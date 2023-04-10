المتدثِّرة Chlamydia هي بكتيريا تُسبب الأمراض عند البشر، بما في ذلك العدوى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وحالات العدوى في العينين والسبيل التنفسي.
يمكن لأنواع أخرى من بكتيريا المتدثرة Chlamydia أن تُسبب داء لايم Lyme disease.وهي
Chlamydia trachomatisالمُتدثِّرة التراخوميَّة chlamydia trachomatis
المتدثرة الرئوية Chlamydia pneumoniae
المتدثرة الببغائية Chlamydia psittaci
المُتدثِّرة التراخوميَّة Chlamydia trachomatis
يمكن أن تسبِّب المتدثرة الحُثرية C. trachomatis حالات عدوى في العديد من أعضاء الجسم، مثل الإحليل وعنق الرحم والمستقيم.تنتشر العدوى بها عن طريق الجنس بشكلٍ رئيسي، ويمكن أيضًا أن تنتقل من النساء الحوامل إلى أطفالهن الرضع.(انظر أيضًا عدوى المتدثرة وحالات العدوى الأخرى اللاسيلانية.)
تُعد المتدثرة الحثرية السبب البكتيري الأكثر شُيُوعًا للأمراض المنقولة بالجنس (STI) في الولايات المتحدة.الأَمراضُ المَنقولَة جِنسيًا هي حالاتُ عدوى تنتقل من شخصٍ إلى آخر عن طريق الاتصال الجنسي.
عندما تنتشر العدوى عن طريق الاتصال الجنسي، يمكن للمتدثرة الحثرية C. trachomatis أن تُسبب حالات العدوى التالية:
عند النساء: التهاب عنق الرحم، والتهاب الإحليل، والدَّاء الالتهابي الحَوضيّ
عند الرجال: التهاب الإحليل، وبشكلٍ أقل شيوعًا، التهاب البربخ
عند كلا الجنسين: عدوى المستقيم (التهاب المستقيم)، والورم الحبيبي اللمفي اللمفي، والتهاب المَفاصِل التفاعلي
يمكن للمرأة الحامل المصابة بعدوى المتدثرة الحثرية C. trachomatis أن تنقل العدوى إلى طفلها في أثناء الولادة، والتي يمكن أن تسبب عدوى العين (التهاب الملتحمة) أو عدوى الرئة (الالتهاب الرئوي) عند الطفل حديث الولادة.وللوقاية من هذه العدوى عند حديثي الولادة، ينبغي إجراء تحري شامل قبل الولادة ومعالجة النساء الحوامل.ساعدت هذه التدابير على خفض معدلات التهاب الملتحمة عند حديثي الولادة والالتهاب الرئوي بشكل كبير في الولايات المتحدة.
يمكن لسلالات مُعيَّنة من المتدثرة الحثرية أن تسبب عدوى عينية تسمى التراخوما.التراخوما هي عدوى طويلة الأمد في الملتحمة (الغشاء الرقيق الذي يبطن سطح العين داخل الأجفان)، وتُعد السبب الرئيسي للعمى في العالم والذي يمكن الوقاية منه، وخاصة في جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية.ولكنَّها نادرةٌ جدًا في الولايات المتَّحدة.يُصيب المرض الأطفال بشكلٍ رئيسيّ، خُصُوصًا الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات.يُصاب الأشخاص بالعدوى عندما يتعرَّضون إلى مُفرَزات من أعين أو أنف شخصٍ مصابٍ، كما هو الحال عند التماس باليد الملوَّثة أو الملابس أو المناشف.كما يمكن للحشرات أن تنشر المرض أيضًا.
المتدثرة الرئوية Chlamydia pneumoniae
يمكن للمتدثرة الرئوية أن تسبب الالتهاب الرئوي وهو عدوى في الرئة.تنتشر المتدثرة الرئوية من شخصٍ إلى آخر عندما يسعل الشخص المصاب بالعدوى أو يعطس في الوقت الذي يكون فيه مخالطًا لأشخاص آخرين يستنشقون القطيرات الحاوية على البكتيريا.
قد تنجم العديد من حالات الالتهاب الرئوي خارج المستشفيات عن المتدثرة الرئوية.تشكل العدوى بالمتدثرة الرئوية خطرًا خاصًا على الأشخاص في دور رعاية المسنين، والمدارس، والثكنات العسكرية، والسجون، وغيرها من الأماكن المزدحمة.كما يمكن للمتدثرة الرئوية C. pneumoniae أن تُحرض أيضًا الإصابة بداء المسالك الهوائيَّة التفاعليَّة (وهو تشخيصٌ يضعه الأطباء عندما يشتبهون في أنَّ شخصًا مصابًا بالرَّبو دون أن يؤكدوا ذلك بعد).
المتدثرة الببغائية Chlamydia psittaci
تُسبب المتدثرة الببغائيةالداء الببغائي، وهو نوع غير شائع من الالتهاب الرئوي.يُعد الداء الببغائي عدوى نادرة.
تكون المتدثرة الببغائية موجودة في الطيور، بما في ذلك الطيور الأليفة، مثل الببغاوات، وطيور الباراكيت، وطيور الكوكاتيل، والدواجن.يمكن أن يحدُث الداء الببغائي عند أصحاب الحيوانات الأليفة، والأطباء البيطريين، والعاملين في صناعة الدواجن الذين يتعرضون للديوك الرومية أو البط.تحدث الإصابة عادةً عن طريق استنشاق الغبار من فضلات الطيور المصابة،
وقد حدثت فاشيات بين العمال الذين يخالطون الديوك الرومية والبط في مصانع معالجة لحوم الدواجن.
أعراض عدوى المتدثرة
تختلف أعراضُ عدوى المتدثرة استنادًا إلى الكائنات التي سببتها.
المُتدثِّرة التراخوميَّة Chlamydia trachomatis
لا تظهر أعراض عند مُعظم الأشخاص المصابين بعدوى المتدثرة المنتقلة بالجنس، وخاصة النساء.عندما تتظاهر الأعراض، فقد تتباين بحسب جنس المريض وموضع العدوى:
قد تُعاني المرأة من خروج مفرزات مهبلية غير طبيعية أو إحساس بالحرقة في أثناء التَّبوُّل.
قد يلاحظ الرجال إحساسًا بالحرقة في أثناء التبوُّل.بالإضافة إلى ذلك، قد يكون يُلاحظ الرجل خروج مفرزات من القضيب وألم أو تورم في إحدى الخصيتين أو كلتيهما.
قد يعاني الرجال والنساء المصابون بعدوى في المستقيم من ألمٍ في المستقيم، و/أو خروج مُفرَزات، و/أو نزف.
المتدثرة الرئوية Chlamydia pneumoniae
قد يعاني المرضى المصابون بعدوى في الجهاز التنفسي ناجمة عن المتدثرة الرئوية C. pneumoniae من بحة في الصوت والتهاب حلق قبل ظهور السعال.
المتدثرة الببغائية Chlamydia psittaci
قد يعاني المرضى المصابون بعدوى المتدثرة الببغائية C. psittaci من حمى، وصداع شديد، وسعال.
مضاعفات عدوى المتدثرة
إذا كانت النساء يعانين من عدوى غير مشخصة بالمتدثرة في الجهاز التناسلي، فقد تسبب الدَّاء الالتهابي الحَوضيّ، وهو ما قد يسبب ضررًا خطيرًا ودائمًا للجهاز التناسلي للمرأة.يمكن أن يؤدي هذا الضرر إلى العقم أو حدوث حمل مُنتبذ مُهدد للحياة (الحمل الذي يحدث خارج الرحم، ويكون ذلك في أنبوب فالوب عادةً).
تشخيص عدوى المتدثرة
بالنسبة للمتدثرة التراخومية، اختبارات تضخيم الحمض النووي
بالنسبة للمتدثرة التراخومية، اختبارات تضخيم الحمض النووي
بالنسبة للمتدثرة الببغائية، الاختبارات الدموية أو اختبار تفاعلُ البوليميراز المتسلسل (PCR)
تُعد اختبارات تضخيم الحمض النووي NAATs الطريقة الأفضل للتعرف إلى المتدثرة التراخومية ، والتي تُجرى على عينات من البول والمسحات المهبلية.تُستَعملُ اختبارات تضخيم الحمض النووي للبحث عن المادَّة الجينية الفريدة للكائن الحيّ، اي الـ DNA أو الـ RNA (وهما حمضان نوويان).تَستخدم اختبارات تضخيم الحمض النووي آلية تزيد من كمية الحمض النووي للبكتيريا DNA أو RNA، وبالتالي تجعل التعرف إلى البكتيريا أكثر سهولة.
يجري تشخيص حالات المتدثرة الرئوية C. pneumoniae عن طريق اختبارات تضخيم الحمض النووي أو أخذ مسحات من مؤخرة الحلق وزرع الكائن الحي في المختبر للتعرف إليه.
يُشتبه بالمتدثرة الببغائية بشكل رئيسي عند الأشخاص الذين خالطوا الطيور، وخاصة الببغاوات أو طيور الحب.يؤكد الأطباء التَّشخيص عن طريق إجراء اختباراتٍ دمويَّة للكشف عن الأجسام المُضادَّة، وتكون مختبرات معينة مجهزة بالتقنيات اللازمة لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR).لإجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)، تُستخدم عَيِّنَة من الدم.تزيد تقنية PCR من كمية الحمض النووي الوراثي للبكتيريا، وبذلك تمكّن الأطباءَ من التعرّف إلى البكتيريا بسرعة أكبر.
التحرّي والاستقصاء
نظرًا لأن عدوى المتدثرة التناسلية شائعة جدًا ولأن العديد من النساء المصابات ليس لديهن أعراض أو أعراض خفيفة فقط، يوصى بإجراء اختبارات للكشف عن عدوى المتدثرة وغيرها من الأمراض المنقولة جنسياً عند فئات معينة من المراهقين والبالغين النشطين جنسيًا.للمزيد من المعلومات، انظر التحري عن المتدثرة.
علاج عدوى المتدثرة
المضادَّات الحيوية
تُعالج حالات العَدوَى بالمتدثرة باستعمال المضادات الحيوية.تُعطى النساء الحوامل الأزيثرومايسين.بينما يُعطى الأشخاص الآخرين والنساء غير الحوامل دواء دوكسيسيكلين أو أزيثروميسين.
كما ينبغي علاج الشركاء الجنسيين الحاليين أيضًا.ينبغي على المصابين بالعدوى وشركائهم الجنسيين تجنب ممارسة الجنس لأسبوع واحد على الأقل بعد إكمالهم العلاج.
الوقاية من عدوى المتدثرة
يُنصح باتباع قواعد الممارسة الجنسية الأكثر أمنًا للتقليل من خطر نشر المتدثرة التراخومية إلى الأشخاص الآخرين.(انظر أيضًا الوقاية من المتدثرة.)
يُعدُّ فحصُ ومعالجة النساء الحوامل الطريقةَ الأكثر فعَّالية للوقاية من انتقال العدوى بالمتدثرة التراخومية C. trachomatis للمواليد الجدد.
للمزيد من المعلومات
يمكن للمصدر التالي باللغة الإنجليزية أن يكون مفيدًا.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذا المصدر.
مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC): المتدثرة - صحائف حقائق CDC: مصدر يتضمن معلومات حول المتدثرة، بما في ذلك عوامل الخطورة، والوقاية، والعلاج