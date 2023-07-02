ما هي الاختباراتُ التي يمكن من خلالها تحرِّي السَّرطان؟

ما هي الاختباراتُ التي يمكن من خلالها تحرِّي السَّرطان؟

اختبارات التحرِّي هي تلك التي يقوم بها الطبيبُ عندما لا يكون لدى الشخص أيُّ أعراض.وقد يقترح الطبيبُ إجراءَ هذه الاختبارات إذا كان لدى الشخص خطر كبير للإصابة بالسَّرَطان بناءً على عمره أو جنسه أو تاريخه العائلي أو صحَّته أو نمط حياته.

يستخدم الأطباءُ اختبارات مختلفة للتحرِّي عن مختلف أنواع السَّرَطان.ويمكن أن تساعدَ بعضُ اختبارات التحرِّي هذه في إنقاذ الأرواح، ولكنَّ اختبارات معيَّنة منها فقط موثوق بها.

وتشتمل بعضُ اختبارات التحرِّي الشائعة على ما يلي:

ويمكن للأطباء إجراء اختبارات التحرِّي:

كجزءٍ من الفحصِ البدني الروتيني

عندَ زيارة العيادة

في أثناء إجراء محدّد موعده مسبقًا

وحتَّى إذا كان اختبار التحرِّي إيجابيًا، لا يستطيع الأطباءُ عادة معرفة ما إذا كان لديك سرطان؛حيث يقوم الأطباءُ بإجراء اختباراتٍ أكثر تحديدًا لمعرفة ما إذا كان لديك مرض السَّرَطان.