ما هُوَ التهاب الكبد المُزمن؟
التهاب الكبد المزمن هو التهاب (تورم) في الكبد يستمرُّ لستة أشهر أو أكثر.يحدُث التِهاب الكبِد المُزمن من بعد التِهاب الكبد الحاد عادةً، ولكن قد لا يعلم المريض أنَّه أُصيب بالتهاب الكبد الحاد.
ينجُم التِهاب الكبِد المُزمن عن فيروس التهاب الكبد B أو C أو أدوية مُعيَّنة غالبًا
لا تظهر أعراض عند معظم الأشخاص، ولكن قد يشعر بعضهم بالتوعُّك بعض الشيء والتَّعب أو عدم الجُوع
في بعض الأحيان، يُمكن أن يُسبِّب التهاب الكبد المزمن مشاكل خطيرة مع مرور الزَّمن، مثل تشمُّع الكبِد
يُمكن أن يستمرّ التهاب الكبد المزمن لِسَنواتٍ
يمكن للأطباء معالجة التهاب الكبد المزمن باستعمال الأدوية.
ما الذي يُسبِّبُ التهاب الكبد المزمن؟
ينجُم التهاب الكبد المزمن عادةً عن واحدٍ من فيروسات التهاب الكبِد، خُصُوصًا التهاب الكبد B و C.
كما يُمكن أن ينجُم التهاب الكبد المُزمن أيضًا عن:
بعض أنواع الأدوية، خُصُوصًا إذا أخذها المريض لفترةٍ طويلةٍ
أمراض مُعيَّنة، مثل التهاب الكبد الكحولي alcoholic hepatitis وداء الكبد الدّهنيّ fatty liver disease وأمراض أخرى
استجابات المناعة الذاتية Autoimmune reactions (عندما يهاجم الجسمُ الكبدَ)
لا يعلم الأطباءُ السَّببَ الدَّقيق لالتِهابِ الكبد المُزمن عند بعض الأشخاص.
ما هِيَ أعراض التهاب الكبد المُزمن؟
يُصاب حَوالى اثنينِ من كل 3 المصابين بالتهاب الكبِد المُزمن بهذا المرض بشكلٍ تدريجيٍّ ومن دُون أن تظهر أيَّة أعراض لديهم إلى أن يُصابون بتشمُّع الكبِد (تندُّب الكبد).
يُمكن أن تظهر أعراض عند المريض مثل:
الشعور ببعض التوعُّك والتَّعب وبجوعٍ أقلّ
في بعض الأحيان، حمى خفيفة وألم في المنطقة العلوية للبطن
انتفاخ بسبب تراكم السَّائِل في منطقة البطن (استسقاء البطن ascites)
أوعية دموية صغيرة عنكبوتيَّة الشكل على الجلد (توسُّع الشُّعَيرات العنكَبيّ spider angioma)
احمرار راحة اليد
صُعوبة في التفكير بوُضوح
سُهولة النَّزف
حِكَّة
براز كريه الرائحة ودُهنيّ بلونٍ فاتِحٍ
أعراض المناعة الذاتية مثل ألم المَفاصِل، وبالنسبة إلى النِّساء انقطاع الطمث
إذا كان المريض يُعاني من التهاب الكبد المزمن B أو التهاب الكبد المزمن C مع تشمُّع الكبد، قد يُصاب بسرطان الكبِد.
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كانت هناك إصابة بالتِهابِ الكبد المزمن؟
سيقُوم الأطباءُ بالإجراءات التالية:
اختبارات الدَّم
أخذ عَيِّنَة صغيرة من الكبد لتفحُّصها تحت المجهر (خزعة)
كيف يعالج الأطباءُ التِهاب الكبد المُزمن؟
سيقُوم الأطبَّاءُ بمُعالجةِ التهاب الكبد المزمن بطرائق مُختلفةٍ استنادًا إلى السَّبب:
إذا كان السَّببُ هُو دواء مُعيَّن، سيطلبون من المريض التوقُّف عن أخذه
إذا كان السببُ هُو التهاب الكبد B أو C أو E، سيُعطون المريض دواءً لمُعالَجة الفيروس
إذا كان المريض يُعاني من استجابة للمناعة الذاتية، سيُعطونه ستيرويداتٍ قشريَّة للتقليلِ من الالتِهاب في الكبِد
إذا كان المريضُ يُعاني من فشلٍ شديدٍ في الكبِد، قد يحتاجُ إلى زرع الكبِد
كما سيقُوم الأطباءُ بمُعالجةِ أيَّة مُضاعفات سبَّبها التِهابُ الكبد المُزمن.