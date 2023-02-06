سنّ اليأس هُو المرحلة التي ينقطع فيها الطمث عند المرأة ولا يُمكنها الحمل من بعدها،

عادةً ما يحدث انقطاع الطمث بعد عمر 40 سنة.في الوِلايات المُتَّحدة، يُعدُّ مُتوسِّط العمر لسنّ اليأس حَوالى 52 عامًا،

قد تظهر بعض الأَعرَاض، مثل عدم انتظام الطمث والهبَّات الساخِنة قبل سنواتٍ من دُخول سنّ اليأس،

وقد تُصبِحُ العِظام ضعيفةً بعد سنّ اليأس

قد يصِفُ بعض الأطباء أدويةً للمُساعدة على التخفيفِ من الأعراض

لا يحدُث انقطاع الطمث على دفعةٍ واحدةٍ،حيث يُصبِح أقل عادةً مع مرور الزمنِ.يكون سنّ اليأس تامَّاً عندما ينقطع الطمث لعامٍ كاملٍ،ومن المُحتَمل أن تحمِلَ المرأة قبل هذا.إذا كانت المرأة لا ترغب في الحمل، يُمكنها استخدام موانع الحمل إلى أن يمضي عام من دون أيّ طمث.