يمكن أن تسبِّب المتدثرة الحُثرية C. trachomatis حالات عدوى في العديد من أعضاء الجسم، مثل الإحليل وعنق الرحم والمستقيم.تنتشر العدوى بها عن طريق الجنس بشكلٍ رئيسي، ويمكن أيضًا أن تنتقل من النساء الحوامل إلى أطفالهن الرضع.(انظر أيضًا عدوى المتدثرة وحالات العدوى الأخرى اللاسيلانية.)

تُعد المتدثرة الحثرية السبب البكتيري الأكثر شُيُوعًا للأمراض المنقولة بالجنس (STI) في الولايات المتحدة.الأَمراضُ المَنقولَة جِنسيًا هي حالاتُ عدوى تنتقل من شخصٍ إلى آخر عن طريق الاتصال الجنسي.

عندما تنتشر العدوى عن طريق الاتصال الجنسي، يمكن للمتدثرة الحثرية C. trachomatis أن تُسبب حالات العدوى التالية:

يمكن للمرأة الحامل المصابة بعدوى المتدثرة الحثرية C. trachomatis أن تنقل العدوى إلى طفلها في أثناء الولادة، والتي يمكن أن تسبب عدوى العين (التهاب الملتحمة) أو عدوى الرئة (الالتهاب الرئوي) عند الطفل حديث الولادة.وللوقاية من هذه العدوى عند حديثي الولادة، ينبغي إجراء تحري شامل قبل الولادة ومعالجة النساء الحوامل.ساعدت هذه التدابير على خفض معدلات التهاب الملتحمة عند حديثي الولادة والالتهاب الرئوي بشكل كبير في الولايات المتحدة.

يمكن لسلالات مُعيَّنة من المتدثرة الحثرية أن تسبب عدوى عينية تسمى التراخوما.التراخوما هي عدوى طويلة الأمد في الملتحمة (الغشاء الرقيق الذي يبطن سطح العين داخل الأجفان)، وتُعد السبب الرئيسي للعمى في العالم والذي يمكن الوقاية منه، وخاصة في جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية.ولكنَّها نادرةٌ جدًا في الولايات المتَّحدة.يُصيب المرض الأطفال بشكلٍ رئيسيّ، خُصُوصًا الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات.يُصاب الأشخاص بالعدوى عندما يتعرَّضون إلى مُفرَزات من أعين أو أنف شخصٍ مصابٍ، كما هو الحال عند التماس باليد الملوَّثة أو الملابس أو المناشف.كما يمكن للحشرات أن تنشر المرض أيضًا.