ما الذي يُسبِّبُ التهاب الكبد المزمن؟

ما الذي يُسبِّبُ التهاب الكبد المزمن؟

ينجُم التهاب الكبد المزمن عادةً عن واحدٍ من فيروسات التهاب الكبِد، خُصُوصًا التهاب الكبد B و C.

كما يُمكن أن ينجُم التهاب الكبد المُزمن أيضًا عن:

لا يعلم الأطباءُ السَّببَ الدَّقيق لالتِهابِ الكبد المُزمن عند بعض الأشخاص.