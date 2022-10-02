لمحَة عامَّة عن عدوى دودة الفيلاريَّة

في داخل الجسم، يمكن أن تهاجر الديدان الفيلارية البالغة وتشكل كتلًا في الأوعية اللمفية أو تحت الجلد، وذلك وفقًا لنوع الدودة الفيلارية التي تسبّب العدوى.تقوم إناث الديدان بإنتاج البيوض، التي تتطور إلى شكل بالغ من الديدان يُطلق عليها اسم المِكْروفيلارية microfilaria.ينجُم الكثير من الأضرار والعديد من الأَعرَاض الناجمة عن حالات العدوى الخيطية عن الاستجابة الالتهابية للجسم تجاه الديدان البالغة أو المكروفيلاريات.

عندَ إصابة النسج اللمفية (الخلايا والأعضاء التي تُشكِّلُ الجهاز اللمفي)، فإنَّ الديدان البالغة لكل من الفُخريَّة أو البروجية Brugia والالتهاب المصاحب لها يمكن أن يسدّا الأوعية اللمفية، ممّا يؤدي إلى التهاب وتورم مناطق الساقين أو الذراعين أو الأعضاء التناسلية.وبعدَ عدّة سنوات، قد تصبح الساقان والذراعين والأعضاء التناسلية مُتضخِّمة بشكلٍ كبير ومشوهة.

يمكن أن تؤدي المكروفيلاريات الجائلة لكل من الفُخريَّة أو البروجية Brugia إلى حدوث ردات فعل تحسُّسية في الرئتين، ممَّا يؤدِّي إلى السُّعال وضيق التنفُّس وأعراض تشبه الربو.تهاجر الديدان البالغة للوائيّة تحت الجلد مُسببةً عُقيداتٍ مؤقَّتة، وأحيانًا تعبر العين تحت الغشاء الشفاف الخارجي (الملتحمة).تعيش كَلاَّبِيَّةُ الذَّنَبِ البالغة في عقيدات تحت الجلد وتُنتج ميكروفيلاريات تُسبب الحكة وتلحق الأذى بالجلد.كما أنها تدخل العين وتسبّب التهابًا وتندبًا قد يؤدي إلى العمى بعد عدّة سنوات.