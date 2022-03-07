حُمَّى كيُو Q Fever

بعدَ نحو 9 إلى 28 يومًا من دخول البكتيريا إلى الجسم، تبدأ الأَعرَاضُ فجأة.ويكون لدى بعض الأشخاص أعراضٌ خفيفة، ولكنَّ معظمَهم يكون لديه أعراض تشبه الأنفلونزا.بينما تظهر عندَ أشخاصٍ آخرين أعراضٌ تشبه أعراض الأنفلونزا.

وتشتمل أعراضُ حمّى كيو على الحمَّى والصداع الشديد والقشعريرة والضعف الشديد وآلام العضلات ونَقص الشَّهية والتعرُّق، ولكن لا يحدث طفحٌ جلدي.وغالبًا ما تُصاب الرئتان، ممَّا يَتسبَّب في سعال غير منتج (جاف) وألم في الصدر وضيق في التنفُّس (ناجم عن الالتهاب الرئوي).قد تكون الأَعرَاضُ شديدة في كبار السن، وفي الأشخاص المضعفين (أو المنهكين) بسبب اضطراب ما.

كما قد يُصاب الكبد أحيانًا.وبعدَ ذلك يشكو المرضى من ألم في الجزء الأيمن العلوي من البطن، ومن اليرقان أحيَانًا.

وفي النساء اللواتي يُصَبن خلال الحمل، يزداد لديهنّ خطرُ الإسقاط أو الولادة قبلَ الأوان.

قد تحدث مُتلازمة التعب ما بعد Q عند حَوالى 20٪ من أشخاص حمَّى كيو.قد يعاني الأشخاص من تعب شديد، وألم عضلي، وصداع، وحساسية للضوء، وتغيرات في المزاج، وصعوبة في النوم.

حمَّى Q المزمنَة هي مرضٌ شَديد يحدث في أقلّ من 5٪ من المصابين بالعدوى.قد يحدث في غضون بضعة أسابيع إلى عدة سنوات بعد الإصابة الأولية.والخطرُ يكون على أَشدِّه بالنسبة إلى:

النساء الحوامل

الأشخاص الذين لديهم ضعفٌ في جهاز المناعة بسبب اضطراب ما أو بعض العَقاقير

المرضى الذين يعانون من أحد اضطرابات صِمامات القلب

في نَحو 60 إلى 70٪ من الذين يعانون من حمَّى Q المزمنة، تُصاب بطانةُ القلب وصماماتُه عادة (يسمَّى ذلك التهاب شَغاف القلب بحمَّى كيو Q).وهي تشمل العظام والمفاصل الاصطناعية والكبد أحيانًا.

في حال عدم العلاج، يتوفى 1% فقط من المصابين بحمى كيو.يكون التهاب الشغاف الناجم عن حمى كيو غير المُعالَج قاتلاً بشكل دائم تقريبًا، ولكن مع المعالجة بالمضادَّات الحيوية، تكون نسبة الوفيات أقل من 5٪.