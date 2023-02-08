يُسبّب داء كاواساكي Kawasaki disease التهاب الأوعية الدَّمويَّة في أنحاء الجسم.

ما زال سببُ الإصابة بداء كاواساكي مجهولًا، ولكنَّه قد يترافق مع الإصابة بعدوى.

يُعاني الأطفالُ عادةً من الحمّى والطفح الجلدي واللسان الأحمر الشبيه بالفراولة، وتحدث عندَ بعضهم مضاعفات في القلب تؤدي إلى الوفاة في حالاتٍ نادرة.

يعتمد التَّشخيصُ على الأَعرَاض وعلى المعايير المعمول بها.

يتعافى جميعُ الأطفال تقريبًا عندما تجري المعالجة مباشرةً؛

حيث يُعطى الأطفال جرعاتٍ مرتفعة من الغلُوبُولين المناعي والأسبرين.

يتسبَّب داءُ كاواساكي في حدوث التهابٍ في جدران الأوعية الدَّمويَّة (التهاب وعائي) في أنحاء الجسم.يتسبَّب التهابُ الأوعية الدَّمويَّة في القلب في حدوث أخطر المشاكل.كما يمكن أن ينتشرَ الالتهابُ إلى أجزاءٍ أخرى من الجسم، مثل البنكرياس والكليتين.

تتراوح أعمارُ معظم الأطفال المصابين بداء كاواساكي بين 1 - 5 سنوات، رغم إمكانيَّة حدوث الإصابة عندَ الرُّضَّع والأطفال الأكبر سنًا والمراهقين.تكون نسبةُ إصابة الأولاد ضعفي نسبة إصابة الفتيات.ومن الشائع أن يُصابَ الأطفال من أصلٍ ياباني بهذا الدَّاء.

تشير التقديراتُ إلى حدوث عدّة آلاف من حالات داء كاواساكي في الولايات المتحدة سنويًّا.يحدث داءُ كاواساكي على مدار السنة، ولكن في معظم الأحيان في الربيع أو الشتاء.

ولكنَّ سببَ الإصابة بداء كاواساكي غير معروف، غير أنّ الأدلة تشير إلى أن فيروسًا أو كائنًا مُعديًا آخر يُحرِّض حدوث ردَّة فعلٍ غير طبيعيَّة من الجهاز المناعي عندَ الأطفال الذين لديهم استعدادٌ وراثي.

أعراض داء كاواساكي الطفح الجلدي في داءُ كاواساكي الصورة © Springer Science+Business Media يبدأ المرضُ بالحُمى التي تكون أكثر من 39 درجة مئوية عادةً، و ترتفع الحرارة وتنخفض خلال مدّةٍ تتراوح بين 1 - 3 أسابيع.لا تعود درجةُ حرارة الطفل إلى طبيعتها ما لم تُعطَ الأدوية التي تُخفِّضُ الحرارة (مثل الأسيتامينوفين والإيبوبروفين).وفي غضون يوم أو يومين، يصبح لونُ العينين أحمرَ دون وجود مفرَزات (نجيج). وخلال خمسة أيام، تظهرلطخاتٌ من الطفح الجلدي الأحمر على الجذع عادةً، وذلك حولَ منطقة الحفاض وعلى الأغشية المُخاطيَّة، مثل بطانة الفم أو المهبل.قد يبدو الطفحُ الجلدي مثل الشرى، أو قد يبدو مثل الطفح النَّاجم عن الحصبة أو الحمى القرمزية.ويُعاني الطفلُ من احمرار الحلق والشفتين وجفافَّهما وتشقِّقهما، ومن احمرار اللسان الذي يبدو مثل الفراولة.كما يتحوَّل لونُ الراحتين والأخمصين إلى الأحمر أو الأحمر الأرجواني، وتتورَّم اليدان والقدمان على الأغلب. يبدأ جلدُ أصابع اليدين والقدمين بالتقشُّر بعدَ حوالى 10 أيام من بدء المرض.وتتورَّم العُقَد اللِّمفِية في الرقبة غالبًا، وتُسبِّبُ ألمًا خفيفًا عندَ لمسها.قد يستمرُّ الدَّاءُ من 2 إلى 12 أسبوعًا أو أكثر. اللسان الفراولي إخفاء التفاصيل يُشير مصطلح اللسان الشبيه بالفراولة إلى اللسان ذو اللون الأحمر والذي يحتوي على "بذور" صغيرة. تتقشر أو تتمزق الحليمات الذوقية الصغيرة في حين تبقى الحليمات الشبيهة بالفطر على حالها، مما يمنح اللسان مظهر بذور الفراولة. SCIENCE PHOTO LIBRARY مضاعفاتُ داء كواساكي إذا لم يُعالج الأطفالُ، قد تحدث المشاكل القلبية، وتظهر بعد 1 - 4 أسابيع من بداية المرض عادةً.وتحدث لدى قلّة من الأطفال مشكلة أكثر خطورة في القلب، وهي تبارز في جدار أحد الشرايين التاجية (أُمّ دم الشريان التاجي).يمكن لأُمَّات الدَّم أن تتمزّق أو تُحرِّض تشكُّل جلطات دمويَّة، ممَّا يؤدِّي إلى حدوث نوبة قلبية والموت المفاجئ.تُقلل المُعالَجة بشكل كبير من خطر المضاعفات القلبية. قد تنطوي المشاكلُ الأخرى على حدوث التهابٍ مؤلمٍ في الأنسجة المُبطِّنة للدماغ (التهاب السحايا)، والأذنين، والعينين، والكبد، والمَفاصِل، والإحليل، والمرارة.تزول هذه الأعراضُ في نهاية المطاف دون أن تتسبَّبَ في حدوث ضررٍ دائم.

تَشخيصُ داء كواساكي المعايير المُتداولة أو المعتَمَدة

تخطيط كهربية القلب وتخطيط صدى القلب

الاختباراتُ المعمليَّة يقوم الأطباءُ بتشخيص داء كاواساكي عندما تظهر عندَ الأطفال 4 - 5 أعراض محددة على الأقلّ (انظر الشريط الجانبي كيف يشخص الأطباء داء كاواساكي؟). كيف يشخص الأطباء داء كاواساكي؟ كما تُجرى اختبارات وزرعٌ للدَّم والحلق لاستبعاد الاضطرابات الأخرى التي تُسبِّبُ أعراضًا مشابهة (مثل الحصبة، والحمّى القرمزية، والتهاب المَفاصِل اليفعي المجهول السبب، والمُتلازمة الالتهابية متعددة الأجهزة عند الأطفال). تجري غالبًا استشارة الأطبَّاء المتخصصين في مُعالَجَة اضطرابات القلب عند الأطفال (أطبَّاء قلب الأطفال) أو الأمراض المُعدِية. وبمجرَّد وضع تشخيص داء كاواساكي، يُجرى للأطفال اختبار تخطيط كَهربيَّة القلب (ECG) وتخطيط صدى القلب للتَّحرِّي عن أُمَّات دم الشريان التاجي أو قصور صمامات القلب أو التهاب الكيس المُحيط بالقلب (التِهاب التَّأمور) أو التهاب عضلة القلب.لا تظهر الشذوذاتُ مباشرةً في بعض الأحيان، لذلك تُكرَّر هذه الاختبارات بعد 2-3 أسابيع وبعدَ 6-8 أسابيع وربَّما بعدَ 6-12 شهرًا من بَدء ظهور الأعراض.إذا كانت نتائج اختباراتُ تخطيط كَهربيَّة القلب أو تخطيط صدى القلب غير طبيعية، قد يقوم الأطباء بإجراء اختبار الجهد.وإذا لوحظَ وجود أمَّهات دم في أثناء إجراء تخطيط صدى القلب، فقد يخضع الأطفال لإجراء قثطرة للقلب.

علاج داء كاواساكي يُعطى الأطفال جرعات مرتفعة من الغلُوبُولين المناعي والأسبرين. ويجب أن تبدأ مُعالَجَة داء كاواساكي بأسرع وقت ممكن.تؤدِّي المُعالجَة خلال الأيام العشرة الأولى من ظهور الأَعرَاض إلى الحدِّ بشكل كبير من خطر تضرُّر الشرايين التاجية، وتُسرِّع في زوال الحُمَّى والطفح الجلدي والانِزعَاج؛ حيث تُستَعمل لمدَّةٍ تتراوح بين 1-4 أيَّام جرعاتٌ مرتفعة من الغلوبولين المناعي عن طريق الوريد، وكذلك جرعاتٌ مرتفعة من الأسبرين عن طريق الفم.وبمجرَّد زوال الحُمَّى لمدَّة تتراوح بين 4-5 أيَّام، تُخفَّض جرعة الأسبرين مع الاستمرار في استعمالها لمدَّة ثمانية أسابيع على الأقلّ بدءًا من بداية المرض.يمكن إيقافُ استعمال الأسبرين عندَ عدم وجود أُمَّات دم الشرايين التاجية وزوال علامات الالتهاب.إلَّا أنَّه هناك حاجة للاستعمال الطويل الأجل للأسبرين عندَ الأطفال الذين يُعانون من شذوذاتٍ في الشريان التاجي. وبما أنّ استعمال الأسبرين يزيد بشكل طفيف من خطر الإصابة بمتلازمة راي عندَ الأطفال المُصابين بالأنفلونزا أو بجدري الماء، يتأكد الأطباء من أن الأطفال الذين يستعملون الأسبرين المديد يحصلون على لقاح الأنفلونزا السنوي الموصى به.كما ينبغي لجميع الأطفال أن يتلقوا لقاح الحماق varicella (جدري الماء) في الأعمار المناسبة.أمَّا إذا كان الأطفالُ مُعرَّضين أو على اختلاطٍ بأشخاص مصابين بالأنفلونزا أو بجدري الماء، فيمكن استعمال ديبيريدامول dipyridamole بشكلٍ مؤقَّتٍ في بعض الأحيان بدلًا من الأسبرين للحدِّ من خطر مُتلازمة راي Reye syndrome. يمكن مُعالَجَة الأطفال الذين يعانون من أُمَّات الدَّم التاجية الكبيرة بالأدوية التي تمنع تجلُّط الدَّم (مضادَّات التخثُّر).