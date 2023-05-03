ما هِي اللوالِب الرَّحمية IUDs؟

ما هِي اللوالِب الرَّحمية IUDs؟

اللَّولَب الرحميّ intrauterine devices هُو نوع من أنواع تنظيم الحمل،وهو أداة بلاستيكيَّة صغيرة على شكل حرف T يستطيعُ الطبيب وضعها في رحم المرأة للوقاية من الحمل،والرَّحم هُوالعضو الذي يعيشُ فيه الجنين وينمو قبل أن تجري وِلادته.

يتم وضع اللولب في الرحم من خلال المهبل (الأنبوب العضليّ الذي يصِلُ الرَّحم بظاهر الجسد والذي يُسمَّى أيضًا قناة الوِلادة).يحتوي اللولب الرحمي على خيطٍ بلاستيكي مربوط فيه،ويُساعد هذا الخيط على التأكُّد من أنَّ اللولب ما يزال في مكانه كما يُساعد الطبيب على إزالته.

تعمل اللوالب على منع الحمل بشكلٍ جيدٍ جدًّا وتستمرّ لفترةٍ تتراوَح بين 3 إلى 10 سنوات،

وهي لا تُؤدِّي إلى تأثيراتٍ تنطوي على كامل الجسد

ينبغي وضع اللولب الرحمي في مكانه وإزالته من قبل الطبيب

يُمكن أن تُصبِح المرأة حاملاً من بعد إزالة اللولب مُباشرةً

قد يُغيِّرُ اللولب الرحميّ من كمية النزف أو التشنُّجات في أثناء الحيض،

وإذا جرى وضعه خلال 5 أيَّام من الجماع، يعمل اللولب الرحميّ النّحاسيّ مثل مانع حمل طارئ