ما هُو الكبد؟
الكبِد هُو عُضوٌ بحجم كُرة القدم الأمريكيَّة على الجانب الأيمن من البطن وتحت الأضلاع مُباشرةً.يقوم الكبِدُ بالعديد من الوظائِف المهمَّة:
يُنتِجُ سائلاً (الصَّفراء) يُساعِدُ الجسم على هضم الدُّهون
يتعامل مع المواد المُغذِّية من السبيل الهضميّ
يُصنِّع بروتينات تُساعِد على تخثُّر الدَّم
يُساعِدُ على تفكيك الأدوية والسُّموم حتى يتخلَّص الجسم منها
الجهاز الهضمي
ما هو تشمُّع الكبد؟
تشمُّع الكبد هُو مرضٌ يحلُّ فيه نسيجٌ ندبيّ محلَّ النسيج الطبيعيّ للكبِد،وينمو النسيج الندبيّ عندما يحدُث ضرر للكبِد بشكلٍ مُتكرِّرٍ مع مُرور الزَّمن.
ينجُم تشمُّع الكبِد بشكلٍ رئيسيٍّ عن شُرب الكثيرِ من الكُحول ولفترةٍ طويلةٍ من الزَّمن، أو عن إصابة بالتهاب الكبد الفيروسيّ، أو عن تراكُم الدُّهون في الكبِد (الكبِد الدُّهنيّ fatty liver)
تنطوي الأعراض على عدم الشُّعور بالجُوع ونَقص الوَزن والشعور بالضعف والتعب في جميع أنحاء الجسم
يستطيعُ الأطباءُ أحيانًا مُعالَجَة أعراض ومشاكل تشمُّع الكبِد، ولكن يكون الضرر في الكبِد دائمًا
ما هِيَ مُضَاعَفات تشمُّع الكبِد؟
يُمكن أن يُؤدِّي تشمُّع الكبِد الشديد الذي يستمرُّ لفترةٍ طويلةٍ إلى العديدِ من المشاكل:
فشل الكَبِد (توقف الكبد عن العمل بشكل صحيح)
ارتفاع ضغط الدَّم البابي (ارتفاع ضغط الدَّم في الأوردة التي تصِلُ الأمعاءَ بالكبِد)
يُسبِّبُ فشل الكبِد العديد من المُضاعفاتِ الخطيرةِ:
نزف شديد
خلل في وظيفة الدِّماغ (لن يعمَل الدِّماغُ بشكلٍ صحيحٍ)
فشل كلويّ
صعوبة الهضم وامتصاص الطعام
يُؤدِّي ارتفاع ضغط الدَّم البابي إلى رُجوع الدَّم في الأورِدة المُتَّصِلة بالكبِد،وقد تتضخَّم هذه الأورِدة وتلتوي،وقد تتأثَّر الأورِدة في الطرف السفليّ من المريء وفي المعِدة أو في المُستقيم.تُصبِحُ الأوردة المُتضخِّمة والملتوية هشَّةً وعُرضةً للنزف، ولذلك قد يُعاني المريض من:
تقيُّؤ كمياتٍ كبيرةٍ من الدَّم
خُروج الكثير من الدَّم من المُستقيم
إذا كان النزف بطيئًا واستمر لفترة طويلة، فقد يكون لدى الشخص انخفاض في تعداد كريات الدم ( فقر دم).إذا نزف الشخص بسرعة، فقد ينخفض ضغط الدَّم بشكلٍ خطير (صدمة).وقد يموت الشخص.
يُمكن أن يحدُث سرطان الكبد.إذا جرى تشخيص الإصابة بتشمُّع الكبِد، سيقُوم الطبيب بتصوير الكبد بالأمواج فوق الصوتيَّة كل 6 أشهُر للتحرِّي عن سرطان الكبد.
ما الذي يُسبِّبُ تشمُّع الكَبِد؟
تنطوي الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا لتشمُّع الكَبِد على:
شرب الكثير من الكحول لفترةٍ طويلةٍ
وُجود إصابة بالتهاب الكبد B أو C المُزمنين.
ما هِيَ أعراض تشمُّع الكبد؟
لا تظهر أيَّة أعراض لسنواتٍ عند الكثير من أشخاص تشمُّع الكبِد،
وعندما تظهر أعراض، قد تنطوي على الآتي:
الشعور بالتعب والتوعُّك
عدم الشُّعور بالجُوع ونَقص الوَزن
اليرقان (اصفِرار الجلد وبياض العينين)
طفح جلديّ أرجواني مُحمَرّ على شكل نُقاط صغيرةٍ أو لطخات أكبر
حكَّة في جميع أنحاء الجسم
إذا كان تشمُّع الكبِد ناجمًا عن الكُحول أو اضطراب طويل الأمد في الكبد، قد تظهر الأعراض التالية أيضًا:
ضُمور العضلات
تُصبِحُ راحتا اليدين بلونٍ أحمر
انتفاخ البطن (بسبب السَّائِل الزائد)
بُقع صغيرة حمراء على الجلد مع أوعية دموية رقيقة حولها تبدو مثل أرجُل العنكبوت (أورام وعائيَّة عنكبوتيَّة spider angiomas)
انتفاخ الغُدد اللعابيَّة، أي الغُدد التي تصنع اللعاب (البُصاق)
انتفاخ الثديين وانكماش الخُصيَتين وقلَّة الشعر في الإبطين (عند الرِّجال)
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرِفة ما إذا كانت هناك إصابة بتشمُّع الكبد؟
سيشتبِهُ الطبيب بتشمُّع الكبد إذا كان المريضُ يشرب الكثير من الكحول أو يُعاني من التهاب الكبد ولديه بعضٌ من الأعراض التي جرى ذكرها من قبل،ولمعرفة ما إذا كانت هناك إصابة بتشمُّع الكبد، سيقوم الطبيب بالإجراءات التالية:
اختبارات للدَّم لتفحُّص وظائف الكبد (لا يُوجد اختبار للدَّم يستطيع تحديد ما إذا كانت هناك إصابة فعلية بتشمُّع الكبِد)
في بعض الأحيان دراسات التصوير، مثل تصوير الكبد بالأمواج فوق الصوتية أو بالأشعة المقطعية (التصوير المقطعيّ المُحوسب) في بعض الأحيان
قد يحتاج الطبيب إلى أخذ خزعة للكبِد (حيث تَجرِي إزالة قطعة صغيرة من الكبد لتفحُّصها تحت المجهر)، إذا لم تكن الفُحوصات الأخرى واضحةً.
كيف يُعالج الأطباءُ تشمُّعَ الكبد؟
لا يُوجد شفاء لتشمُّع الكبِد،حيث يكون الضرر في الكبد دائمًا،وسيقوم الأطباء بمُعالَجَة الأَعرَاض.كما يُمكن الوقاية من تفاقُم الحالة عن طريق اتباع الخطوات التالية:
التوقّف عن شرب الكحول إذا كان المريض يشرب بكمياتٍ كبيرٍ
إذا كان المريض يُعاني من التهاب الكبد المزمن C، ينبغي عليه أخذ أدوية لمُعالجته
تجنُّب الأدوية التي تُؤدِّي إلى إجهاد الكبد (مثل أسيتامينوفين)
تناوُل الأطعمة الصحيَّة
إذا كان المريض يُعاني من ارتفاع ضغط الدَّم البابي مع تضخُّم والتواء الأورِدة في المريء (الأنبوب الذي يصِلُ الحلقَ بالمعِدة)، قد يقوم الأطباء بالإجراءات التالية:
إعطاء المريض أدوية مُعيَّنة تُسمَّى حاصرات بيتا للتقليل من الضغط في أوردة الكبِد
إدخال منظار مَرنٍ عبر الحلق وإغلاق الأوردة المُتضخِّمة عن طريق حقنها بمادَّةٍ أو وضع أشرِطة مطاطية خاصَّة حولها
إذا لم تكن هذه الإجراءات مُفيدةً، قد يضع الطبيب أنبوباً بلاستيكيَّاً في أورِدة الكبِد لإعادة تحويل الدَّم والتقليلِ من الضغط،
إذا كان الكبد بحالة سيِّئة جدًّا، وبالكاد يعمل، قد تحتاج إلى زرع الكبد (عملية جراحية لاستبدال الكبد التالف بكبد سليم).وبما أنَّ الكحولَ سوف يضرّ بالكبد الجديد أيضًا، لذلك لا يزرع الأطباءُ كبدًا جَديدُا عادة إلاَّ إذا توقَّف المريضُ عن الشرب.