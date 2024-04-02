تعاطي المواد عند المراهقين هُوَ مُعاقرة المراهق للخمرة واستخدام التبغ والعقاقير (بما فيها الأدوية الموصوفة من دُون وصفة).ويمكن أن يكون مثل هذا التعاطي تجريبيًا عرضيًا أو منتظمًا ومستمرًا.

يزيد أي تعاطي لمادَّة من خطر حدوث مشاكل أخرى،فعلى سبيل المثال، يكُون المراهقون الذين يتعاطون الموادّ أكثر ميلًا لأن يتعرضوا إلى حوادث السيارات والمشاجرات والجنس الطائش أو غير المرغوب فيه أو أخذ جرعة زائدة أو مشاكل سلوكية أخرى.ولكن حتى استعمال المواد بشكلٍ عرضيّ يعد أمرًا محفوفًا بالمخاطر وينبغي عدم تجاهله أو التسامح معه من قبل البالغين.

ويواجه المراهقون الذين يستعملون المواد غير المشروعة زيادةً في خطر المشاكل على المدى الطويل.وتنطوي هذه المشاكل على مشاكل الصحة النفسية والحصول على علامات متدنيَّة في المدرسة واضطرابات استعمال المواد، مثل الإدمان والجرعة الزائدة.

من الشائع أن يُجرِّب المراهقون شُرب الكحول أو موادّ أخرى، ولكنَّ يكون الاستخدام المنتظم نادرًا.

الكحول هو المادة الأكثر شُيُوعًا التي يستخدمها المراهقون، وغالبًا ما يُسرفون في الشرب ممَّا يزيد من فرصة حدوث مشاجرات وحوادث السيارات وأسباب أخرى للإصابة.

يؤثر الآباء، ومقدمو الرعاية، والأقران، ووسائل الإعلام في موقف المراهق تجاه استخدام المواد

ما هي المواد غير المشروعة الأكثر استخدامًا بين المراهقين؟ يستخدم المراهقون مواد متنوعة، بما في ذلك الأدوية التي تُباعُ من دُون وصفة طبية.وتنطوي المواد الأكثر شُيُوعًا على: الكحول

الماريجوانا

التبغ كما يستعمل المراهقون أيضًا: الأدوية الموصوفة، مثل المسكنات الأفيونية المفعول والأدوية المُضادَّة للقلق والمُنبِّهات

المستنشقات inhalants (تُسمَّى أحيانًا المواد التي يجري تعاطيها عن طريق الاستنشاق huffing)

المهلوسات، مثل الفينسيكلدين PCP وثُنائي إيثيلاميد حمض الليسرجيك LSD وبعض أنواع الفطر

الكوكايين

الأمفيتامينات amphetamines والميثامفيتامينات methamphetamines

الستيرويدات الابتنائيَّة anabolic steroids

العقاقير التي تُستخدَم في النوادي، مثل حبوب النشوة Ecstasy أو المولي Molly

الأدوية التي تُباع من دون وصفةٍ طبيةٍ، مثل أدوية السعال والزكام الكحول الكحول هو المادة التي يستخدمها المراهقون في معظم الأحيان،

تزداد فرصة مشاكل الشرب عند المراهقين إذا بدؤوا بالشرب في عمر مبكر أو لديهم أفراد في العائلة يُعانون من مشاكل الشرب،

وللوقاية من شرب الكحول، ينبغي على الآباء ثني المراهقين عن الشرب وأن يكونوا قدوة حسنة لهم التبغ ينطوي استعمال التبغ على تدخين السجائر والغليون والسيجار ومضغ التبغ ووضع التبغ بين الشفة السفلى واللثة واستنشاقه في الأنف

يبدأ معظم المدخنين البالغين التدخينَ كمراهقين،

ويكون المراهقون أكثر ميلًا للتدخين إذا كان لديهم آباءٌ أو مقدمو رعاية يدخنون.

للوقاية من استخدام التبغ، ينبغي على الآباء عدم استخدام التبغ أمام أطفالهم، والتحدث معهم حول تأثيرات التبغ؛

وإذا كان الطفل يدخن أو يستخدم التبغ بالفعل، ينبغي تشجيعه على الإقلاع عن التدخين ومساعدته على الحصول على دعم. لا ينطوي استخدام السجائر الإلكترونية على حرق التبغ،حيث تقوم بتسخين سائل يحتوي على النيكوتين وهو المُكوِّن النشط في التبغ.يكون "الدخان" الذي يخرج من السجائر الإلكترونية هو مجرد بخار ماء يحتوي على النيكوتين،ونظرًا إلى أنَّ الدخان الناجم عن حرق التبغ هُوَ الذي يسبب سرطان الرئة والدَّاء الرِّئَوِيّ الانسدادي المُزمِن (COPD)، يجري الترويج للسجائر الإلكترونية على أنَّها بديل آمن أكثر للسجائر العادية،ولكنَّها ليست آمنة بالضرورة: فهي تحتوي على النيكوتين السائل، وهو يُسبب إدمانًا شديدًا

لا يعلم الأطباء ما إذا كانت مواد أخرى ممزوجة مع النيكوتين السائل قد تكون خطيرة

كما إن معظم المراهقين الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية يستخدمون منتجات التبغ أيضًا