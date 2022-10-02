لمحَة عامَّة عن عدوى دودة الفيلاريَّة

تنجم عدوى الدِّيدان الفيلاريَّة filarial worm عن بعض الدِّيدان المَمسودة، وهي تصيب أجزاء مختلفة من الجسم حسب نوع الدودة.
هناك العديدُ من أنواع الدِّيدان الفيلارية، ولكن القليلَ منها يصيب البشر.والأنواع التي تصيب البشر قد تكون موجودة في:
الأنسجة تحت الجلد أو في العين: دودة العين الأفريقية (اللُّوا اللُّوائِيَّة Loa loa)، التي تسبِّب داء اللُوائِيَّات loiasis، أو كُلاَّبِيَّةُ الذَّنَبِ المُتَلَوِّيَّة Onchocerca volvulus، التي تسبِّب العَمَى النهري (داء كلابيَّة الذنب onchocerciasis)
الأنسجة اللِّمفَية: الفُخَرِيَّة البنكروفتيَّة Wuchereria bancrofti أو البروجِيَّة المَلاَوِيَّة Brugia malayi، أو البروجِيَّة التِّيمورِيَّة Brugia timori، التي تسبِّب داء الفيلاريَّات اللمفي lymphatic filariasis
تحدث معظمُ حالات عدوى الفيلارية في المناطق المدارية وشبه الاستوائية.
ولكنَّ عدوى الدُّودَة القَلبِيَّة الكلبيَّة dog heartworm (الخَيطاءُ اللَّدودَة Dirofilaria immitis) تحدث في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أمريكا الشمالية.نادرًا ما تُسبب هذه العدوى أعراضًا، وذلك لأن الدودة القلبية الكلبية لا تتطور إلى مرحلة النضج عند الأشخاص.ولكن في بعض الأحيان تصل الدودة القلبية الكلبية غير الناضجة إلى الرئتين، وقد تسبب ألمًا في الصدر وسعالًا.وفي حالاتٍ نادرةٍ جدًّا، تُشكِّل اليرقات عُقيدات في العينين، أو الدماغ، أو الخصيتين.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن العدوى الطفيلية).
الانتشار
تنتقل عدوى الدودة الفيلارية على النحو التالي:
تلدغ ذبابة (مثل ذبابة الخيل أو الغزلان) أو بعوضة مصابة الشخصَ، وتضع يَرَقات الدودة في الجلد.
تنضج اليرقاتُ إلى ديدان بالغة تحت الجلد أو في الأنسجة اللِّمفَية.
تُنتِج الديدانُ البالغة ذرية تُسمَّى المِكروفلاريَّات microfilariae، وهي تنتشر في مجرى الدم أو تتواجد في الجلد.
تنتشر العدوى عندما يُلدَغ الشخصُ المصاب من قِبَل ذبابة أو بعوضة، تبتلع المِكروفيلاريَّات.
وفي داخل الحشرة، تتطوَّر أو تتخلَّق المِكروفيلاريَّات إلى يرقات يمكنها أن تسبِّب العدوى؛
ثم تنقل الحشرةُ هذه اليرقات عندما تلدغ شخصًا آخر.
ولا تنتشر هذه العدوى مباشرة من شخصٍ لآخر.
أعراض عدوى دودة الفيلاريَّة
في داخل الجسم، يمكن أن تهاجر الديدان الفيلارية البالغة وتشكل كتلًا في الأوعية اللمفية أو تحت الجلد، وذلك وفقًا لنوع الدودة الفيلارية التي تسبّب العدوى.تقوم إناث الديدان بإنتاج البيوض، التي تتطور إلى شكل بالغ من الديدان يُطلق عليها اسم المِكْروفيلارية microfilaria.ينجُم الكثير من الأضرار والعديد من الأَعرَاض الناجمة عن حالات العدوى الخيطية عن الاستجابة الالتهابية للجسم تجاه الديدان البالغة أو المكروفيلاريات.
عندَ إصابة النسج اللمفية (الخلايا والأعضاء التي تُشكِّلُ الجهاز اللمفي)، فإنَّ الديدان البالغة لكل من الفُخريَّة أو البروجية Brugia والالتهاب المصاحب لها يمكن أن يسدّا الأوعية اللمفية، ممّا يؤدي إلى التهاب وتورم مناطق الساقين أو الذراعين أو الأعضاء التناسلية.وبعدَ عدّة سنوات، قد تصبح الساقان والذراعين والأعضاء التناسلية مُتضخِّمة بشكلٍ كبير ومشوهة.
يمكن أن تؤدي المكروفيلاريات الجائلة لكل من الفُخريَّة أو البروجية Brugia إلى حدوث ردات فعل تحسُّسية في الرئتين، ممَّا يؤدِّي إلى السُّعال وضيق التنفُّس وأعراض تشبه الربو.تهاجر الديدان البالغة للوائيّة تحت الجلد مُسببةً عُقيداتٍ مؤقَّتة، وأحيانًا تعبر العين تحت الغشاء الشفاف الخارجي (الملتحمة).تعيش كَلاَّبِيَّةُ الذَّنَبِ البالغة في عقيدات تحت الجلد وتُنتج ميكروفيلاريات تُسبب الحكة وتلحق الأذى بالجلد.كما أنها تدخل العين وتسبّب التهابًا وتندبًا قد يؤدي إلى العمى بعد عدّة سنوات.