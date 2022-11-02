الحُدَاب kyphosis

الحدابُ هو تقوّس غير طبيعي في العمود الفقري يُؤدي إلى تقوُّس الظهر،
(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات العظام عندَ الأطفال).
ينحني الجزءُ العلوي من الظهر إلى الأمام بعض الشيء عادةً،وتكون درجة الانحناء كبيرةً عندَ بعض الأطفال.قد يكون الانحناءُ الشديد:
مرنًا
ثابتاً (هيكليًا)
بالنسبة إلى الحُداب المرن، يستطيع الأطفالُ تقويم العمود الفقري عن طريق شدّ العضلات، وتكون عظام الظهر (الفقرات) طبيعية.والسببُ غير معروف.قد تكون تمارينُ تقوية العضلات مفيدةً، ولكن لا حاجة إلى معالجة نوعيّة أخرى.
بالنسبة إلى الحداب الثابت، لا يستطيع الأطفالُ تقويم العمود الفقري، لأنّ العديدَ من الفقرات في أعلى الظهر تكون وتديّة الشكل بدلًا من أن تكون مستطيلة الشكل،وهو ينطوي على 3 فقرات أو أكثر عادةً.في حالاتٍ نادرة، يولد الرضعُ ولديهم حداب ثابت، ولكن يحدث بشكل أكثر شيوعًا في وقت لاحق في الحياة، في مرحلة المراهقة عادة.هناك العديدُ من الأَسبَاب النادرة، بما في ذلك الكسورُ والعدوى والسرطان، ولكنَّ السببَ الأكثر شُيُوعًا هو داء شويرمان.
لا يُسبّب الحداب أية أعراض غالبًا؛ولكن، في بعض الأحيان يحدث ألم خفيف ومستمر في الظهر.وقد لا يُلاحظ الحداب إلّا لأنه يغيّر مظهر الجسم،فقد تظهر الكتفان مستديرتين،وقد يبدو الجزءُ العلوي من العمود الفقري منحنيًا أكثر من الشكل الطبيعي، أو قد تكون حدبة ظاهرةً.بعض الأشخاص لديهم مظهر مماثل لأشخاص متَلازِمَة مارفان الذين تكون أطرافهم أطولَ من الجذع بكثير.
وفي بعض الأحيان، يجري التحرّي عن الحداب الخفيف الذي لا يسبب أعراضاً فقط في أثناء الفَحص السَّريري الروتيني،وقد يؤكد الطبيبُ تشخيصَ الحداب عن طريق أخذ الأشعَّة السِّينية للعمود الفقري.
المعالجة هي نفسها التي يجري وصفها لداء شويرمان.
الحداب: الحَدبة Humpback
داءُ شويرمان Scheuermann Disease
داء شويرمان هو الشكل الأكثر شُيُوعًا للحداب الثابت،وهو يبدأ في مرحلة المراهقة عادة، ويُصيبُ الأولاد أكثر من البنات بعض الشيء.السببُ غير معروف، ولكن يسري داء شويرمان في العائلات في بعض الأحيان.كما يحدث الجنف (الانحناء الجانبي للعمود الفقري) أيضًا عند الأطفال الذين يعانون من الحداب (يُسمى الجَنَف الحُدَابِيّ kyphoscoliosis).
داء شويرمان هو داءٌ عظمي غضروفي، يمثّل مجموعة من الاضطرابات في صفيحة النمو العظميَّة، يحدث عندما ينمو الطفل بسرعة.لا يعرف الأطباءُ ما الذي يسبّب الدَاء العَظْمِيّ الغُضْرُوِفِيّ على وجه اليقين، ولكنه يسري في العائلات.داءُ أوزغُود شلاتَر وداء ليغ-كالفه-بيرث Legg-Calvé-Perthes disease وداءُ كولر العظميّ هي أنواع أخرى من الداء العظمي الغضروفي.
ويميل الحدابُ الشديد إلى التسبّب في الانزعاج، وقد يؤدي أحيانًا إلى تقييد حركة الصدر مسببًا مرض الرئة.
يمكن اكتشاف داء شويرمان في المدرسة في أثناء الفحوص الروتينية لتحرّي مشاكل العمود الفقري.يؤكد الأطباءُ التَّشخيصَ عن طريق تصوير العمود الفقري بالأشعَة السينية.يُجرى في بعض الأحيان التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) أو التصوير المقطعي المحوسب (CT).
علاج داء شويرمان
الحدّ من النشاطات الحاملة للوزن والأوزان
ونادرًا ما يكون هناك سِناد أو جراحة
يمكن مُعالَجَةُ الحداب الخفيف عن طريق تقليل الشدة الناجمة عن حمل الأوزان، وتجنب النشاطات المجهدة.قد يستقيم العمودُ الفقري قليلًا بالمُعالجة، على الرغم من أن الأعراض قد لا تخفّ.ومن غير الواضح ما إذا كانت مُعالجة الحداب الخفيف تحول دُون تفاقُم الانحناء.
عندما يكون الحدابُ أكثر شدّة، فإن العلاج غالبًا ما يقوم على ارتداء سناد للعمود الفقري أو النوم على سرير قاسٍ.قد يقلل العلاجُ من الأعراض، ويحول دُون تفاقم الانحناء.
ولكن، بالرغم المُعالجة، يتفاقم الحدابُ في حالاتٍ نادرة إلى درجة يستلزم معها إجراء عملية جراحية لتقويم العمود الفقري.