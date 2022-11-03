القيء عند الرُّضَّع والأطفال

يجب أن يحصل الأطفال الذين لديهم علاماتٌ تحذيريَّة على تقييم الطبيب مباشرةً، وكذلك بالنسبة للأطفال حديثي الولادة والأطفال الذين حدث عندهم قيءٌ مُدمَّى يشبه حُبيبات القهوة أو ذو لونٍ أخضرَ فاتحًا؛ والأطفال الذين تعرَّضوا لإصابةٍ حديثةٍ في الرَّأس (في غضون أسبوع).إذا بدا الانزعاج على الأطفال حتى عند عدم حدوث القيء مع استمرار انزعاجهم لأكثر من بضع ساعات، فمن المحتمل أن يتمَّ تقييمهم من قِبَل الطبيب.

أمَّا بالنسبة للأطفال الآخرين، فإنَّ علامات التَّجفاف ولا سيَّما تراجع التَّبوُّل وكمية السَّوائل التي يشربونها تساعد على تحديد مدى سرعة الحصول على تقييم الطبيب.وتختلف الحاجة المُلحَّة إلى حدٍّ ما باختلاف العمر وذلك لأنَّ الرُّضَّع والأطفال الصِّغار قد يُصابوا بالتَّجفاف بسرعةٍ أكبرَ من الأطفال الأكبر سِنًّا.وبشكلٍ عام، يجب أن يحصلَ الرُّضَّع والأطفال الصغار الذين لم يتبوَّلوا لأكثر من 8 ساعات أو الذين لم يرغبوا في الشرب لأكثر من 8 ساعات على تقييم الطبيب.

يجب الاتصال بالطبيب إذا حدث عند الأطفال أكثر من 6- 8 نوباتٍ من القيء أو إذا استمرَّ القيء لأكثر من 24 - 48 ساعة أو إذا ظهرت أعراضٌ أخرى (مثل السعال أو الحُمَّى أو الطَّفح الجلدي).

ومن النَّادر أن يحتاج الأطفال الذين اقتصرت معاناتهم على عددٍ قليلٍ من نوبات القيء (مع أو بدون الإسهال) أوالذين يشربون كميَّةً قليلةً من السوائل أو الذين لا يبدو أنهم مصابون بمرضٍ شديدٍ؛ إلى مراجعة الطبيب.