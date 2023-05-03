ما هِي اللوالِب الرَّحمية IUDs؟
اللَّولَب الرحميّ intrauterine devices هُو نوع من أنواع تنظيم الحمل،وهو أداة بلاستيكيَّة صغيرة على شكل حرف T يستطيعُ الطبيب وضعها في رحم المرأة للوقاية من الحمل،والرَّحم هُوالعضو الذي يعيشُ فيه الجنين وينمو قبل أن تجري وِلادته.
يتم وضع اللولب في الرحم من خلال المهبل (الأنبوب العضليّ الذي يصِلُ الرَّحم بظاهر الجسد والذي يُسمَّى أيضًا قناة الوِلادة).يحتوي اللولب الرحمي على خيطٍ بلاستيكي مربوط فيه،ويُساعد هذا الخيط على التأكُّد من أنَّ اللولب ما يزال في مكانه كما يُساعد الطبيب على إزالته.
تعمل اللوالب على منع الحمل بشكلٍ جيدٍ جدًّا وتستمرّ لفترةٍ تتراوَح بين 3 إلى 10 سنوات،
وهي لا تُؤدِّي إلى تأثيراتٍ تنطوي على كامل الجسد
ينبغي وضع اللولب الرحمي في مكانه وإزالته من قبل الطبيب
يُمكن أن تُصبِح المرأة حاملاً من بعد إزالة اللولب مُباشرةً
قد يُغيِّرُ اللولب الرحميّ من كمية النزف أو التشنُّجات في أثناء الحيض،
وإذا جرى وضعه خلال 5 أيَّام من الجماع، يعمل اللولب الرحميّ النّحاسيّ مثل مانع حمل طارئ
فهم اللوالِب الرحميَّة
يجري إدخال اللوالِب الرحميَّة من قِبل الطبيب إلى داخل الرَّحِم عبر المهبل،تُصنع وسائل منع الحمل داخل الرحم من البلاستيك المصبوب.يحرر اثنان من وسائل منع الحمل داخل الرحم شكلاً من البروجستين يُسمَّى ليفونورجستريل.يكون النوع الآخر بشكل حرف T ومزودًا بسلك نحاسيّ ملفوف حول القاعدة وعلى ذراعي الحرف T.يحتوي اللولب الرحمي على خيطٍ بلاستيكي مربوط فيه،ويُساعد هذا الخيط المرأةَ على التأكُّد من أنَّ اللولب ما يزال في مكانه كما يُساعد الطبيب على إزالته بسهولة.
كيف يمنع اللولب الرحمي الحملَ؟
يعمل اللولب الرحمي على الوِقاية من الحمل عن طريق:
القضاء على النطاف
منع النطاف من الوُصول إلى البويضة
إذا جرى تخصيب البويضة، قد يحول اللولب الرحميّ أيضًا دُون التصاق البويضة المُخصَّبة بالرَّحم
لا يستطيع اللولب الرحميّ إزالة البُويضة المُخصَّبة التي التصقت بالرَّحم
ما هي أنواع اللوالب الرحميَّة التي تستطيع المرأة استخدامها؟
هناك 3 أنواع من اللوالب الرحميَّة وهي تنطوي على:
لوالِب رحميَّة مع هرمُونات
اللولب الذي يحتوي على النّحاس (سلك نحاسيّ يلتفّ حول اللولب) بدلًا من الهرمُونات
وسائل منع حمل داخل رحمية هرمونية
يستمر لثلاث أو خمس سنوات، أو حتى تجري إزالته من قبل الطبيب
يُطلِقُ هرموناً يُسمَّى بروجستين
قد يُؤدِّي إلى عدم النزف أو نزف كمية صغيرة فقط في أثناء الطمث
اللولب الرحمي النحاسيّ:
لا يُطلق هرمونات
يُمكن استخدامه كوسيلة منع حمل طارئ بعد ممارسة الجنس من دُون وقاية
يستمر 10 سنوات، أو إلى أن تجري إزالته من قبل الطبيب
يُمكن أن يُؤدِّي إلى المزيدِ من النَّزف والتشنُّجات في أثناء الطمث
مَن النساء اللواتي يستطعنَ استخدام اللوالب؟
تستطيعُ مُعظم النِّساء استخدام اللوالب الرحميَّة، حتى المُراهِقات واللواتي لم يسبق لهنَّ أن أنجبن صغاراً.
ينبغي عدم وضع لولب إذا كانت المرأة تُعاني من:
عدوَى في الحوض، مثل أحد أنواع العدوى المنتقلة بالجنس أو الدَّاء الالتهابيّ الحوضيّ
لديها رحم شكله غير عاديّ
نزف غير مُفسَّر من المهبل
سرطان في عُنق الرَّحم (الجزء السفليّ من الرحم) أو في بطانة الرَّحم
سرطان الثَّدي أو حساسية للبروجستين (بالنسبة إلى اللوالب الرحمية الهرمونيَّة)
داء ويلسون Wilson disease (مرض يُؤدِّي إلى تراكُم النحاس في الجسم) أو حساسيَّة للنحاس (بالنسبة إلى اللوالب الرحميَّة التي تحتوي على النُّحاس)
ينبغي عدم استخدام اللولب الرحميّ إذا كانت المرأة حاملاً.
ما هي مشاكل استخدام اللوالب الرحميَّة؟
تنطوي المشاكل التي قد تحدُث عند استخدام اللولب الرحميّ على:
خروج اللولب من تلقاء ذاته في أثناءِ العام الأوَّل (يشيع هذا عند النِّساء اليافعات أو اللواتي لم يُنجِبنَ)
يثقُب اللولب الرحمَ عند وضعه في الدَّاخل (من النادر حُدوث هذا)
زيادة في فُرصة العدوى في الحوض خلال الشهر الأوَّل من استخدام اللولب
زيادة النزف والمغص في أثناء الطمث (اللولب النحاسيّ فقط)
ما هي فوائِد اللوالب الرحميَّة؟
هي من طُرق تنظيم الحمل التي تعمل بشكلٍ جيِّدٍ جدًّا للوقاية من الحمل
تُقلِّلُ من فُرص الإصابة بالسرطان في الرَّحم
تجعل النَّزف أقلّ في أثناء الطمثِ (اللوالب الهرمُونيَّة فقط)