تحتوي حُبوب منع الحمل على هرموني البروجستين والإستروجين معًا أو فقط عَلى البروجستين للوقاية من الحمل،ولا تعمل الحبوب التي تَحتوي على البروجستين وحده بشكلٍ جيدٍ،ويستخدمُ الأطباء هذه الحبوب عادةً عندما لا تستطيع المرأة أخذ هرمون الإستروجين.

يَنبغي على المرأة أخذ حبَّة كل يوم،وإذا أغفلت واحدةً، قَد تُصبِح حاملاً.كلما أغفلت المرأة أخذ المزيد مِن الحبوب، ازدات فُرص الحمل لديها.عندما تتوقَّف المرأة عن أخذ الحبوب، قَد تُصبِح قادرةً على الحمل مُباشرةً أو قد تحتاج إلى بضعة أشهُر.

قد تنطوي التأثيرات الجانبيَّة لحُبوب منع الحمل عَلى: