرضى إماهةً وتغذية من خلال وريد أيضًا. يستفيد بعض الأطفال الذين لديهم شكل خفيف للمرض من حقن فيتامين B1 (الثيامين).بعد أن يجري ضبط المرض، ينبغي أن يستهلك الأطفال دائمًا نظامًا غذائيًا اصطناعيًا خاصًا يحتوي على كميات قليلة من الُّلوسين والإيزولوسين والفالين.ينبغي أن يكون لدى مزودي الرعاية خطة طوارئ مناسبة لكيفية التعامل مع نوبة مفاجئة، وذلك هذه الأخيرة قد تؤدي إلى تراكم المواد السامة في الدم وانخفاض سكر الدم (تُسمى أزمة استقلابية)،وفي معظم الأحيان تُحرِّضُ حالات العدوى الشائعة النوباتَ المفاجئة. يُؤدِّي زرع الكبد إلى الشفاء من هذا المرض. احمِضَاض الدَّم الميثيلمالونيكي عندما لا يعمل إنزيم مُعيَّن، تتراكم مستويات ضارة من حمض الميثيل مالونيك methylmalonic acid في الجسم،كما قد ينجم هذا الاضطراب عن عوز الفيتامين B12 (كوبالامين cobalamin) أيضًا.يكون العُمر الذي تبدأ فيه الأعراض والأعراض ذاتها والمُعالجة مشابهًا لما يحدث بالنسبة إلى حُماض الدم البروبيوني propionic acidemia، باستثناء أنَّ الأطباء قد يُعطون المرضى مكملات فيتامين B12 بدلا من البيوتين. حُماض الدم البروبيوني عندما لا يعمل إنزيم مُحدَّد (نوع من البروتين) يُسمَّى كربوكسيلاز بروبيونيل التميم A، تتراكم مستويات ضارة من حمض البروبيونيك في الجسم. بالنسبة إلى معظم الرضَّع المصابين، تبدأ الأَعرَاض في الأيام أو الأسابيع الأولى التالية للولادة، وتنطوي على سوء التغذية والتقيؤ ومشاكل في التنفُّس وذلك بسبب تراكم الحمض في الدم (الحماض الاستقلابيّ metabolic acidosis)، وانخفاض سكَّر الدَّم (نقص سكَّر الدَّم)، وزيادة الأمونيا في الدَّم (فرط أمونيا الدم hyperammonemia).وقد تحدث اختلاجات أو غيبوبة،وقد تُحرِّض عوامل الشدَّة، مثل الصيام او الحمى أو العدوى، نوبةً.قد يعاني الأطفال الذين ينجون من هذا الاضطراب من مشاكل في الكلى وإعاقة ذهنية ومشاكل عصبية ومشاكل في القلب. يُشخِّصُ الأطباء حُماض الدم البروبيوني من خلال اختبارات للدم والبول للتحري عن المستويات المرتفعة من حمض البروبيونيك،ويجري تأكيد التَّشخيص من خلال قياس مستويات كربوكسيلاز بروبيونيل التميم A في كريات الدَّم البيضاء أو خلايا نسيج آخر أو من خلال اختبار جيني. لمُعالَجة حُماض الدم البروبيوني، يُعطي الأطباءُ الرضعَ إماهةً وتغذية (بما في ذلك جرعات مرتفعة من سكر العنب) عن طريق الوريد، ويُقللون من استهلاكهم للبروتين.إذا لم تكن هذه التدابير مفيدة، فقد يحتاج الأطباء إلى إزالة مواد من الدَّم عن طريق قثطار يجري إدخاله عبر جدار البطن إلى البطن (يُسمَّى غسل الكُلى الصِّفاقي)، أو باستخدام جهاز خارج الجسم لإزالة وتنقية الدَّم من الجسم (يُسمَّى غَسل الكُلى أو الديال الدموي).عندما يكبر الأطفال، يحتاجون إلى الاستمرار في القيود الغذائية وقد يحتاجون إلى أخذ مكملات الكارنيتين.يُعطي الأطباءُ الأطفالَ مُضادَّات حيوية غالبًا، وذلك لأنَّ البكتيريا الموجودة في أمعائهم يمكن أن تُسبِّبَ تراكم حمض البروبيونيك.ينبغي أن يكون لدى مزودي الرعاية خطة طوارئ مناسبة لكيفية التعامل مع نوبة مفاجئة، وذلك هذه الأخيرة قد تؤدي إلى تراكم المواد السامة في الدم وانخفاض سكر الدم (تُسمى أزمة استقلابية)،