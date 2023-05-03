اللقاحاتُ Vaccines هي وسيلةٌ لجعل الجسم على استعداد لمحاربة حالات مُعيَّنة من العدوى.ولكنَّها لا تكافِح العَدوَى بعدَ حدوث المرض، مثلما تفعل الأدوية.وبدلاً من ذلك، تُساعد اللقاحاتُ على تجنُّب الإصابة بأمراضٍ مُعدِية معيَّنة.

كما تُسمَّى اللقاحات "التمنيعات immunizations" أحيانًا، لأنَّها إن جاز التعبير، تُعلِّمُ جهازَ المناعة كيف يُحارِبُ أمراضًا مُعيَّنة.وإذا كان الشخصُ محميًا من مرضٍ ما بسبب اللقاح، يُقال إنه "منيع" لهذا المرض.

ويعمل كلُّ لقاح على منع نوعٍ واحد فقط من العدوى؛فعلى سَبيل المثال، يساعد لقاحُ الانفلونزا على الوقاية من الأنفلونزا فقط.وقد يحتاج الأمرُ إلى الحصول على اللقاح عدَّةَ مرَّات حتى يكون فعالاً تمامًا.وبما أنَّ اللقاحات تُعطَى عن طريق الحُقَن عادة، لذلك غالبًا ما يَجرِي الجمع بين عدَّة لقاحات في حقنة واحدة لتقليل عدد الحُقَن.

ويعطي الأطباءُ لقاحات الرضَّع والأطفال استنادًا إلى جدول قياسي

ويكون ذلك على أساس العمر الذي يصبح فيه الأطفالُ في خطر من حالات العدوى المختلفة

ولذلك، فعدمُ اتِّباع الجدول الزمني، والحُصُول على الحُقَن في وقتٍ متأخِّر يعرض الطفل لخطر الإصابة بعدوى خطيرة

في الولايات المتحدة الأمريكية، توفر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) خطط تطعيم مُحدّثة ومعلومات أخرى مفيدة، تتوفر هنا: