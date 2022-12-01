مُتلازمات إيلرز دانلوس

قد تُغيِّرُ متلازمات إيلرز دانلوس من استجابة الجسم للإصَابات،فقد تؤدي الإصابات البسيطة إلى جُروحٍ فجويَّة gaping،وعلى الرغم من أنَّ هذه الجروحَ لا تنزف بغزارة عادةً، إلا أنَّها تترك ندبات عريضة.

وتحدُث حالات من الالتواء والخلع بشكلٍ مُتكرِّرٍ،

يكون الصدر مشوهًا عند بعض الأشخاص، أو يحدث حُداب مع انحناء غير طبيعيّ في العمود الفقري (الجَنف الحُدابيّ kyphoscoliosis)، أو حَنف القَدم.

تكُون القَدم مُسطَّحةً عِند معظَم البالغين،

يُمكن أن تتبارز الأمعاءُ عبر جِدار البطن (فتق)، كما يُمكن أن تحدُث تجيُّبات خارجية outpouchings غير طبيعية (رُتوج) في المِعَى.وفي حالاتٍ نادرةٍ، يحدث نزف أو تمزق في معى هشّ (ثقوب، انظر انثقاب السبيل الهضمي).

وفي بعض الأحيان، يُؤدِّي النسيج الضعيف في صمام القلب إلى أن يحدث تسرُّب في هذا الصمام.

إذا كانت المرأة الحامل تُعاني من إحدى متلازمات إيلرز دانلوس، قد تلِدُ خديجًا.تزيد الأنسجة الهشَّة عند الأم من خطر تمزق الرحم في أثناء المخاض.قد يؤدي ضعف التئام الجلد إلى جعل بضع الفرج أو الولادة القيصرية أمرًا صعبًا.وإذا كان الجنين مصابًا بإحدى متلازمات إيلرز-دانلوس، فقد يتمزَّق الكيس الأمنيوسيّ مُبكرًا (تمزُّق مُبكِّر للأغشية).يُمكن أن يحدث نزف غزير قبل الولادة، وفي أثنائها، وبعدها عند الأم أو صغيرها إذا كانا يُعانيان من إحدى متلازمات إيلرز-دانلوس.