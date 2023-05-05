زيارات الرعاية الصحية الوقائية للأطفال الرضع

ينبغي القيام بزيارات دورية للطفل الرضيع إلى الطبيب، وخاصةً في السنة الأولى من حياته.عادةً ما يبدأ تقديم الرعاية الصحية الوقائية للطفل الرضيع (تُسمى أيضًا الزيارات التفقدية للطفل السليم) في غضون أيام بعد الولادة، أو بعمر أسبوعين، ومن ثم في أعمار 1، 2، 4، 6، 9 أشهر.يستخدم الطبيب دليلاً إرشاديًا عُمريًا خاصًا لمراقبة نمو الرضيع وتطوره، ويوجه الأسئلة لذوي الطفل حول الأهداف النمائية المختلفة (انظر الجدول المعالم النمائية منذ الولادة وحتى عمر 12 شَهرًا).تُجرى الاختبارات في بعض الأحيان، كما يُعطى الطفل لقاحات ضد العديد من الأمراض (انظر جدول تطعيم مرحلة الطفولة).
كما تسمح الزيارات الدورية للطبيب بتثقيف الأهل حول نوم الطفل، وغذائه، وسلوكياته، وإجراءات الأمان، والرياضة، والعادات الصحية الجيدة.بالإضافة إلى ذلك، يوضح الطبيب للأهل تغيرات النمو المتوقعة حتى الزيارة القادمة.
الفحص السريري
يقيس الطبيب طول وارتفاع، ووزن، ومحيط رأس الطفل في كل زيارة.يتحرى الطبيب أية شذوذات أو اضطرابات عند الطفل، بما في ذلك العيوب الولادية أو الأمراض الوراثية.
يقوم الطبيب بفحص العينين واختبار الرؤية.غالبًا ما يحتاج الأطفال الذين وُلدوا في عمرٍ مبكرٍ جدًا (قبل إكمال عمر 32 أسبوعًا داخل الرحم) إلى عناية خاصة، وإجراء فحوص عينية متكررة من قبل اختصاصي طب العيون، وذلك لتحري الإصابة باعتلال الشبكية عند الأطفال الخدج، والذي يحدث عند ولادة الجنين قبل تطور الأوعية الدموية في العين بشكل كامل، وقد يُفضي إلى العمى، وإلى حدوث أخطار الإنكسار التي تؤدي إلى تشوش الرؤية.تكون هذه الاضطرابات أكثر شيوعًا بين الأطفال الذين ولدوا بشكل باكر جدًا.
يقوم الطبيب بتحري ورك الطفل لتحري أية علامات على انزياح أو رخاوة في مفصل الورك (خلل تنسج الورك التطوري).يفحص الطبيب أيضًا فم الطفل وأسنانه (إن كانت موجودة)، ويتحرى أية نخور أو مشاكل في الفم (مثل السلاق thrush، وهو عدوى خمائر شائعة عند الأطفال الرضع).
كما يقوم الطبيب أيضًا بفحص القلب، والرئتين، والبطن، والذراعين، والساقين، والأعضاء التناسلية.
التحرّي والاستقصاء
تُجرى اختبارات التحري لتقييم ما إذا كان الطفل يواجه خطرًا مرتفعًا للإصابة بأمراض معينة.
تُجرى اختبارات الدم لتحري فقر الدم، أو فقر الدم المنجلي، والتعرض لمادة الرصاص.
كما تُجرى اختبارات السمع بعد فترة وجيزة من ولادة الطفل لمعرفة ما إذا كان يُعاني من مشكلة سمعية أو نقص في السمع(انظر اختبارات التحري عند حديثي الولادة)، ويُكرر الاختبار لاحقًا في حال الاشتباه بوجود مشكلة في تطور السمع لدى الطفل (انظر أيضًا ضعفُ السمع عندَ الأطفال).
يجري تحري عوامل خطر الإصابة بالسل عند الرُّضَّع من خلال الإجابة عن استبيان في أثناء جميع الزيارات التفقدية للطفل السليم، والتي تبدأ عادةً في عمر الرضاعة.تتضمن عوامل الخطر كلاً من التعرض للسل، والولادة في مناطق العالم التي ينتشر فيها السل أو السفر إلى تلك المناطق (جميع البلدان ما عدا الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلاندا، وغرب وشمال أوروبا)، وإصابة أحد أفراد الأسرة بالسل، وكون أحد الأبوين أو كليهما أو الأقارب المقربين من المهاجرين حديثًا من مناطق تشيع فيها الإصابة بالسل، أو من الذين خرجوا من السجن مؤخرًا.عادةً ما تُجرى اختبارات تحرّي الإصابة بالسل عند الأشخاص الذين لديهم عوامل الخطر تلك.
الأمان
في أثناء هذه الزيارات، يرشد الطبيب الأهل إلى إجراءات الأمان المناسبة الواجب اتخاذها مع الطفل.
تنطبق إرشادات السلامة التالية على الأطفال الرضع اعتبارًا من سن الولادة وحتى سن 12 شهرًا:
استعمال كرسي سيارة ذو اتجاه خلفي ووضعه في الصف الخلفي من مقاعد السيارة.
ضبط سخان المياه على درجة حرارة 49 مئوية أو أقل.
وقاية الطفل من السقوط من على طاولة تبديل الحفاضات أو من على السلالم.
وضع الطفل الرضيع على ظهوره للنوم على مرتبة قاسية، ومسطحة في كل مرة ينام فيها، وعدم مشاركته في السرير، وعدم وضع وسائد، أو وسادات ممتصة للصدمات، أو ملاءات غير مثبتة بإحكام على السرير، أو حيوانات محشوة أو ألعاب أخرى، أو أغطية فضفاضة، أو ألحفة، أو بطانيات ثقيلة أو فضفاضة في المهد.(انظر أيضًا الشريط الجانبي آمن للنوم: الحدّ من خطر حدوث متلازمة موت الرضيع المفاجئ.)
عدم تقديم أغذية أو أجسام للطفل يمكن أن يختنق بها أو يستنشقها.
تجنب استخدام الأجهزة المساعدة على المشي.
تركيب أقفال أمان على الخزائن ومقابس الكهرباء.
مراقبة الطفل جيدًا في أثناء وجوده في الحمام أو بالقرب من المسابح أو أي مسطح مائي أو عندما يبدأ بتعلم المشي.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، المركز الوطني للوقاية من الإصابة والسيطرة عليها (Transportation Safety Resources).هذه التوجيهات صادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، وقد تختلف اللوائح في بلدان أخرى.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، المركز الوطني للوقاية من الإصابة والسيطرة عليها (Transportation Safety Resources).هذه التوجيهات صادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، وقد تختلف اللوائح في بلدان أخرى.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، المركز الوطني للوقاية من الإصابة والسيطرة عليها (Transportation Safety Resources).هذه التوجيهات صادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، وقد تختلف اللوائح في بلدان أخرى.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، المركز الوطني للوقاية من الإصابة والسيطرة عليها (Transportation Safety Resources).هذه التوجيهات صادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، وقد تختلف اللوائح في بلدان أخرى.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، المركز الوطني للوقاية من الإصابة والسيطرة عليها (Transportation Safety Resources).هذه التوجيهات صادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، وقد تختلف اللوائح في بلدان أخرى.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، المركز الوطني للوقاية من الإصابة والسيطرة عليها (Transportation Safety Resources).هذه التوجيهات صادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، وقد تختلف اللوائح في بلدان أخرى.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، المركز الوطني للوقاية من الإصابة والسيطرة عليها (Transportation Safety Resources).هذه التوجيهات صادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، وقد تختلف اللوائح في بلدان أخرى.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، المركز الوطني للوقاية من الإصابة والسيطرة عليها (Transportation Safety Resources).هذه التوجيهات صادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، وقد تختلف اللوائح في بلدان أخرى.
التغذية وممارسة التمارين الرياضية
بالنسبة للأطفال الرضع، تٌُقدم توصيات التغذية بناءً على عمر الطفل.يمكن للطبيب أن يشرح للأهل فوائد الإرضاع الطبيعي بمقابل الرضاعة الاصطناعية، ويقدم لهم بعض النصائح حول تقديم الأغذية الصلبة للطفل .
ينبغي على الأهل توفير بيئة آمنة للطفل يمكنه التجول فيها واستكشافها بحرية.ينبغي تشجيع الطفل على اللعب خارج المنزل منذ سنوات الرضاعة.
يمكن لوقت الشاشة (على سبيل المثال، مشاهدة التلفزيون، واللعب بألعاب الفيديو، واستعمال الهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة المحمولة، ووقت الكمبيوتر لهدف غير تعليمي) أن يؤدي إلى الخمول والبدانة.ينبغي البدء بتحديد الوقت الذي يقضيه الطفل في استخدام الأجهزة المزودة بشاشات منذ الولادة والاستمرار بذلك في أثناء المراهقة.