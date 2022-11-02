الحدابُ هو تقوّس غير طبيعي في العمود الفقري يُؤدي إلى تقوُّس الظهر،

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات العظام عندَ الأطفال).

ينحني الجزءُ العلوي من الظهر إلى الأمام بعض الشيء عادةً،وتكون درجة الانحناء كبيرةً عندَ بعض الأطفال.قد يكون الانحناءُ الشديد:

مرنًا

ثابتاً (هيكليًا)

بالنسبة إلى الحُداب المرن، يستطيع الأطفالُ تقويم العمود الفقري عن طريق شدّ العضلات، وتكون عظام الظهر (الفقرات) طبيعية.والسببُ غير معروف.قد تكون تمارينُ تقوية العضلات مفيدةً، ولكن لا حاجة إلى معالجة نوعيّة أخرى.

بالنسبة إلى الحداب الثابت، لا يستطيع الأطفالُ تقويم العمود الفقري، لأنّ العديدَ من الفقرات في أعلى الظهر تكون وتديّة الشكل بدلًا من أن تكون مستطيلة الشكل،وهو ينطوي على 3 فقرات أو أكثر عادةً.في حالاتٍ نادرة، يولد الرضعُ ولديهم حداب ثابت، ولكن يحدث بشكل أكثر شيوعًا في وقت لاحق في الحياة، في مرحلة المراهقة عادة.هناك العديدُ من الأَسبَاب النادرة، بما في ذلك الكسورُ والعدوى والسرطان، ولكنَّ السببَ الأكثر شُيُوعًا هو داء شويرمان.

لا يُسبّب الحداب أية أعراض غالبًا؛ولكن، في بعض الأحيان يحدث ألم خفيف ومستمر في الظهر.وقد لا يُلاحظ الحداب إلّا لأنه يغيّر مظهر الجسم،فقد تظهر الكتفان مستديرتين،وقد يبدو الجزءُ العلوي من العمود الفقري منحنيًا أكثر من الشكل الطبيعي، أو قد تكون حدبة ظاهرةً.بعض الأشخاص لديهم مظهر مماثل لأشخاص متَلازِمَة مارفان الذين تكون أطرافهم أطولَ من الجذع بكثير.

وفي بعض الأحيان، يجري التحرّي عن الحداب الخفيف الذي لا يسبب أعراضاً فقط في أثناء الفَحص السَّريري الروتيني،وقد يؤكد الطبيبُ تشخيصَ الحداب عن طريق أخذ الأشعَّة السِّينية للعمود الفقري.

المعالجة هي نفسها التي يجري وصفها لداء شويرمان.

الحداب: الحَدبة Humpback

الحُدَاب kyphosis نموذج ثلاثيّ الأبعاد