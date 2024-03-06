لمحة عامَّة عن اضطراباتُ اِستِقلاب الأحماض الأمينية متفرعة السلسلة

تحدث اضطرابات استقلاب الأحماض الأمينية متفرعة السلسلة عندما لا يتم تفكيك الأحماض الأمينية مثل لوسين، وإيزولوسين، وفالين على نحو صحيح (استقلاب).وبالتالي تتراكم مع منتجاتها الثانوية السمِّية في الدم والبول وتُسبب أعراضًا متنوعة.تحدث الاضطرابات عندما يمرر الوالدان جينات معيبة تسبب هذه الاضطرابات إلى أطفالهما.

الأحماضُ الأمينية هي وحدات البناء للبروتينات وتقوم بالعديد من الوظائف في الجسم.يصنع الجسم بعضًا من الأحماض الأمينية التي يحتاجها، ويحصل على أخرى من الطعام.

يكون الأطفال الذين يعانون من اضطراب استقلاب الأحماض الأمينية متفرعة السلسلة غير قادرين على تفكيك (استقلاب) الأحماض الأمينية مثل الليوسين، والايزوليوسين، والفالسين بشكل كامل.تُسمَّى الأحماض الأمينية ذات السلسلة المتفرعة branched-chain amino acids "سلسلة مُتفرِّعة" بسبب بنيتها الكيميائية،

هناك أنواع مختلفة للاضطرابات الوراثيَّة،في اضطراب استقلاب الأحماض الأمينية متفرعة السلسلة يحمل كل من والدي الطفل المصاب نسخة من الجين غير الطبيعي.ونظرًا إلى أنَّه من الضروري وجود نسختين (متنحيتين) من الجين غير الطبيعي حتى يحدث الاضطراب عادةً، لا يكون لدى أي من الوالدين هذا الاضطراب.(انظر أيضًا لمحة عامة حول الاضطرابات الاستقلابيَّة الوراثية).

في معظم الولايات في الولايات المتحدة، يجري الكشف عن هذه الاضطرابات عند الولادة كجزء من فحوصات التحري الروتينية عند حديثي الولادة.

احمضاض الدم الإيزوفاليريكي، ومرض شراب القيقب في البول، واحمضاض الدم الميثيلمالونيكي، واحمضاض الدم البروبيونيكي هي عينة صغيرة من اضطرابات استقلاب الحمض الأميني الكثيرة.

احمِضَاض الدَّمِ الإيزوفاليريكي عندما لا يجري استقلاب الحمض الأميني اللوسين بشكل صحيح، تتراكم مستويات ضارة من حمض الإيزوفاليريك isovaleric في الجسم.بالنسبة إلى احمِضَاض الدَّمِ الإيزوفاليريكي isovaleric acidemia، لا يكون الإنزيم الضروري لتفكيك اللوسين، والذي يُسمَّى نازعة هيدروجين تميم الإنزيم A الإيزوفاليريل isovaleryl CoA dehydrogenase، موجودًا أو يكون لا يعمل بشكل صحيح.كما يُعرف احمِضَاض الدَّمِ الإيزوفاليريكي باسم متلازمة "القدم المتعرقة" أيضًا، وذلك لأنَّ حمض الإيزوفاليريك المتراكم يُعطي رائحة تُشبه العرق. هناك شكلان من احمِضَاض الدَّمِ الإيزوفاليريكي.يبدأ أحد الأشكال في الأيام القليلة الأولى من الحياة.تنطوي الأَعرَاض على سوء التغذية والتقيؤ ومشاكل في التنفُّس بسبب تراكم الحمض في الدم عند الرضع (الحماض الاستقلابيّ)، وانخفاض سكَّر الدَّم (نقص سكَّر الدَّم)، وزيادة الأمونيا في الدَّم (فرط أمونيا الدم).قد لا يجري صُنع كريات الدَّم في نِقي العَظم بالطريقة الطبيعية.يبدأ الشكل الآخر بعد عدة أشهر أو سنوات من الولادة.تكون الأعراض في هذا الشكل تأتي وتذهب ومشابهةً لأعراض الشكل الذي يبدأ في عمر مبكر أكثر ولكنها تكون أقل شدَّةً. يُشخِّص الأطباء احمِضَاض الدَّمِ الإيزوفاليريكي عن طريق اختبارات للدم والبول للتَّحرِّي عن المستويات المرتفعة من حمض الإيزوفاليريك. ولمُعالَجة هذا الاضطراب، يعطي الأطباء إماهةً وتغذية (بما في ذلك جرعات مرتفعة من سكر العنب sugar dextrose) عن طريق الوريد ومكملات الغليسين لمساعدة الجسم على التخلص من الحمض الزائد.إذا لم تُؤد هذه التدابير إلى فائدة، قد يحتاج الأطباء إلى أخذ كميات صغيرة من دم الرضيع (محقنة واحدة في كل مرة) واستبدالها بأحجام متساوية من دم طازج من متبرع (يُسمَّى تبديل الدم)، وإزالة المواد من الدَّم من خلال قثطار يجري إدخاله عبر جدار البطن إلى داخل البطن (يُسمَّى غسل الكُلى الصِّفاقي).يحتاج جميع الأشخاص إلى التقليل من استهلاكهم للوسين والاستمرار في أخذ مكملات الغليسين وحمض أميني آخر يسمى الكارنيتين carnitine، ويكون المآل ممتازًا مع المُعالَجة.

داءُ بَول شَرابِ القَيقَب يكون الأطفالُ من مرضى داء بَولِ شَرابِ القَيقَب غير قادرين على استقلاب الأحماض الأمينية لوسين، وإيزولوسين، وفالين.وتتراكم المنتجات الثانوية لهذه الأحماض الأمينية وتُسبب تغيُّرات عصبية، بما في ذلك الاختلاجات والإعاقة الفكرية.كما تجعل هذه المنتجات الثانوية سوائلَ ومواد الجسم، مثل البول والعرق والصملاخ، برائحةٍ تُشبه شراب القيقب أيضًا.يعدّ هذا المرض أكثر شُيُوعًا بين عائلات طائفة المينونايت المسيحية Mennonite families، وهناك أشكال عديدة له،وبالنسبة إلى أكثر اشكاله شدَّةً، يُعاني الرضع من التقيُّؤ والخُمول ومن ثمَّ تحدث لهم مشاكل عصبية بما فيها الاختلاجات والغيبوبة، وذلك في أثناء الأيام الأولى من الحياة، ويُمكن ان يقضون نحبهم خلال أيام إلى أسابيع إذا لم تجر معالجتهم.بالنسبة إلى الأشكال الأخفّ، يبدو الأطفال طبيعيين في البداية، ولكن عندما تحدث شدة، كما هي الحال في أثناء العدوى، أو الجراحة، أو أنواع أخرى من الشدة البدنية، فيمكن أن يحدث التقيؤ، والترنّح في أثناء المشي، والتَّخليط الذهنِي، والغيبوبة. لتشخيص داء بول شراب القيقب، يتحرى الأطباء عن ارتفاع مستويات الأحماض الأمينية في الدَّم أيضًا.يجري تأكيد التَّشخيص من خلال الاختبارات الجينية. يُعالج الأطباء الرضَّعَ الذين لديهم شكل شديد من المرض من خلال التقليل من النظام الغذائي بشكل صارم وأحيانًا عن طريق إزالة مواد من الدَّم باستخدام قثطار يجري إدخاله عبر جدار البطن إلى داخل البطن (يُسمَّى غسل الكُلى الصِّفاقي)، أو عن طريق استخدام جهاز خارج الجسم لإزالة وتنقية الدم من الجسم (يُسمى غَسل الكُلى أو الديال الدموي).كما يُعطي الأطباء المرضى إماهةً وتغذية من خلال وريد أيضًا. يستفيد بعض الأطفال الذين لديهم أشكال خفيفة للمرض من مكملات فيتامين B1 (الثيامين)بعد أن يجري ضبط المرض، ينبغي أن يستهلك الأطفال دائمًا نظامًا غذائيًا اصطناعيًا خاصًا يحتوي على كميات قليلة من الُّلوسين والإيزولوسين والفالين. ينبغي أن يكون لدى مزودي الرعاية خطة طوارئ مناسبة لكيفية التعامل مع نوبة مفاجئة، وذلك هذه الأخيرة قد تؤدي إلى تراكم المواد السامة في الدم وانخفاض سكر الدم (تُسمى أزمة استقلابية)،وفي معظم الأحيان تُحرِّضُ حالات العدوى الشائعة النوباتَ المفاجئة. يُؤدِّي زرع الكبد إلى الشفاء من هذا المرض.

احمِضَاض الدم الميثيلمالونيكي عندما لا يعمل أحد الإنزيمات (نوع من البروتين) يُسمَّى ميثيلمالونيل موتاز التميم A، تتراكم مستويات ضارة من حمض الميثيل الونيكي في الجسم.يكون هذا الإنزيم ضروريًا لتفكيك أحماض أمينية معينة مثل إيزولوسين وفالين بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى.كما قد ينجم احمِضَاض الدم الميثيلمالونيكي عن عوز الفيتامين B12 (كوبالامين) أيضًا. يكون العُمر الذي تبدأ فيه الأعراض والأعراض ذاتها والمُعالجة مشابهًا لما يحدث بالنسبة إلى حُماض الدم البروبيوني propionic acidemia، باستثناء أنَّ الأطباء قد يُعطون المرضى مكملات فيتامين B12 بدلا من البيوتين.

احمضاض الدم البروبيوني عندما لا يعمل أحد الإنزيمات (نوع من البروتين) يُسمَّى كربوكسيلاز بروبيونيل التميم A، تتراكم مستويات ضارة من حمض البروبيونيك في الجسم.يكون هذا الإنزيم ضروريًا لتفكيك أحماض أمينية معينة مثل إيزولوسين وفالين بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى. بالنسبة إلى معظم الرضَّع المصابين، تبدأ الأَعرَاض في الأيام أو الأسابيع الأولى التالية للولادة، وتنطوي على سوء التغذية والتقيؤ ومشاكل في التنفُّس وذلك بسبب تراكم الحمض في الدم (الحماض الاستقلابيّ metabolic acidosis)، وانخفاض سكَّر الدَّم (نقص سكَّر الدَّم)، وزيادة الأمونيا في الدَّم (فرط أمونيا الدم hyperammonemia).وقد تحدث اختلاجات أو غيبوبة،وقد تُحرِّض عوامل الشدَّة، مثل الصيام او الحمى أو العدوى، نوبةً.قد يعاني الأطفال الذين ينجون من هذا الاضطراب من مشاكل في الكلى وإعاقة ذهنية ومشاكل عصبية ومشاكل في القلب. يُشخِّصُ الأطباء حُماض الدم البروبيوني من خلال اختبارات للدم والبول للتحري عن المستويات المرتفعة من حمض البروبيونيك.ويجري تأكيد التَّشخيص من خلال قياس مستويات كربوكسيلاز بروبيونيل التميم A في كريات الدَّم البيضاء أو خلايا نسيج آخر أو من خلال اختبار جيني. لمُعالَجة حُماض الدم البروبيوني، يُعطي الأطباءُ الرضعَ إماهةً وتغذية (بما في ذلك جرعات مرتفعة من سكر العنب) عن طريق الوريد، ويُقللون من استهلاكهم للبروتين.إذا لم تكن هذه التدابير مفيدة، فقد يحتاج الأطباء إلى إزالة مواد من دم الرضيع عن طريق قثطار يجري إدخاله عبر جدار البطن إلى البطن (يُسمَّى غسل الكُلى الصِّفاقي)، أو باستخدام جهاز خارج الجسم لإزالة وتنقية الدَّم من الجسم (يُسمَّى غَسل الكُلى أو الديال الدموي).عندما يكبر الأطفال، يحتاجون إلى الاستمرار في القيود الغذائية وقد يحتاجون إلى أخذ مكملات الكارنيتين.يُعطي الأطباءُ الأطفالَ مُضادَّات حيوية غالبًا، وذلك لأنَّ البكتيريا الموجودة في أمعائهم يمكن أن تُسبِّبَ تراكم حمض البروبيونيك. ينبغي أن يكون لدى مزودي الرعاية خطة طوارئ مناسبة لكيفية التعامل مع نوبة مفاجئة، وذلك هذه الأخيرة قد تؤدي إلى تراكم المواد السامة في الدم وانخفاض سكر الدم (تُسمى أزمة استقلابية)،