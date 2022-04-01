كتل العنق عندَ الأطفال

الفحوصات التصويرية والمسحات واختبارات الدَّم واختبارات الجلد حول السلّ

اختبارات الغدّة الدرقية

خزعة

نظرًا إلى أنَّ العديد من كُتل العنق تنجُم عن عدوى فيروسيَّة وتزول من دُون مُعالَجة، لا تحتاجُ إلى اختباراتٍ عادةً إلّا إذا استمرَّت الكتلة لأسابيع عديدة؛

ولكن، قد يأخذ الأطباء مسحةً من مؤخرة الحلق لاختبارها حول العدوى البكتيرية، أو قد يقومون باختبارٍات للدم للتحري عن اضطراباتٍ مثل كثرة الوحيدات العدوائيَّة، أو ابيضاض الدَّم، أو فرط نشاط الغدة الدرقية أو مشاكل النَّزف.

كما قد يقوم الأطباء أيضًا بتصوير الصَّدر بالأشعَّة السينيَّة، ويستخدِمُون التصوير المقطعيّ المُحوسَب أو التصوير بالرَّنين المغناطيسيّ للرأس والعُنق، وذلك لتحديد ما إذا كانت الكتلة ورمًا أم كيسةً، ولتحديد حجمها بشكلٍ أكثر دقَّةً ومعرفة إلى أين تمتدُّ.قَد يستخدِمُ الأطباءُ تخطيط الصَّدى لتحديد ما إذا كانت الكتلة في العنق كيسةً،

قد يُجرى اختبار التوبركولين الجلدي.

قَد يقوم الأطباءُ بإزالة قطعة من الكتلة لتفحُّصها (خزعة)، وذلك لتحديد ما إذا كان ورمٌ سرطانيّ موجودًا؛

وقد يقومون بتصوير الغدَّة الدرقية، ويجرون اختبارات تُحدِّدُ كيف تعمل الغدة الدرقيَّة.

قد تحتاج الحالاتُ إلى اختبارات أخرى، مثل استخدام أنابيب مُعاينة لتفحُّص الأنف والحلق والحنجرة (يسمَّى تنظير الأنف والبلعُوم والحنجرة)، أو الرئتين (تنظير القصبات)، أو المريء (تنظير المريء).