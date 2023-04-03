يُمكن أن يُؤدِّي تشمُّع الكبِد الشديد الذي يستمرُّ لفترةٍ طويلةٍ إلى العديدِ من المشاكل:

يُسبِّبُ فشل الكبِد العديد من المُضاعفاتِ الخطيرةِ:

نزف شديد

خلل في وظيفة الدِّماغ (لن يعمَل الدِّماغُ بشكلٍ صحيحٍ)

فشل كلويّ

صعوبة الهضم وامتصاص الطعام

يُؤدِّي ارتفاع ضغط الدَّم البابي إلى رُجوع الدَّم في الأورِدة المُتَّصِلة بالكبِد،وقد تتضخَّم هذه الأورِدة وتلتوي،وقد تتأثَّر الأورِدة في الطرف السفليّ من المريء وفي المعِدة أو في المُستقيم.تُصبِحُ الأوردة المُتضخِّمة والملتوية هشَّةً وعُرضةً للنزف، ولذلك قد يُعاني المريض من:

تقيُّؤ كمياتٍ كبيرةٍ من الدَّم

خُروج الكثير من الدَّم من المُستقيم

إذا كان النزف بطيئًا واستمر لفترة طويلة، فقد يكون لدى الشخص انخفاض في تعداد كريات الدم ( فقر دم).إذا نزف الشخص بسرعة، فقد ينخفض ضغط الدَّم بشكلٍ خطير (صدمة).وقد يموت الشخص.

يُمكن أن يحدُث سرطان الكبد.إذا جرى تشخيص الإصابة بتشمُّع الكبِد، سيقُوم الطبيب بتصوير الكبد بالأمواج فوق الصوتيَّة كل 6 أشهُر للتحرِّي عن سرطان الكبد.