التَّجفاف عند الأطفال

يحتاج الرضعُ الذين يعانون من التَجفاف إلى رعاية طبية على الفور.

تغور أو تنكمش البقعة الطرية الموجودة على الرأس.

كما تغور العينان.

ولا يترافق البكاء مع دموع.

ويكون الفم جافًا.

مع عدم طرح كمّيات كبيرة من البول.

ويتدنّى مستوى التيقّظ والحيوية (خمول).

يُسبّب التجفافُ الخفيف عادةً جفافَ الفم والشفتين وزيادة العطش، وقد ينقص معدّل التبوّل عندَ الأطفال عادةً.

ويتسبَّبُ التجفاف المتوسّط في جعل الأطفال أقلّ تفاعلًا أو مرحًا، مع جفاف الفم وقلّة التبوّل.يُمكن أن يُؤدِّي التجفافُ المُتوسِّط والشديد إلى تسرُّع ضربات القلب والدوخة.

أمّا التجفاف الشديد فيُسبّب النعاسَ أو الخمول عندَ الأطفال، وهذا علامة ينبغي تقييمها من قبل الطبيب أو أخذ الطفل إلى المستشفى أو عيادة الرعاية الطارئة على الفور.ولا يكون لديهم دموع.وقد يتغيَّر لونُ جلدهم إلى الأزرق (الزُرقة) إذا انخفض مستوى الأكسجين في الدَّم.يؤدي التجفافُ إلى حدوث زيادةٍ أو هبوط غير طبيعيين في تركيز الملح في الدَّم في بعض الأحيان.ويمكن أن تؤدِّي التغيّرات الحاصلة في تركيز الملح إلى تفاقم أعراض التَّجفاف، وقد يتفاقم الخمول.وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تحدث اختلاجاتٌ أو غيبوبة عند الطفل، أو قد يُعاني من تضرُّر الدِّماغ.يُمكن للتجفاف الشديد أن يكون مميتًا.