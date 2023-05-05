زيارات الرعاية الصحية الوقائية للأطفال الرضع

يقيس الطبيب طول وارتفاع، ووزن، ومحيط رأس الطفل في كل زيارة.يتحرى الطبيب أية شذوذات أو اضطرابات عند الطفل، بما في ذلك العيوب الولادية أو الأمراض الوراثية.

يقوم الطبيب بفحص العينين واختبار الرؤية.غالبًا ما يحتاج الأطفال الذين وُلدوا في عمرٍ مبكرٍ جدًا (قبل إكمال عمر 32 أسبوعًا داخل الرحم) إلى عناية خاصة، وإجراء فحوص عينية متكررة من قبل اختصاصي طب العيون، وذلك لتحري الإصابة باعتلال الشبكية عند الأطفال الخدج، والذي يحدث عند ولادة الجنين قبل تطور الأوعية الدموية في العين بشكل كامل، وقد يُفضي إلى العمى، وإلى حدوث أخطار الإنكسار التي تؤدي إلى تشوش الرؤية.تكون هذه الاضطرابات أكثر شيوعًا بين الأطفال الذين ولدوا بشكل باكر جدًا.

يقوم الطبيب بتحري ورك الطفل لتحري أية علامات على انزياح أو رخاوة في مفصل الورك (خلل تنسج الورك التطوري).يفحص الطبيب أيضًا فم الطفل وأسنانه (إن كانت موجودة)، ويتحرى أية نخور أو مشاكل في الفم (مثل السلاق thrush، وهو عدوى خمائر شائعة عند الأطفال الرضع).

كما يقوم الطبيب أيضًا بفحص القلب، والرئتين، والبطن، والذراعين، والساقين، والأعضاء التناسلية.