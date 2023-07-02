كيف يشِّخص الأطباءُ السَّرَطان؟
قد يشتبه الأطباءُ بوجود السرطان على أساس:
الأَعرَاض
الفحص البدني أو السَّريري
نتائج اختبارات تحرِّي السَّرَطان (اختبارات للبحث عن السَّرَطان قبل أن تظهر الأعراض)
يقوم الأطبَّاءُ بالاختبارات للتأكُّد من التشخيص؛حيث يعتمد هذا التشخيصُ للسَّرَطان على استخدام نتائج الاختبارات.
كما يقوم الأطباءُ أيضًا بإجراء اختباراتٍ لمعرفة مرحلة السَّرَطان (المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة، أو المرحلة الرابعة).تصف المراحلُ حجمَ السَّرطان، وما إذا كان قد انتشرَ إلى أماكن أخرى في جسمك.
ما هي الاختباراتُ التي يمكن من خلالها تحرِّي السَّرطان؟
اختبارات التحرِّي هي تلك التي يقوم بها الطبيبُ عندما لا يكون لدى الشخص أيُّ أعراض.وقد يقترح الطبيبُ إجراءَ هذه الاختبارات إذا كان لدى الشخص خطر كبير للإصابة بالسَّرَطان بناءً على عمره أو جنسه أو تاريخه العائلي أو صحَّته أو نمط حياته.
يستخدم الأطباءُ اختبارات مختلفة للتحرِّي عن مختلف أنواع السَّرَطان.ويمكن أن تساعدَ بعضُ اختبارات التحرِّي هذه في إنقاذ الأرواح، ولكنَّ اختبارات معيَّنة منها فقط موثوق بها.
وتشتمل بعضُ اختبارات التحرِّي الشائعة على ما يلي:
اختبار لطاخة بابانيكولاو لسرطان عنق الرحم
تصوير الثدي الشعاعي (الأشعَّة السِّينية للثدي) بالنسبة لسَرطان الثدي
اختبارات البراز أو تنظير القولون بالنسبة لسرطان القولون
ويمكن للأطباء إجراء اختبارات التحرِّي:
كجزءٍ من الفحصِ البدني الروتيني
عندَ زيارة العيادة
في أثناء إجراء محدّد موعده مسبقًا
وحتَّى إذا كان اختبار التحرِّي إيجابيًا، لا يستطيع الأطباءُ عادة معرفة ما إذا كان لديك سرطان؛حيث يقوم الأطباءُ بإجراء اختباراتٍ أكثر تحديدًا لمعرفة ما إذا كان لديك مرض السَّرَطان.
ما هي الاختباراتُ التي يمكن أن تشخِّصَ السَّرَطان؟
عندما يشتبه الأطباءُ بالسَّرَطان، فإنَّهم يقومون عادة بإجراء اختبار لالتقاط صورة لداخل جسمك، مثل التصوير بالأشعَّة السِّينية أو الموجات فوق الصوتية أو التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي.وللتأكُّد، يقوم الأطباءُ بما يلي:
أخذ خزعة (عَيِّنَة من الأنسجة) وفحصها تحتَ المجهر
اختباراتُ تحديد المرحلة
عندما يشخِّص الأطباءُ السَّرَطانَ، يقُومون بطلب اختبارات لمعرفة المرحلة؛فالمرحلةُ تخبرهم أين يوجد السَّرَطانُ، وما هو حجمه.كما تكشف المرحلةُ أيضًا ما إذا كان السَّرَطان قد نما وانتشر إلى أجزاء أخرى من جسمك.وتساعد معرفةُ المرحلة الأطباء على تقرير أفضل علاج.وتشتمل اختباراتُ تحديد المرحلة على:
اختبارات التصوير، مثل التصوير بالأشعَّة السِّينية والتصوير المقطعي المحوسَب والتصوير بالرنين المغناطيسي وتصوير العظام والتصوير المقطعي بإصدار البوزيترون (PET)—سوف يقوم طبيبُك باستخدام بعض هذه الاختبارات اعتمادًا على نوع السَّرَطان
خزعة من الورم أو الأنسجة حُولَه
اختبارات للدَّم لمعرفة ما إذا كان الكبدُ والعظامُ والكلى تعمل بشكلٍ طبيعي