ما الذي يسبِّب ورمَ القواتم؟

ما الذي يسبِّب ورمَ القواتم؟

تنجُم أورام القواتم عن أمراض وراثية نادرة غالبًا، مثل:

كما يمكن أن يُصيب ورم القواتم الشخصَ من دون أن يكون لديه أحد هذه الأمراض،ولا يعلمُ الأطباء السبب في ورم القواتم عند هؤلاء الأشخاص.