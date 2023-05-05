اضطراب المُعارِض المتحدِّي oppositional defiant disorder هُوَ نموذج متكرر من السلوك الذي ينطوي على السلبية والتحدِّي والتمرُّد، ويكون موجهاً نحو رموز للسلطة غالبًا.

يكون الأطفال الذين لديهم هذا الاضطراب عنيدين وصعبين ومتمردين ومهتاجين من دون أن يكونوا عدوانيين بشكلٍ بدنيّ، أو يقومون فعلياً بانتهاك حقوق الآخرين.يعتقد الأطباء أحيانًا أنَّ اضطراب المُعارِض المتحدِّي هُوَ شكل خفيف من أشكال اضطراب التصرُّف،ولكن هناك اختلافات ملحوظة بين هذين الاضطرابين؛حيثُ يبدو أن الأطفال الذين يعانون من اضطراب التصرُّف يفتقرون إلى الضمير، وذلك على العكس من الأطفال الذين يعانون من اضطراب المُعارِض المتحدِّي، ويقومون بشكلٍ متكرر بانتهاك حقوق الآخرين، وأحيانًا من دُون وجود علامة للهيجان.

يُظهرُ العديد من الأطفال دون سنّ المدرسة وفي بداية المراهقة سلُوكيات مُعارضة أحيانًا، ولكن يَجرِي تشخيص اضطراب المُعارِض المتحدِّي فقط إذا استمرت السُّلُوكيات لمدة 6 أشهر أو أكثر وكانت خطيرةً بما فيه الكفاية للتأثير في الأداء الاجتماعي أو الأكاديمي.

لا يُعرَف السبب في اضطراب المُعارِض المتحدِّي،وربما يكون أكثر شُيُوعًا عندَ أطفال العائلات التي تدور بين البالغين فيها نقاشات حادَّة.يُشيرُ هذا الاضطراب إلى مشاكل كامِنَة قد تحتاجُ إلى المزيدِ من الاستقصاء والمُعالَجة.

أعراض اضطراب المُعارِض المتحدِّي تبدأ أعرَاض اضطراب المُعارِض المتحدِّي في الفترة الزمنية بين مرحلة ما قبل المدرسة إلى مرحلة الدراسة المتوسِّطة غالبًا، وتنطوي السُّلُوكيات النموذجيَّة لهؤلاء الأطفال على الآتي: الجدال مع البالغين

سهُولة الغضب وفي معظم الأحيان

تحدي القواعد والتعليمات بنشاط

إزعاج الآخرين بشكلٍ متعمِّد

إلقاء اللوم على الآخرين بسبب أخطاء ارتكبوها بأنفسهم

حالة من الغضب والامتِعاض وسهولة التعرُّض إلى الإزعاج

حالة من الحقد والميل إلى الانتقام يعلم هؤلاء الأطفال الفرقَ بين الصواب والخطأ ويشعرون بالذنب إذا فعلوا أي شيء خاطئ بشكلٍ خطير،ويفتقد الكثير منهم إلى المهارات الاجتماعيَّة.

تشخيص اضطراب المُعارِض المتحدِّي زيارة عيادة طبيب أو اختصاصي الصحة السلُوكية

وصف سلوك الطفل (من قبل أحد الوالدين أو المعلم على سبيل المثال) يقومُ الأطباء بتشخيص اضطراب المُعارِض المتحدِّي استِنادًا إلى الأعراض والسلوك عندَ الطفل، وينبغي أن تكون هذه الأعراض والسلوك موجودةً لستَّة أشهُر على الأقل وأن تكون خطيرةً بما يكفي للتأثير في قُدرة الطفل على الأداء. عندما يشتبه الأطباء باضطراب المُعارِض المتحدِّي، يقومون بتقييم جميع الأطفال بشكلٍ دقيقٍ للتحري عن علامات الاكتئاب، مثل اضطرابات النوم أو الشهيَّة بالإضافة إلى القلق.بالنسبة إلى الأطفال، يُمكن أن يُسبب الاكتئاب واضطرابات القلق بعضًا من نفس الأَعرَاض التي يسببها اضطراب المُعارِض المتحدِّي،فعلى سبيل المثال، يكون أحيانًا العرض الرئيسيّ للاكتئاب هُوَ الهيجان، ويُمكن أن يُؤدِّي القلق الشديد إلى أن يقوم الأطفال الذين يُعانون من اضطراب القلق بالتمرُّد أو التصرُّف بتحدٍّ.ينبغي على الأطباء التفريق بين هذه الاضطرابات واضطراب المُعارِض المتحدِّي، وذلك استِنادًا إلى الأعراض الأخرى التي يُسببها الاضطراب غالبًا. كما ينبغي عليهم أيضًا التفريق بين اضطراب المُعارِض المتحدِّي واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط غير المُعالَج، والذي يُمكن أن يُسبب أعراضًا مشابهةً أيضًا.تخفُّ هذه الأعراض غالبًا عندما تجري مُعالَجة اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط بشكلٍ مناسِب.