كُتل العُنق هي تورُّمات يمكن رؤيتها أو الإحساس بها في العُنق.
وهي شائعة جدًا عند الأطفال.
إنَّ السببَ الأكثر شُيوعًا لكُتل العنق هُوَ:
تضخُّمُ عُقدة لمفيَّة واحدة أو أكثر ( انظر أيضًا كتل العنق)
قد تتضخَّم عُقدَةٌ لمفيَّة للأسباب التالية:
تكون مصابة بعدوى (تسمى الحالة التهاب العُقد اللمفيَّة).
وجود عدوى في منطقة قريبة، مثل الحلق.
وجود عدوى عامة في الجسم (مثل كثرة الوحيدات أو السل أو فيروس العَوز المناعيّ البشري.
تتضمن الأسباب الأخرى لكتل العنق كيسة (كيس مملوء بالسائل) موجودة منذ الولادة، ولكن جرت ملاحظتها فقط من بعد أن أصابها التهاب أو عَدوى.كما قد تنجُم كُتل العنق أيضًا عن تورُّم بسبب إصابةٍ في العنق أو التهاب الغدد اللعابيَّة أو أورام حميدة،في بعض الأحيان، قد يُسبب تضخم الغُدَّة الدرقية (يُسمَّى الدُّراق) كتلة في العُنقِ.وفي حالاتٍ نادرةٍ، يكون السبب هُو لمفمومة أو ورم في الغدة الدرقيَّة أو ورم خبيث آخر.
لا يُسبب مُعظمُ كتل العنق أيَّة أعرَاض، وهي تشغل بال الآباء أكثر من الأطفال أنفسهم الذين لديهم هذه الكتل،ولكن، تُسبب العُقَد اللمفية المُصابة بالعدوى أو الكيسات الإيلام عند الجسّ وتكون مؤلمةً، وقد تُؤدِّي إلى الحُمَّى.
تشخيص كتل العنق عندَ الأطفال
الفحوصات التصويرية والمسحات واختبارات الدَّم واختبارات الجلد حول السلّ
اختبارات الغدّة الدرقية
خزعة
نظرًا إلى أنَّ العديد من كُتل العنق تنجُم عن عدوى فيروسيَّة وتزول من دُون مُعالَجة، لا تحتاجُ إلى اختباراتٍ عادةً إلّا إذا استمرَّت الكتلة لأسابيع عديدة؛
ولكن، قد يأخذ الأطباء مسحةً من مؤخرة الحلق لاختبارها حول العدوى البكتيرية، أو قد يقومون باختبارٍات للدم للتحري عن اضطراباتٍ مثل كثرة الوحيدات العدوائيَّة، أو ابيضاض الدَّم، أو فرط نشاط الغدة الدرقية أو مشاكل النَّزف.
كما قد يقوم الأطباء أيضًا بتصوير الصَّدر بالأشعَّة السينيَّة، ويستخدِمُون التصوير المقطعيّ المُحوسَب أو التصوير بالرَّنين المغناطيسيّ للرأس والعُنق، وذلك لتحديد ما إذا كانت الكتلة ورمًا أم كيسةً، ولتحديد حجمها بشكلٍ أكثر دقَّةً ومعرفة إلى أين تمتدُّ.قَد يستخدِمُ الأطباءُ تخطيط الصَّدى لتحديد ما إذا كانت الكتلة في العنق كيسةً،
قد يُجرى اختبار التوبركولين الجلدي.
قَد يقوم الأطباءُ بإزالة قطعة من الكتلة لتفحُّصها (خزعة)، وذلك لتحديد ما إذا كان ورمٌ سرطانيّ موجودًا؛
وقد يقومون بتصوير الغدَّة الدرقية، ويجرون اختبارات تُحدِّدُ كيف تعمل الغدة الدرقيَّة.
قد تحتاج الحالاتُ إلى اختبارات أخرى، مثل استخدام أنابيب مُعاينة لتفحُّص الأنف والحلق والحنجرة (يسمَّى تنظير الأنف والبلعُوم والحنجرة)، أو الرئتين (تنظير القصبات)، أو المريء (تنظير المريء).
علاج كتل العنق عندَ الأطفال
تستَنِدُ المُعالَجة إلى السَّبب
وتستنِدُ مُعالَجة كُتل العُنُق إلى السبب،وتُعدُّ المضادَّات الحيوية مُفيدةً للعُقَد اللِّمفِية المُصابة بعدوى وحالات العَدوَى الجُرثومِيَّة الأخرى؛وإذا لم تكن العدوى هي السبب، فقد تحتاج الحالة إلى الجراحة.
تزول الكُتَل الناجمة عن العدوى الفيروسيَّة والتورُّم الناجم عن إصابة بشكلٍ تدريجيّ مع مرور الزمن.
تحتاجُ الأورَام والكيسات إلى الجراحة عادةً.