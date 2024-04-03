هناك بعض الأمراض التي لا تحدث تقريبًا إلا عند كبار السن.(انظر أيضًا لمحة عامة عن الشيخوخة).تُدعى هذه الأمراض أحيانًا بالمتلازمات الشيخوخية (يشير مصطلح الطب الشيخوخي إلى الرعاية الطبية لكبار السن)

أما الأمراض الأخرى التي تؤثر في جميع الأعمار فقد تُسبب أعراضًا أو مضاعفات مختلفة عند كبار السن.فيما يلي بعض الأمثلة:

قصور الغدة الدرقية: عندما يُصيب الأشخاص الأصغر سنًا فإن الأعراض عادةً تكون زيادة الوزن والشعور بالخمول.أما عند كبار السن، فيكون العرض الأول أو الرئيسي هو التشوش الذهني.

فرط نشاط الغدة الدرقية: عندما يُصيب الأشخاص الأصغر سنًا، فإن الأعراض تكون عادةً النزق العصبي وخسارة الوزن.أما عندما يُصيب كبار السن، فقد يميل الشخص للنوم، والعزلة، والاكتئاب، والتشوش الذهني.

الاكتئاب: عندما يُصيب الأشخاص الأصغر سنًا، فإن الأعراض تكون هي الميل للبكاء، والعزلة، وعدم الشعور بالسعادة.أما عند كبار السن، فقد لا يُلاحَظ عدم السعادة على المُسن أحيانًا.وعوضًا عن ذلك، فقد يشعر المُسن بالتشوش الذهني، والميل للنسيان، والتململ، وفقدان الرغبة بممارسة النشاطات الاعتياديية، أو الوحدة.

النوبة القلبية: عندما يُصيب الأشخاص الأصغر سنًا، فعادةً ما يشعر الشخص بألم صدري.أما عند كبار السن، فقد لا يشعر الشخص بألم صدري، وإنما صعوبة في التنفس أو ألم بطني.وقد يتعرق المريض بشدة، أو يشعر بالتعب فجأة، أو يُغمى عليه، أو يُصاب بتشوش ذهني.

الانثقاب البطني Abdominal perforation: يمكن أن يتمزق أحد الأعضاء في السبيل الهضمي، مثل المعدة أو الأمعاء، مما يؤدي إلى انتشار العدوى على نطاق واسع ضمن التجويف البطني.عندما يُصيب الانثقاب البطني الأشخاص الأصغر سنًا فقد يُعاني الشخص من الألم البطني الشديد، والحمى، ويكون ملمس البطن قاسيًا.أما عندما يُصيب كبار السن، فقد لا يشعر الشخص بأي من الأعراض السابقة.وإنما قد يُصبح المريض مشوشًا ذهنيًا، أو يشعر بضعف شديد.

كثيرًا ما يُشخص التشوش الذهني الناجم عن هذه الاضطرابات عند كبار السن بشكل خاطئ على أنه خرف.

كثيرًا ما يعاني كبار السن من أكثر من اضطراب واحد في نفس الوقت.يمكن لكل من هذه الاضطرابات أن يؤثر في الاضطرابات الأخرى.على سبيل المثال، يمكن للاكتئاب أن يزيد من سوء حالة الخرف، وأن تزيد العدوى من سوء حالة السكري.

ولكن تطور الرعاية الطبية أدى إلى تقليل النتائج الكارثية للأمراض عند كبار السن.فالأمراض التي كانت تُفضي إلى الموت عند كبار السن، مثل النوبة القلبية، وكسور الحوض، والالتهاب الرئوي أصبحت اليوم قابلة للعلاج والسيطرة.فبواسطة العلاج، يمكن للكثير من المصابين بالاضطرابات المزمنة، مثل السكري، والأمراض الكلوية، وداء الشرايين التاجية، أن يحافظوا على أداء مهامهم، وممارسة نشاطاتهم، واستقلاليتهم.

الجدول بعض الأمراض التي تُصيب كبار السن بشكل رئيسي الجدول