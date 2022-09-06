ما هُوَ ورم القواتم؟
ورم القواتم pheochromocytoma هو نوع من الأورام يصنعُ هرمونات تُؤدِّي إلى ارتفاع ضغط الدَّم،تنمو معظم أورام القواتم داخل الغدد الكظرية.تتوضع الغدتان الكظريتان فوق الكلى.
تكون بعضُ أورام القواتم سرطانية، ولكنَّ معظمها ليست كذلك،
وهي تنجُم عن أمراض وراثيَّة غالبًا،
وتحدث عند الأشخاص في عمرٍ يتراوح بين 20 و40 عامًا عادةً.
يُعاني المريض من ارتفاع في ضغط الدَّم يحدث ويزول أحيانًا،
وقد يُعاني من الصُّدَاع والتَّعرُّق ويشعر بأن قلبه ينبض بسرعة ويتقافز
ويستخدم الأطباءُ الجراحة لاستئصال ورم القواتم عادةً؟
ما الذي يسبِّب ورمَ القواتم؟
تنجُم أورام القواتم عن أمراض وراثية نادرة غالبًا، مثل:
كما يمكن أن يُصيب ورم القواتم الشخصَ من دون أن يكون لديه أحد هذه الأمراض،ولا يعلمُ الأطباء السبب في ورم القواتم عند هؤلاء الأشخاص.
ما هي أعراضُ ورم القواتم؟
تنطوي الأَعرَاض على:
خفقان سريع
تعرُّق
شعور بخفَّة الرأس عند الوقوف
سرعة التنفُّس
جلد بارد ومتندٍ بالعرق
صُداع شديد
غالبًا ما تظهر الأعراض وتزول وقد تبدو مثل نوبة هَلع panic attack.
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص ورم القواتم؟
يستخدم الأطباء الاختبارات والفحوصات الآتية للتحري عن ورم القواتم:
اختبارات الدَّم والبول
إذا كان لدى المريض ورم القواتم، قد يستخدم الأطباء اختبارات جينية أيضًا لمعرفة ما إذا كانت حالة نادرة تُسببُ ورم القواتم.
كيف يعالج الأطباءُ ورمَ القواتم؟
يُعطي الأطباءُ المريضَ دواءً لضبط ضغط الدَّم لديه ومن ثم يُجرون:
جراحة لاستئصال الورم.