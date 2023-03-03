يُؤدِّي استنشاق غبار الأسبست إلى داء الأَسبَست،وعند استنشاق غبار الأسبست، يستقرُّ عميقًا في الرئتين ويسبب ندبات،

وكلما لامس الشخص الأسبست بشكلٍ أكثر، أصبح أكثر ميلًا لأن يُصاب بداء الأسبست؛وإذا لم يكن الشخص يُلامس الأسبست في عمله، ستكون لديه فرصة ضئيلة جدًا في ان يُصاب بهذا الدَّاء.يكون لدى الأشخاص الذين تتطلب طبيعة عملهم التعامل مع الأسبست بشكلٍ كبير، الفرصة الأكبر للإصابة بداء الأَسبَست، مثل الأشخاص الذين يُهدِمون المباني وعمال المناجم الذين يستخرجون المعادن التي تحتوي على الأَسبَست.