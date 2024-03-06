اضطرابات أكسدة الحمض الدهنيّ

اضطراباتُ أكسدة الحمض الدهنيّ هِيَ اضطرابات في استقلاب الشحوم تنجُم عن نقص أو عوز في الإنزيمات التي يحتاج الجسم إليها لتفكيك الدهون، ممّا يؤدي إلى تأخر النماء الذهني والبدنيّ.تحدث اضطرابات أكسدة الحمض الدهني عندما يُمرر الوالدان الجينات المعيبة التي تسبب هذه الاضطرابات لأطفالهما.

هناك أنواع مختلفة للاضطرابات الوراثيَّة،وبالنسبة إلى اضطرابات أكسدة الحمض الدهني، يحمل كل من والدي الطفل المصاب نسخة من الجين غير الطبيعي.ونظرًا إلى أنَّه من الضروري وجود نسختين (متنحيتين) من الجين غير الطبيعي حتى يحدث الاضطراب عادةً، لا يكون لدى أي من الوالدين هذا الاضطراب.(انظر أيضًا لمحة عامة حول الاضطرابات الاستقلابيَّة الوراثية).

الدهون (الشحوم) هِيَ مصدر مهمّ للطاقة للجسم،ويجري تفكيك مخزون الجسم من الدهون وإعادة تجميعه بشكل مستمر من أجل الموازنة بين احتياجات الجسم من الطاقة والطعام المتوفِّر.تساعد إنزيماتٌ عديدة على تفكيك الدهون بحيث قد يجري تحويلها إلى طاقة،

وبالنسبة إلى الأطفال المصابين بأحد اضطرابات تأكسد الحموض الدسمة، تكون الإنزيمات التي يحتاج الجسم إليها لتفكيك الدهون مفقودةً أو فيها عوز.تُؤدي قلة هذه الإنزيمات إلى عوز الجسم للطاقة وتسمح بتراكم المُنتَجات التي جرى تفكيكها، مثل أسيل تميم الإنزيم أ acyl-CoA.يكون الإنزيم الأكثر شيوعًا لحدوث عوز فيه هو نازِعَة هيدرُوجين تميم الإنزيم أ ذي السِلسِلَة المتوسطة (MCAD).وتنطوي حالات عوز الإنزيمات الأخرى على عوز نازِعَة هيدرُوجين تميم الإنزيم A ذي السِلسِلَة القصيرة (SCAD)، وعوز نازِعَة 3-هيدرُوجين تميم الإنزيم A ذي السِلسِلَة الطويلة (LCHAD) وعوز نازِعَة هيدرُوجين تميم الإنزيم A ذي السِلسِلَة الطويلة جدًا (VLCAD) وحُماض الدَّم الغلوتاريكي من النوع الثاني II، وعوز البروتين ثلاثي الوظائف المتقدري.تبدأ معظم هذه الاضطرابات في مرحلة مبكرة من حياة الرضيع،

وتختلف معالجة اضطرابات أكسدة الحمض الدهني استنادًا إلى نوع المواد الدهنية التي تتراكم في الدم والنسجِ.

عوز نازِعَة هيدرُوجين تميم الإِنزيمِ أ ذي السِلسِلَة المتوسطة (MCADD) يُعد هذا العوز أحد أكثر الاضطرابات الوراثية للاستقلاب شيوعًا، خُصوصًا عند الأشخاص الذين ينحدرون من شمال أوروبا. وتظهر أعراض عوز نازِعَة هيدرُوجين تميم الإِنزيمِ A ذي السِلسِلَة المتوسطة من بعد عمر 2 إلى 3 أشهر عادةً.يكون الأطفالُ أكثر ميلاً لأن تظهر لديهم أعراض إذا لم يتناولوا الطعام لفترة من الزمن (الأمر الذي يستنزِفُ مصادر الطاقة الأخرى)، أو كانت لديهم حاجة كبيرة إلى السعرات الحرارية بسبب ممارسة التمارين أو المرض.ينخفض مستوى السكر (الغلوكوز) في الدَّم بشكل ملحوظ (نقص سكر الدم hypoglycemia)، ممَّا يَتسبَّب في التَّخليط الذهنِي أو الغيبوبة،ويصبح الأطفال ضعفاء، وقد يتقيؤون أو تحدث لهم اختلاجات،ومع مرور الزمن، يتأخَّر النماء الذهني والبدني ويتضخم الكبد، ويحدث ضعف في عضلة القلب وعدم انتظام في ضرباته.وقد يحدث الموت المفاجئ. تتطلب جميع الولايات الأمريكية أن يخضع جميع المواليد الجديد إلى التحري عن عوز نازِعَة هيدرُوجين تميم الإِنزيمِ A ذي السِلسِلَة المتوسطة من خلال اختبار دم.كما يمكن إجراء اختبارات للبول والنسج الأخرى أيضًا،ويمكن إجراء اختبار الحمض النووي DNA لتأكيد التشخيص. تنطوي المعالجة الفورية لنوبة عوز نازِعَة هيدرُوجين تميم الإِنزيمِ A ذي السِلسِلَة المتوسطة على إعطاء الدِّكستروز عن طريق الوريد.وبالنسبة إلى المعالجة على المدى الطويل، ينبغي على الأطفال تناول الطعام لأكثر من مرَّة وعدم إغفال وجبات الطعام واتباع نظام غذائي غنيّ بالكربوهيدرات وقليل الدهون.قد تكون مكمّلات الحمض الأميني الكارنتين (carnitine) مفيدةً،قد تكون هناك حاجة إلى إعطاء نشا الذرة في الليل للوقاية من حصول انخفاض شديد لمستويات الغلوكوز في الدَّم. وتكون النتيجة على المدى الطويل جيدةً بشكلٍ عام.

عوز نازعة هيدروجين 3-هيدروكسي أسيل تميم الإنزيم أ ذي السلسلة الطويلة (LCHAD) هذا العوز هو ثاني أكثر اضطرابات أكسدة الحمض الدهني شيوعًا،وهو يُسبِّبُ أعراضًا تُشبه الأعراض الناجمة عوز نازِعَة هيدرُوجين تميم الإنزيم A ذي السِلسِلَة المتوسطة.كما قد يُعاني المرضى من ضعفٍ مستفحل في بنى ووظائف الجدران العضلية لحجيرات القلب أيضًا (اعتلال عضلة القلب cardiomyopathy)، ومن ضرر في أعصاب اليدين والقدمين وخلل في وظائف الكبد.عندما يُجهد الأطفال أنفسهم، كما هي الحال عند ممارسة التمارين، قد يتخرَّب النسيج العضلي (انحلال الرُّبيدات rhabdomyolysis)، وقد تُطلق العضلات المتضررة بروتين الميوغلوبين myoglobin الذي يجعل البول بلون بنِّي أو مدمَّى (بيلة الميوغلوبين myoglobinuria). بالنسبة إلى المرأة التي يكون لدى جنينها عوز نازعة هيدروجين 3-هيدروكسي أسيل تميم الإنزيم A ذي السلسلة الطويلة LCHAD، غالبًا ما يكون لديها انحلال الدَّم hemolysis (تفكك كريات الدم الحمراء)، ومستويات مرتفعة من إنزيمات الكبد (مما يُشير إلى ضرر في الكبد)، وانخفاض في تعداد الصفيحات (يُسمى هذا الانخفاض متلازمة الانحلالية مع ارتفاع أنزيمات الكبد وانخفاض تعداد الصفيحات HELLP syndrome) في أثناء الحمل. يُشخِّصُ الأطبَّاء عوز نازعة هيدروجين 3-هيدروكسي أسيل تميم الإنزيم A ذي السلسلة الطويلة عن طريق اختبار الدَّم حول أحماض معيَّنة.ويُجرون اختبارات لخلايا الجلد للتَّحرِّي عن مستويات أنزيمات معيَّنة.كما يتوفر أيضًا اختبار جيني يُستخدم لتحديد ما إذا كان الزوجان يواجهان زيادةً في خطر إنجاب طفل مُصاب باضطراب جيني وراثي.تتطلب جميع الولايات الأمريكية أن يخضع جميع المواليد الجديد إلى التحري عن عَوز نازِعَة هيدرُوجين تميم الإنزيم A ذي السِلسِلَة الطويلة من خلال اختبار دم. تنطوي المعالجة الفورية لنوبة عوز نازعة هيدروجين 3-هيدروكسي أسيل تميم الإنزيم A ذي السلسلة الطويلة على الإماهة وإعطاء الغلوكوز وريديًا والراحة في الفراش ومكملات الحمض الأميني الكارنيتين.وبالنسبة إلى المعالجة على المدى الطويل، ينبغي على الأطفال تناول الطعام لأكثر من مرَّة وتجنُّب التمارين الشاقَّة واتباع نظام غذائي غنيّ بالكربوهيدرات،كما قد يُعطون مكملات ثلاثيات الغليسيريد أيضًا.

عوز نازِعَة هيدرُوجين أسيل تميم الإِنزيمِ أ ذي السِلسِلَة الطويلة جدًا (VLCAD) يُشبه هذا العوز عوز نازعة هيدروجين 3-هيدروكسي أسيل تميم الإنزيم A ذي السلسلة الطويلة LCHAD، ولكن يُعاني الأشخاص من اعتلال عضلة القلب الشديد عادةً.

احمضاض الدَّم الغلوتاريكي من النَّوع الثاني يكون لدى الأطفال الذين لديهم هذا الاضطراب انخفاض في سكَّر الدَّم عندما تكون المعدة فارغةً (يُسمَّى نقص سكَّر الدَّم الصيامي)، وتراكم شديد للحمض في الدَّم (الحماض الاستقلابيّ metabolic acidosis)، وزيادة الأمونيا في الدَّم (فرط أمونيا الدم hyperammonemia). يُشخِّص الأطباء احمضاض الدَّم الغلوتاريكي من النَّوع الثاني عن طريق تحليل الدَّم للبحث عن تراكم أحماض مُعيَّنة.كما تتوفر اختبارات جينية أيضًا. تُشبه مُعالجة احمضاض الدَّم الغلوتاريكي من النَّوع الثاني معالجة عوز نازِعَة هيدرُوجين تميم الإنزيم A ذي السِلسِلَة المتوسطة MCAD، باستثناء أنَّ الأطباء قد يُعطون مُكمِّلات الريبوفلافين (فيتامين B2) لبعض الأشخاص.